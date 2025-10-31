Aparatoso incendio en un pabellón abandonado en Tolosa
La existencia de gomas y uralita en el interior ha intensificado los efectos del fuego y ha provocado sonidos explosivos, repetidos y secos
Viernes, 31 de octubre 2025, 19:05
Un pabellón abandonado ubicado en el barrio San Esteban de Tolosa ha ardido esta tarde del viernes por causas que aún se desconocen. El incendio ... se ha originado en las antiguas dependencias de la empresa Olur, desocupadas desde hace varios años y, según vecinos y residentes en la zona, utilizadas asiduamente por grupos de personas para «reunirse, hacer fiestas, e incluso pernoctar en ocasiones».
La existencia de gomas y uralita dentro del pabellón ha intensificado los efectos del fuego y ha provocado sonidos explosivos, repetidos y secos, así como expulsión de pequeños materiales. La Policía Municipal ha acordonado la zona por seguridad, y dotaciones de bomberos de Tolosa y Ordizia se han ocupado de las labores de extinción.
El hecho de que el pabellón esté bastante aislado ha sido determinante y ha evitado que llegase a afectar a las empresas colindantes.
El alcalde de Tolosa, Andu Martinez de Rituerto, ha acudido al lugar y ha comentado que el Ayuntamiento había requerido ya en repetidas ocasiones al propietario del pabellón que adoptase medidas ante el abandono y peligrosidad de las instalaciones. También ha señalado que el consistorio evaluará los daños y exigirá el derribo del edificio si el informe técnico así lo determina.
