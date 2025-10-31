Así queda la tabla del IRPF para 2026 en Gipuzkoa: las nuevas deducciones Hacienda ajusta los tramos del impuesto con una nueva tabla que modifica los tramos de la base liquidable general para evitar una subida de impuestos encubierta por la inflación

La Hacienda de Gipuzkoa implementará un ajuste fiscal que configura la nueva tabla del IRPF para 2026. El alivio para los contribuyentes guipuzcoanos se estima en 32 millones de euros gracias estas deflactación, un mecanismo fiscal esencial que evita una subida encubierta de impuestos causada por la inflación pero que en la práctica mantiene la presión fiscal real constante.

Así, para 2026 la Diputación de Gipuzkoa ajustará las tablas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) en un 2% para mitigar el efecto del Índice de Precios al Consumo (IPC):

Ajuste en el IRPF para 2026 Nueva tabla de gravamen, que entra en vigor en enero y afecta a la base liquidable general

Modificación de los tramos de renta, mientras que los tipos impositivos se mantienen sin cambios

Consecuencia positiva: las tarifas y deducciones personales y familiares se actualizan, es decir, se elevan

Objetivo: preservar la neutralidad fiscal para rentas medias, mientras se mantiene la progresividad del sistema y una contribución mayor de las rentas altas

Así queda la tributación por tramos del IRPF en Gipuzkoa para el próximo año:

Principales ajustes y deducciones

La actualización de las tablas y tarifas impacta directamente en las deducciones que los contribuyentes pueden aplicar. Así, las cuantías de las deducciones por hijos crecen, mientras que la reducción en la base imponible por tributación conjunta se modifica. En el caso de matrimonios o parejas de hecho (con o sin hijos menores), esta reducción pasará de los 4.682 euros actuales a 4.896 euros.

También se actualizan las cantidades aplicables por dependencia o discapacidad, oscilando entre 906 y 2.040 euros. Los tramos actualizados por Dependencia ascienden a 906 euros, 1.294 euros (dependencia moderada o discapacidad igual o superior al 65%) y 1.552 euros (dependencia severa). Mientras que el único tramo que no se actualiza es el de gran dependencia.

Además, se establece una deducción por edad específica para guipuzcoanos con una base imponible igual o inferior a 20.000 euros.

Conceptos clave para entender el IRPF

- Base liquidable general hasta (euros): Es la cantidad final de la renta sobre la que se calculan los tramos y tipos del impuesto.

- Cuota íntegra: Es la cantidad de impuesto que ya has pagado por toda la renta que entra en los tramos anteriores. Es el punto de partida para el cálculo de este tramo.

- Tipo aplicable: Es el tipo marginal, el porcentaje que se aplica exclusivamente a la porción de renta que entra dentro de ese tramo.

- Ajuste por inflación: El titular del que procede la imagen menciona que Gipuzkoa ajustará las tablas un 2% para compensar la subida de la inflación. Esto significa que **se están subiendo los límites de cada tramo un 2%** para evitar que la subida general de precios haga que los contribuyentes pasen a pagar más IRPF (por entrar en un tramo superior) sin haber tenido un aumento real de poder adquisitivo. Es un mecanismo de alivio fiscal.