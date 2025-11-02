Triunfo del coro norteamericano en el Certamen de Tolosa

El coro norteamericano 'Delaware Choral Scholars' ha sido el gran triunfador en el 56º Certamen Coral de Tolosa. Además de erigirse como indiscutible vencedor en ... las dos modalidades en las que concursaba, polifonía y folklore, también ha ganado el premio a la mejor interpretación de obra vasca ('Arroxa Lilia', de Pablo Sorozabal) y se lleva a Estados Unidos el máximo galardón del concurso, el Grand Prix, al ser el más puntuado en el conjunto de su actuación y representará, por tanto, al Certamen de Tolosa, en el Gran Premio Europeo de Canto Coral que se celebrará el próximo año en Maribor (Eslovenia).

El palmarés del Certamen se ha dado a conocer esta madrugada al término de la tradicional recepción coral. La entrega de los premios, con las actuaciones de todas las corales premiadas, se llevará a cabo en la tradicional ceremonia de clausura que se celebrará hoy, domingo, en el cine Leidor.

Los restantes premios del palmarés han estado muy repartidos. En grupos vocales han ganado 'En Kor' (Suecia), en música profana, y 'Svanholm Singers' (Suecia), en música religiosa. El Premio de Público patrocinado por DV ha ido a parar al grupo vocal 'Sonat Vox' (Alemania). En coros de cámara ha destacado también el coro japonés 'Yumecan Choir', con dos segundos premios en polifonía y folklore.