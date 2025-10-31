Sergio: «Ganar el derbi ante el Athletic sería un empujón anímico»

Beñat Barreto San Sebastián Viernes, 31 de octubre 2025, 14:27 Comenta Compartir

Sergio Fransico vivirá desde el verde su primer derbi vasco ante el Athletic. El irundarra lo afronta «con mucha ilusión de poder vivirlo desde dentro. Hasta ahora lo he hecho como aficionado y ya era locura, pues ahora con muchas más ganas de que salga bien», ha verbalizado el entrenador en la sala de prensa de Zubieta. Entiende el técnico que «para todos es un partido diferente, ha sido una semana con Copa pero que a final de la semana era el derbi y pensabas en ello. Es una semana diferente, el equipo se siente muy bien jugando en casa. Cada día nos ayuda mucho la gente que va al estadio por todo el apoyo, el día del Rayo se notó un clima diferente y seguro que todavía será más especial».

Parece que el equipo empieza a despegar en cuanto a resultados, aunque ganar al Athletic sería dar un paso más. «Tenemos esa ilusión de cambiar la dinámica de resultados que era bastante negativa. Conseguimos ganar al Sevilla, el pasar de Copa... si conseguimos sacar el derbi a nivel anímico construiremos mucho. Estamos con ambición y el último mes y medio desde lo anímico es muy bueno, tenemos sensación de que merecemos ganar los partidos. A ver si sentimos eso mismo mañana», ha deseado.

Entiende que ganar al Athletic «es una oportunidad para cambiar esa tendencia. Ganar el derbi siempre es especial, da un empuje a toda la afición pero también al grupo. Empuja sentirnos bien y encadenar tres victorias seguidas sería bonito, que hace un tiempo lo veíamos difícil», ha sido sincero.

El once en el derbi parece claro con la única duda de si Sergio apostará o no de inicio por Kubo. Todo hace indicar que no. «Llevamos un mes y medio dando vueltas con Kubo. Nos hemos asegurado de que cuando volviese esta vez a entrenar estuviese bien. Está para todo mañana. Le veo que tiene ganas de partido, de derbi y le veo contento en el día a día. Con el tema del tobillo este último mes no ha sido agradable esta sensación de estoy pero no estoy, pero esta semana le he visto con otra luz y otra sonrisa», celebra.

Pese a que el once parece que sale solo, el de Irun no descarta cambios. Quizás para no dar pistas. «Los onces no están cerrados por ninguna de las dos partes y se pueden dar dos o tres variantes en los dos equipos. Veremos mañana las elecciones. Creo que sí que hay 15-16 jugadores que puedan arrancar de inicio mañana», apostilla.

La Real ocupa el puesto decimoséptimo en la tabla, pero en los derbis «no hay que mirar mucho la clasificación, ni la dinámica y las tendencias. El Athletic siempre es el Athletic. Más allá de los resultados y las tres competiciones, eso es exigente. Es un equipo con ese punto de agresividad, roba en campo rival, tiene agresividad a balón parado, transiciones, un equipo con energía diferente». Decía Zubeldia durante la semana que el derbi se juega con cabeza y corazón y no tanto con juego. «Como entrenador me quiero decir que el juego te va a llevar a conseguir el resultado, te acerca a ello. Si jugamos bien esas fases, si entendemos el juego y si tenemos ese punto de corazón, de creer, de sentirnos mejores que ellos, nos va a sentir mejor en el partido».

«Mikel llega con confianza»

Uno de los nombres propios del partido es Mikel Oyarzabal, que está demostrando en este inicio de temporada que está a un nivel sobresaliente. Eso sí, el capitán marca y al resto de compañeros les está costando. «No me preocupa nada que Mikel haga goles. Ojalá siga pasando. Llega con confianza y un punto de seguridad mayor de lo que ya de por sí tiene. Seguiremos apoyándonos en Mikel, seguro que los demás están para ayudar. Es ese paso que estamos pidiendo al resto y estamos cerca».

En ese contexto, uno de esos futbolistas que hizo un buen partido entre semana ha sido Sadiq, que se quedó fuera de la convocatoria ante el Sevilla. «En el partido de Copa se dio a conocer de nuevo. Está con ganas, quiere y tiene ese punto de energía, nos va a ayudar. Para el derbi es uno más para ayudar en caso de que queramos tirar de él porque está para tener minutos».

Pese al bajo nivel mostrado por algunos futbolistas ante el Negreira, entiende Sergio que «hubo tramos en los que varios jugadores dieron buenas sensaciones. Es cierto que por momentos perdimos ese control. Hay jugadores dentro de ese once que aprovecharon el momento y que están disponibles para mañana. Siento que las últimas semanas y por las dinámicas que podrían arrancar de inicio ante el Athletic».

