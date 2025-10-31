Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La zumarragarra Nerea del Barrio posa junto a su familia en el espacio 'Zu' del cementerio de Legazpi dedicado al duelo perinatal. Morquecho
Día de Todos los Santos

El duelo por los bebés que mueren antes de nacer: «'No hay latido' son las tres palabras que más odio en la vida»

Una familia guipuzcoana narra cómo perdió a un hijo un día antes de nacer y a otro a los 6 meses de gestación. «Estamos cinco pero en la familia somos siete; Iosu y Usoi están muy presentes»

Aitor Ansa

Aitor Ansa

San Sebastián

Viernes, 31 de octubre 2025, 19:26

Comenta

A Nerea del Barrio le faltaban dos semanas para salir de cuentas cuando, una noche, dejó de sentir los movimientos habituales de su bebé dentro ... del vientre. «Recuerdo tener una sensación súper extraña, difícil de explicar. Sentir que la tripa no está dura, pero que pesa», rememora. Inmediatamente se acercó a la matrona del ambulatorio y de ahí la derivaron al Hospital de Zumarraga, donde le confirmaron la peor de las noticias, el fallecimiento de Iosu y el comienzo de un doloroso proceso. «Tengo muchas lagunas de ese momento, no tengo muchos recuerdos. Pero sé que una de las cosas que todo el rato les pedía era que le pusieran por favor las placas, como cuando tienes una parada cardiorespiratoria, que te ponen las placas y te reaniman», asegura con pesar.

