Así quedan los vuelos desde Donostia este invierno semana a semana tras perder la primera conexión del día con Barcelona Hondarribia prevé casi un centenar de vuelos menos entre noviembre y marzo, con una bajada del 6,5% en las conexiones en comparación con el curso anterior

Alexis Algaba e Izania Ollo (Gráficos) San Sebastián Miércoles, 22 de octubre 2025, 16:24 Comenta Compartir

No hay dos semanas iguales, ni temporadas. Así se puede explicar la recientemente confirmada campaña de vuelos del próximo invierno del Aeropuerto de San Sebastián. Con una bajada del 6,5%, el hito más relevante es que por primera vez durante esta campaña se pierde el vuelo que era hasta ahora el más madrugador del aeródromo guipuzcoano, el que conectaba Donostia con Barcelona.

Desde la próxima semana no habrá conexión de Vueling a primera hora de la mañana (7.05 horas salía de Barcelona) con la ciudad condal. «Será una limitación para usuarios y, sobre todo, para empresas, el no tener esa conexión por la mañana y que solo haya una en todo el día con Barcelona», explican fuentes próximas al aeropuerto de San Sebastián. Una situación, de la que se podría beneficiar Loiu, con hasta seis conexiones diarias con Barcelona.

Pero bajemos al detalle de los vuelos de este próximo invierno en el aeropuerto de Hondarribia, con una pérdida de unas cien operaciones en los próximos meses.

Siguiendo con la conexión con Barcelona, esta se vuelve previsible hasta finales de marzo de 2026. Solo habrá un vuelo diario de lunes a domingo. Partirá a las 12.15 desde Barcelona y desde Hondarribia despegará de vuelta a las 14.05 horas.

Vuelos a Madrid

Iberia también ajustará ligeramente su programación entre Hondarribia y Madrid-Barajas, con un descenso del 3,5% en el número de operaciones respecto al invierno anterior. Entre noviembre de 2025 y marzo de 2026 se prevén 802 vuelos, frente a los 831 de la temporada pasada, es decir 29 menos. Curiosamente, disminuye el número de vuelos todos los meses, salvo en diciembre cuando aumentan en 20.

En invierno, solo están garantizados todos los días las tres conexiones con Madrid. Vuelos que despegan desde Hondarribia a las 9.20 horas, 13.40 y 21.30. En el resto de días, sobre todo el vuelo de primera hora de la tarde habrá algunas jornadas en las que desaparecerá, por lo que hay que revisar al detalle esas combinaciones.

Canarias, Málaga, Sevilla y Londres

Las conexiones de Binter con Canarias también serán fijas durante estos meses de invierno. Hacia Gran Canaria (y viceversa) se prodrá volar jueves y domingo, mientras que las rutas con Tenerife Norte serán los lunes y viernes.

Las rutas de Volotea con Málaga y Sevilla hay que revisarlas al detalle casi una a una ya que algunas conexiones se mantienen durante semanas pero otros días se activan en jornadas concretas sobre todo atendiendo a momentos claves del año como las Navidades. Por tanto, la casuística es variada.

Y en lo que respecta al único vuelo internacional de este invierno, el operado por British Airways a London City, las conexiones serán limitadas. La del domingo operará, sobre todo, desde mediados de diciembre hasta mediados de enero y a partir del 8 de marzo; mientras que la ruta de los jueves se suspende entre el 6 de noviembre y el 12 de marzo del próximo año.

Así las cosas serán siete los destinos activos, de una u otro forma, para el periodo entre noviembre y finales de marzo del próximo año, pero las conexiones serán inferiores a cursos precedentes.