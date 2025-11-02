El candidato Mamdani encabeza los sondeos para la alcaldía de Nueva York

Los neoyorquinos se preparan para celebrar este martes una cita histórica, en la que por primera vez podría alzarse con la alcaldía de la mayor ... urbe estadounidense un político musulmán, socialista y originario de Uganda. Se trata de Zohran Mamdani, el candidato demócrata al que las encuestas dan como claro favorito, con una distancia de al menos diez puntos sobre sus otros dos rivales: el exgobernador Andrew Cuomo y el republicano Curtis Sliwa.

La idea de que Nueva York pase a ser controlada por Mamdani atormenta especialmente al presidente, Donald Trump, que no ha dudado en cargar contra él y tildarle de «comunista». La encuesta más reciente, de la Universidad Quinnipiac y realizada del 23 al 27 de octubre, le confiere un 43% de apoyos al joven político, de 34 años. Le sigue con un 33% Cuomo, de 67 años, que se presenta como independiente tras perder las primarias demócratas lastrado por acusaciones de abuso sexual. Pese a sus esfuerzos, el exgobernanor no ha logrado convencer a los votantes con populares promesas como la de aumentar la oferta de viviendas en Nueva York.

Por detrás de Cuomo y Mamdani se sitúa el conservador Sliwa, el más veterano de los tres aspirantes, de 71 años, quien ha hecho bandera en campaña de reforzar la seguridad de Nueva York ante la masiva llegada de migrantes. El fundador del grupo de vigilantes Guardian Angels, conocido por su inseparable boina roja y su faceta de prolífico locutor y amante de los gatos, apenas recaba un 14% de respaldos.

Se imponga Mamdani o no en la cita con las urnas que celebra este martes la ciudad de los rascacielos, lo cierto es que el candidato se ha alzado como el mayor fenómeno político visto en décadas, con un dominio del juego muy superior al de candidatos con mayor veteranía, y superando estructuras de poder inamovibles y fuerzas financieras imponderables. No en vano, ha tornado la partida a su favor tras remontar los ataques de la poderosa élite económica neoyorquina, las campañas que le acusan de antisemita por su apoyo a los palestinos, y las arremetidas de Trump, incluyendo la amenaza de quitarle la nacionalidad.

Las previsiones Zohran Mamdani. 43 % de votos lograría el popularcandidato demócrata, según la última encuesta.

Andrew Cuomo. 33% de respaldos dejarían en segundo lugar al exgobernador, acusado de abuso sexual.

Curtis Sliwa. 14% de apoyos recabaría el aspirante conservador, que ha hecho bandera de la seguridad.

Demócrata socialista, asambleísta de la legislatura estatal de Nueva York, musulmán, inmigrante, por un tiempo, músico de hip-hop, activista y sumamente popular, Mamdani ha demostrado a la aletargada maquinaria Demócrata dónde se posicionan los votantes y cómo se recuperan. Un socialista para la ciudad más capitalista del país, propalestino en la ciudad más judía de América, donde cuenta con el apoyo de la gran mayoría de los judíos de la urbe, y abiertamente crítico de la política de Trump, en un momento en que la oposición mide sus palabras.

«Una y otra vez Trump ha roto la promesa que hizo a los estadounidenses de que lucharía por la clase trabajadora para resolver la crisis del alto coste de la vida. Durante los últimos nueve meses hemos sido testigos de la mayor transferencia de riqueza de pobres a ricos de la historia», señaló durante una concentración en apoyo a la fiscal general del Estado, Letitia James, imputada por la Administración como parte de la campaña de represalias de Trump.

Con propuestas audaces sobre los temas que afectan a los votantes y una campaña popular de puerta en puerta apuntalada con vídeos virales en las redes grabados en las comunidades, ha demostrado como nativo digital dominar el terreno, haciendo parecer dinosaurios políticos al resto de los candidatos.

Cercanía y originalidad

Vídeos comprando un 'bocata' para hablar de los pequeños negocios; la inflación halal con trabajadores del tren, un baño en el océano de Coney Island en pleno invierno para proponer la «congelación» de los alquileres, o en un taxi para tratar con el conductor inmigrante sobre los altos precios de las licencias. Mamdani domina cuatro idiomas, incluido el español. Ha creado un movimiento popular sin precedentes que en primarias reclutó un ejército de 50.000 voluntarios (que en los cinco condados tocaron 1,6 millones de puertas). Ahora son más de 70.000.

Y en todo este recorrido se ha ganado una popularidad descomunal. Camina por Manhattan y la gente le rodea para hacerse fotos con él, le siguen, recibe aplausos, suena el claxon de los coches, el tráfico se para. Como inmigrante conecta con una ciudad marcada y forjada por quienes llegaron en sucesivas olas a la ciudad que siempre prometió un futuro mejor. Nacido en Kampala, Uganda, se convirtió en ciudadano estadounidense cuando llegó a Nueva York a los 7 años. Es el hijo único de la cineasta Mira Nair directora de 'Salaam Bombay!', y ganadora del León de Oro por 'La Boda del Monzón', y el académico post-colonialista Mahmood Mamdani, de la Universidad en Ciudad del Cabo. La familia se mudó primero a Sudáfrica y más tarde a Nueva York, donde su padre obtuvo una plaza de profesor en Columbia.

Mamdani se curtió en el ámbito activismo político progresista como asesor de vivienda en una organización de Queens, ayudando a familias a evitar las ejecuciones hipotecarias. Junto a otros jóvenes progresistas acuñó un modelo de hacer política que combinaba presentar iniciativas más a la izquierda de los demócratas, movilizar el apoyo público y vincular a políticos de alto nivel, como el senador nacional Chuck Schumer. Así, se organizaron actos públicos de presión como una «dormida afuera» del capitolio estatal, y una huelga de hambre de 15 días de la que Mamdani salió en silla de ruedas.

El resultado fueron victorias modestas pero simbólicas: una pequeña subida de impuestos a las rentas más altas, congelación de las prohibitivas licencias a los taxistas, y, en 2023, un programa piloto de una línea de autobús gratuita por distrito, que ahora es una parte clave de la campaña de Mamdani para la alcaldía. También hubo derrotas que enseñaron los límites de la audacia política.

La intensidad de la contienda ha atraído la atención de todo el país, especialmente de los demócratas, que ven en Nueva York un barómetro de la inclinación de los electores, que demandan políticas más progresistas, de cara a los comicios de mitad de mandato del 2026.

El verdadero reto del experimento progresista de Mamdani tendrá lugar, en cualquier caso, después del 4 de noviembre, en un momento en que Trump amenaza con la ocupación militar de la urbe y la retención de los 7.400 millones de fondos federales que le corresponden a Nueva York. «Lucharemos por cada dólar que la ciudad recibe del gobierno federal y estamos viendo ejemplos en todo el país, como en California, que evidencian que la mejor manera responder a Trump no es la colaboración, sino mantener una posición de fuerza», señaló Mamdani en una entrevista reciente.