José Luis Ábalos con Koldo García R. C.

El Supremo concluye que el PSOE no ha aclarado los pagos opacos a Ábalos y Koldo y envía el caso a la Audiencia Nacional

El juez, tras el interrogatorio del gerente, asegura que sigue habiendo sombras en el «procedimiento de las compensaciones en metálico de facturas presentadas»

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Viernes, 31 de octubre 2025, 12:08

Comenta

El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente cree que el PSOE no ha aclarado los pagos en metálico a José Luis Ábalos y Koldo García ... e insta, por ello, a la Audiencia Nacional a abrir una investigación sobre estos abonos en cash sin «respaldo documental». Puente, en un auto notificado este viernes, remite testimonio al juez Ismael Moreno de su investigaciones sobre estos pagos opacos -que fueron desvelados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el informe patrimonial sobre Ábalos- después de considerar que los interrogatorios el pasado miércoles del exgerente de Ferraz, Mariano Moreno, y de la secretaria que repartía los sobres, Celia Rodríguez, no arrojaron luz suficientes sobre el motivo de estos pagos.

