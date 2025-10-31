España reconoce por primera vez «injusticias» hacia «los pueblos originarios» durante la conquista

España reconoció oficialmente este viernes que hubo «dolor e injusticia» durante la conquista española de América hacia los «pueblos originarios». La declaración, un gesto en ... toda regla al Gobierno mexicano, que viene reclamando «perdón» desde 2019, no salió de la boca de Felipe VI ni de Pedro Sánchez, sino del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, durante la inauguración de la exposición 'La mitad del mundo. La mujer en el México indígena' en la sede del Instituto Cervantes de Madrid.

El máximo responsable de la diplomacia española señaló durtante el acto que la relación entre México y España «tiene claroscuros». «Ha habido dolor e injusticia hacia los pueblos originarios. Hubo injusticia, justo es reconocerlo y lamentarlo. Esa es parte de nuestra historia compartida, no podemos negarla ni olvidarla», apuntó Albares.

Estas palabras tuvieron una rápida repercusión en la otra orilla del Atlántico. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, lo celebró como una declaración «importante» y un «primer paso» por parte de España. «Es la primera vez que una autoridad del Gobierno español habla de lamentar la injusticia. Es importante. Es, desde mi punto de vista, un primer paso y habla de la importancia de lo que siempre hemos dicho», afirmó la dirigente latinoamericana durante su habitual comparecencia matutina. En la pantalla que tenía al fondo se reproducía una grabación de las palabras que, minutos antes, había pronunciado el ministro español.

Sheinbaum, sin embargo, no da por zanjado este pleito y evita renunciar a las exigencias de perdón a España. «El perdón engrandece a los gobiernos y a los pueblos. No es humillante, al contrario, reconocer la historia, reconocer los agravios, pedir perdón o lamentar. Y recuperarlo como parte de la historia engrandece a los gobiernos y a los pueblos», afirmó.

La cuestión del perdón por la conquista española ha provocado roces entre ambos países desde 2019. Entonces, con Andrés Manuel López Obrador en la plaza delZócalo, el Gobierno mexicano envió una carta a Felipe VI y al papa Francisco exigiendo una discupla formal por los «abuso» cometidos durante la conquista de América. Moncloa la rechazó pedir disculpas entoces alegando que «la llegada de los españoles hace 500 años al actual territorio mexicano no puede juzgarse a la luz de las consideraciones contemporáneas». La cuestión provocó un enfrentamiento interno en el Ejecutivo de coalición cuando el entonces vicepresidentes segundo, Pablo Iglesias, pidió a Pedro Sánchez «reconocer que hubo violencia y abusos».

Pero la crisis diplomática entre México y España se recrudeció especialmente después de que el rey Felipe VI no fuese invitado a la toma de posesión de Sheinbaum en octubre de 2024. La mandataria mexicana justificó esta decisión por la falta de respuesta de Madrid a la solicitud de perdón de su antecesor y el Gobierno decidió no enviar a ningún representante –tampoco acudió ningún ministro de Sumar– en un hecho sin precedentes.

Rechazo de la oposición

La declaración de Albares se topó con el rechazo de Alberto Núñez Feijóo. El líder del Partido Popular afirmó en sus redes sociales que no se iba a «avergonzar» de la historia de España. «Me avergüenzo de la actualidad a la que nos condenta este Gobierno», añadió, hilando la actualidad diplomática con las novedades en los casos de corrupción que rodean al PSOE y a Moncloa.«Que pidan perdón –apostilló– por lo que hacen ellos ahora».