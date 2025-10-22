Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las 10 noticias clave de la jornada

Repasa las principales informaciones de este miércoles

Miércoles, 22 de octubre 2025, 21:19

Zumaia: Un incendio devora un caserío en Zumaia

Gipuzkoa: La Diputación de Gipuzkoa pospondrá la exigencia de euskera en determinadas plazas que ofertará antes de final de año

Economía: Compara tu renta con la de tus vecinos: los ingresos en Gipuzkoa calle a calle

Gipuzkoa: Navarra cancela las ferias de ganado por la dermatosis nodular y Gipuzkoa extrema las precauciones

San Sebastián: El Consejo de Patrimonio Vasco da luz verde al proyecto de hotel en Torre Satrústegui en Donostia

Aeropuerto de Hondarribia: Así quedan los vuelos desde Donostia este invierno semana a semana tras perder la primera conexión del día con Barcelona

San Sebastián: Jon Insausti tomará posesión como alcalde el próximo miércoles: «La gobernanza de Donostia Kultura es un buen ejemplo para pasarlo al Ayuntamiento entero»

Salud: Osakidetza habilitará un 'vacunódromo' en Bizkaia para hacer frente a la epidemia de gripe, pero no lo ve «necesario» en Gipuzkoa

Real Sociedad: Take Kubo sigue sin entrenarse y es seria duda para recibir al Sevilla

Cultura: La entrega de los Euskadi de Plata celebra la labor prescriptora del librero

