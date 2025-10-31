Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Una pareja disfruta de las vistas en una jornada de tiempo apacible. F.Morquecho

El tiempo se tuerce con la llegada de Noviembre: se espera un fin de semana pasado por agua

La lluvia aparecerá el sábado por la tarde cuando gire el viento a oeste-noroeste

Beatriz Campuzano

Beatriz Campuzano

San Sebastián

Viernes, 31 de octubre 2025, 12:15

Pueden ir preparando los paraguas y el abrigo porque a estos claros y este ambiente más propio de primavera que de otoño que le quedan pocas horas. Noviembre trae consigo la llegada de un frente que hará bajar la temperatura y dejará, por momentos, intensas precipitacones. Si se cumple la previsión, este fin de semana las nubes descargarán en todo Gipuzkoa.

Según pronostica Euskalmet, durante la mañana de este sábado soplará el viento del suroeste con fuerza y apenas lloverá. Sin embargo, a lo largo de la tarde el viento irá girando a oeste-noroeste y comenzará a llover, especialmente en la mitad oeste del territorio, donde localmente se pueden producir chubascos algo más intensos. Las temperaturas máximas bajarán, sobre todo por la tarde; entonces el viento se fijará del noroeste e irá refrescando.

El domingo la tónica será similar. Seguirán descendiendo las temperaturas de todo el territorio. De hecho, se espera que las máximas ronden los 14-16 grados en el interior y los 17-18 ºC en el litoral. Es decir, entre dos y seis grados menos que hoy. El cielo estará cubierto, habrá abundancia de nubes y se producirán chubascos. Si bien es cierto que, según apuntan, serán más frecuentes en la mitad norte y por la mañana. Por la tarde, estos empezarán a remitir y por la noche los cielos quedarán con nubes y claros.

Eguraldia
Previsión del tiempo

Previsión del tiempo

Consulta el pronóstico del tiempo en tu localidad para los próximos días

La semana empezará con pronóstico algo más halagüeño. La lluvia dará paso a las nubes y hasta el jueves no parece que vuelva a llover. Eso sí, el ambiente será algo más fresco que esta semana con temperaturas que rondarán los 11-19 grados.

