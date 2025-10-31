Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Reunión del gobierno foral, con Mendoza en el centro, y EH Bildu, a la derecha, con Iriarte como portavoz. Estrada

Mendoza constata en la oposición «voluntad de acuerdos» con los Presupuestos de Gipuzkoa: «Tiene buena pinta»

El Gobierno foral cierra la primera ronda de contactos con EH Bildu, PP y Elkarrekin Podemos y la diputada general hace una valoración positiva de las reuniones

A. González Egaña
Jorge Sainz

A. González Egaña y Jorge Sainz

San Sebastián

Viernes, 31 de octubre 2025, 13:46

La negociación para lograr los apoyos necesarios para aprobar el Presupuesto de Gipuzkoa para 2026 ha dado este viernes el primer paso con el ... inicio de la ronda de contactos que ha tenido lugar en el Palacio Foral con los tres grupos de la oposición, EH Bildu, PP, y Elkarrekin Podemos. A la conclusión, la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, ha señalado que las reuniones «han ido bien» y ha constatado en los tres grupos «voluntad de acuerdo». «El camino que acaba de empezar tiene buena pinta», ha zanjado Mendoza en declaraciones en euskera y castellano.

