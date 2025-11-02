Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El secretario general del PSE, Eneko Andueza, y el secretario de Estado de Movilidad y exalcalde irunés, José Antonio Santano, en el acto de este domingo en Irun. Fernando de la Hera

Andueza reclama pactos «amplios y duraderos» que favorezcan «la estabilidad sin sobresaltos»

El líder del PSE reitera este domingo que si Pasaia deja de ser puerto de interés general será perjudicial para los intereses económicos de Gipuzkoa

Alberto Surio

Alberto Surio

San Sebastián

Domingo, 2 de noviembre 2025, 12:17

Comenta

El secretario general del PSE, Eneko Andueza, ha pedido este domingo al mediodía «consensos amplios, duraderos en el tiempo y que eviten sobresaltos». Lo ha ... hecho en Irun, en un encuentro en el que han participado cargos públicos de la comarca del Bidasoa y de la bahía de Pasaia. Entre otros, la alcaldesa de Irun, Cristina Laborda, el secretario de Estado de Movilidad y exalcalde irunés, José Antonio Santano, el secretario general del PSE guipuzcoano y diputado foral de Medio Ambiente y Sostenibilidad, José Ignacio Asensio, y las diputada forales de Movilidad, Azahara Domínguez y de Cultura, Goizane Álvarez.

