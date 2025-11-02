Andueza reclama pactos «amplios y duraderos» que favorezcan «la estabilidad sin sobresaltos»

El secretario general del PSE, Eneko Andueza, ha pedido este domingo al mediodía «consensos amplios, duraderos en el tiempo y que eviten sobresaltos». Lo ha ... hecho en Irun, en un encuentro en el que han participado cargos públicos de la comarca del Bidasoa y de la bahía de Pasaia. Entre otros, la alcaldesa de Irun, Cristina Laborda, el secretario de Estado de Movilidad y exalcalde irunés, José Antonio Santano, el secretario general del PSE guipuzcoano y diputado foral de Medio Ambiente y Sostenibilidad, José Ignacio Asensio, y las diputada forales de Movilidad, Azahara Domínguez y de Cultura, Goizane Álvarez.

Con anterioridad al encuentro de trabajo, celebrado en la casa del pueblo de Irun, Andueza ha puesto en valor «la racionalidad, el buen trabajo y el buen juicio» de la gestión de los socialistas en este territorio «frente a la obsesión de lo simbólico, de los carteles y de las banderas, y la parálisis de los gobiernos de EH Bildu».

El líder del PSE ha ensalzado la 'centralidad' que, en su opinión, representa su formación «con capacidad de pactar con todos» si bien ha matizado «estaremos en los acuerdos que hemos firmado y en los que podamos firmar en el futuro».

Andueza ha vuelto a criticar tambien «el interés del PNV» de sacar al puerto de Pasaia del grupo de infraestructuras de interés general, «lo que perjudicaría a Pasaia, a su empleo, a sus trabajadores y sería negativo para Gipuzkoa y el conjunto de Euskadi».

Compromiso con Irun

Con anterioridad a Andueza ha intervenido la alcaldesa de Irun, que ha recalcado el compromiso de los socialistas en la transformación de la ciudad con planes de regeneración urbana que sirvan como palanca de desarrollo económico de un municipio de tradición ferroviaria que necesita 'reinventar' el suelo en desuso de las antiguas conexiones por ferrocarril. Irun, ha dicho Laborda, acoge esta semana una conferencia de otoño de 60 ciudades que trabajan en la vanguardia de las políticas de movilidad. Un evento, ha destacado, impulsado por el Departamento de Movilidad de Gipuzkoa que dirige Azahara Domínguez y que coloca a Irun en la Champions de los municipios que apuestan por la movilidad sostenible.