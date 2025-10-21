Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Mismos destinos, pero menos vuelos: así se presenta un invierno a la baja en aeropuerto de Hondarribia

Entre noviembre y marzo, las conexiones comerciales se van a reducir en un 6,5% y desaparece el enlace de primera hora de la mañana con Barcelona

B. C.

Martes, 21 de octubre 2025, 13:04

Siete conexiones, pero menos vuelos. El aeropuerto de Hondarribia registrará una pequeña bajada en sus conexiones comerciales el próximo invierno según la programación adelantada por ... las distintas aerolíneas. Entre noviembre y marzo se mantendrán los conexiones con los habituales destinos peninsulares (Madrid, Barcelona, Sevilla y Málaga), europeo (Londres) y canarios (Gran Canaria y Tenerife), pero lo harán algunos con menor frecuencia. En total, habrá hasta 38 salidas semanales para un total de siete destinos directos que serán operados por cinco compañías aéreas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

