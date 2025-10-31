El Antiguoko le reclama un millón de euros a la Real por el traspaso de Zubimendi El club blanquiazul, según ha podido saber este periódico, «no ha recibido ninguna reclamación formal» por parte del club celeste.

DV San Sebastián Viernes, 31 de octubre 2025, 17:14 | Actualizado 17:25h. Comenta Compartir

El Antiguoko reclama a la Real Sociedad un millón de euros por el traspaso de Martín Zubimendi al Arsenal, cifrado en torno a los 70 millones de euros. El club celeste, en boca de su director deportivo Roberto Montiel, sostiene que «cuando 'Zubi' fichó por la Real Sociedad, se acordó que, en caso de traspaso, recibiríamos a cambio un cinco por ciento hasta un millón de euros», dice montiel en declaraciones el rotativo británico The Sun. El director deportivo del Antiguoko comenta que «la Real Sociedad no se ha pronunciado al respecto, por lo que hemos interpuesto una demanda judicial. Iniciaremos un procedimiento administrativo para llegar a un acuerdo».

Puesto en contacto este periódico con el club blanquiazul, desconocía la postura del Antiguoko al respecto y comenta que «a estas horas no ha llegado ninguna reclamación formal al club» sobre este asunto. Además, el club txuri-urdin, en caso de que se le reclame vía jurídica un pago, deberá revisar si ese acuerdo por derechos de formación se mantiene con el Antiguoko o expira, toda vez que rompió su relación con la Real Sociedad.

El Antiguoko estuvo bajo el aparaguas de la real hasta 2020 y después firmó un acuerdo con el Athletic para diez temporadas. ha habido tiranteces entre ambas entidades, ya que algunos jugadores del Antigoko han preferido ir a Zubieta en lugar de a Lezama. la relación entre la real y el Antiguoko, según Montiel, «es bastante pobre» y explica que «estábamos organizando un acto oficial para premiar a Martín por todos sus logros deportivos, pero la Real Sociedad no le autorizó a recoger el galardón».

La petición del Antiguoko se refiere a los derechos de formación que tiene sobre Zubimendi antes de su paso a la Real. El actual mediocenro del Arsenal ingresó en Zubieta con 12 años y el club celeste pide un porcentaje del traspaso por los años que pasó hasta alevines. En aquel año 2011, el Antiguoko sí estaba adscrito en materia de club convenido con la Real Sociedad. Puede que el asunto se resuelve entre ambos clubes y si no hay acuerdo el Antiguoko podría demandar a al real por el cobro de ese millón de euros.

Temas

Martín Zubimendi