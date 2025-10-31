Las 10 noticias clave de la jornada Repasa las principales informaciones de este viernes

DV Viernes, 31 de octubre 2025, 21:41 Comenta Compartir

Día de Todos los Santos: El duelo por los bebés que mueren antes de nacer: «'No hay latido' son las tres palabras que más odio en la vida»

Presupuestos de Gipuzkoa: Así queda la tabla del IRPF para 2026: consulta las nuevas deducciones

Política: Mendoza constata en la oposición «voluntad de acuerdos» con los Presupuestos: «Tiene buena pinta»

Mundo: España reconoce por primera vez «injusticias» hacia «los pueblos originarios» durante la conquista

Gau Beltza en San Sebastián: Akelarre en el Kursaal

Derbi en Anoeta: Sergio: «Ganar el derbi ante el Athletic sería un empujón anímico»

Real Sociedad: El Antiguoko le reclama un millón de euros a la Real por el traspaso de Zubimendi

Sucesos: Aparatoso incendio en un pabellón abandonado en Tolosa

Política: El Supremo pide a la Audiencia Nacional investigar los pagos en metálico del PSOE

Meteorología: El tiempo se tuerce con la llegada de noviembre: se espera un fin de semana pasado por agua