Mendoza constata en la oposición «voluntad de acuerdos» con los Presupuestos de Gipuzkoa: «Tiene buena pinta»

La negociación para lograr los apoyos necesarios para aprobar el Presupuesto de Gipuzkoa para 2026 ha dado este viernes el primer paso con el ... inicio de la ronda de contactos que ha tenido lugar en el Palacio Foral con los tres grupos de la oposición, EH Bildu, PP, y Elkarrekin Podemos. A la conclusión, la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, ha señalado que las reuniones «han ido bien» y ha constatado en los tres grupos «voluntad de acuerdo». «El camino que acaba de empezar tiene buena pinta», ha zanjado Mendoza en declaraciones en euskera y castellano.

La diputada general, que ha encabezado las reuniones, ha destacado que los interlocutores han visto «con buenos ojos el planteamiento que hemos hecho» ya que ven que se han puesto «las bases de los cuidados del futuro y de la competitividad del mañana. Confío en llegar a un acuerdo». En este sentido, desde EH Bildu, partido representado por su portavoz, Maddalen Iriarte, y la nueva líder de la coalición en Gipuzkoa, Nerea Zinkunegi, han expresado su voluntad de «mano tendida».

El PP comparte el diagnóstico

El PP en las Juntas Generales de Gipuzkoa ha sido el más madrugador. El portavoz de este grupo juntero, Mikel Lezama, que en el pasado ejercicio facilitó la aprobación de las Cuentas del territorio con el apoyo de sus tres porcuradores, se ha reunido a las ocho de la mañana y a lo largo de hora y media con la delegación foral conformada por la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza; el diputado de Sostenibilidad y teniente de diputada general, José Ignacio Asensio; y la diputada de Hacienda y Finanzas, Itziar Agirre.

A la salida de la reunión, Lezama que según ha manifestado ha podido hablar de «muchos temas», ha asegurado que parte de las prioridades que plantea el proyecto de Cuentas forales presentado ayer «es compartido» por los populares en lo que tiene que ver con la subida en la partida de cuidados y de servicios sociales, «que creemos que es muy importante». «Es verdad que hay una declaración de intenciones de cara a futuro, que es lo que veníamos pidiendo desde el inicio de legislatura», ha reconocido Lezama que también ha considerado que siendo Gipuzkoa una de las poblaciones más envejecidas de Europa, «hay que empezar a ver qué nos espera y prepararnos para ese futuro».

El grupo del PP en las JJ GG de Gipuzkoa ha adelantado que pondrán sobre la mesa «bastantes partidas presupuestarias potentes y tractoras» en relación a las políticas sociales, pero también harán «mucho hincapié» en la Nacional 1 para intentar «descongestionar todos los atascos que estamos viendo». Incidirán igualmente en temas empresariales, sobre todo en lo que tiene que ver con el pequeño comercio. «Aunque vemos que en las macro empresas los datos parecen ir bien, también estamos viendo cómo el comercio, en muchos casos, va cerrando», ha citado. El portavoz popular ha apostado, por lo tanto, por mantener «el apego al territorio y hacer así un guiño» a ese sector. Las reuniones continuarán el lunes con los dos partidos que sostienen el Gobierno foral, PSE-EE y PNV.