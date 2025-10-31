Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las 10 noticias clave de la jornada

Las 10 noticias clave de la jornada

Repasa las principales informaciones de este viernes

DV

Viernes, 31 de octubre 2025, 21:41

Comenta

Día de Todos los Santos: El duelo por los bebés que mueren antes de nacer: «'No hay latido' son las tres palabras que más odio en la vida»

Presupuestos de Gipuzkoa: Así queda la tabla del IRPF para 2026: consulta las nuevas deducciones

Política: Mendoza constata en la oposición «voluntad de acuerdos» con los Presupuestos: «Tiene buena pinta»

Mundo: España reconoce por primera vez «injusticias» hacia «los pueblos originarios» durante la conquista

Gau Beltza en San Sebastián: Akelarre en el Kursaal

Derbi en Anoeta: Sergio: «Ganar el derbi ante el Athletic sería un empujón anímico»

Real Sociedad: El Antiguoko le reclama un millón de euros a la Real por el traspaso de Zubimendi

Sucesos: Aparatoso incendio en un pabellón abandonado en Tolosa

Política: El Supremo pide a la Audiencia Nacional investigar los pagos en metálico del PSOE

Meteorología: El tiempo se tuerce con la llegada de noviembre: se espera un fin de semana pasado por agua

  1. 1 Despiden al patrón de un pesquero por atracar en un puerto vasco con cinco toneladas de caballa por encima de lo declarado
  2. 2 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
    Gipuzkoa ajustará las tablas del IRPF un 2% para compensar la subida de la inflación
    Los peajes de Gipuzkoa sufrirán en 2026 la mayor subida en siete años: consulta los nuevos precios en las autopistas
  5. 5 Así queda la tabla del IRPF para 2026 en Gipuzkoa: consulta las nuevas deducciones
  6. 6 El vuelo Pamplona-Bilbao que ha estado 25 minutos en el aire y nadie esperaba este viernes
  7. 7 Dos futbolistas guipuzcoanos inauguran la peña del Athletic en Oiartzun: «Estando en Gipuzkoa es un gran placer»
  8. 8 «No queremos nada regalado, solo buscar una vivienda de alquiler digna»
  9. 9 El segundo de los fichajes de la Real Sociedad que será padre esta temporada: «Mi equipo favorito para siempre»
  10. 10 Amaia, la hostelera que busca relevo para su cafetería: «Buscamos a alguien que mantenga vivo este rincón tan especial»

