La agrupación norteamericana, durante su participación en el concurso Ura Iturralde
Música

Triunfo del coro norteamericano en el Certamen de Tolosa

La agrupación 'Delaware Choral Scholars' ha sido la gran triunfadora en el 56º Certamen Coral de Tolosa

Juanma Goñi Sagarzazu

Tolosa

Domingo, 2 de noviembre 2025, 10:15

Comenta

El coro norteamericano 'Delaware Choral Scholars' ha sido el gran triunfador en el 56º Certamen Coral de Tolosa. Además de erigirse como indiscutible vencedor en ... las dos modalidades en las que concursaba, polifonía y folklore, también ha ganado el premio a la mejor interpretación de obra vasca ('Arroxa Lilia', de Pablo Sorozabal) y se lleva a Estados Unidos el máximo galardón del concurso, el Grand Prix, al ser el más puntuado en el conjunto de su actuación y representará, por tanto, al Certamen de Tolosa, en el Gran Premio Europeo de Canto Coral que se celebrará el próximo año en Maribor (Eslovenia).

