Mismos destinos, pero menos vuelos: así se presenta un invierno a la baja en aeropuerto de Hondarribia

Siete conexiones, pero menos vuelos. El aeropuerto de Hondarribia registrará una pequeña bajada en sus conexiones comerciales el próximo invierno según la programación adelantada por ... las distintas aerolíneas. Entre noviembre y marzo se mantendrán los conexiones con los habituales destinos peninsulares (Madrid, Barcelona, Sevilla y Málaga), europeo (Londres) y canarios (Gran Canaria y Tenerife), pero lo harán algunos con menor frecuencia. En total, habrá hasta 38 salidas semanales para un total de siete destinos directos que serán operados por cinco compañías aéreas.

Estos cambios en la programación muestran una ligera reducción de las frecuencias respecto a la temporada anterior. Aunque se mantiene un conexión sólida, los vuelos comerciales se van a reducir en un 6,5% respecto a los del pasado invierno y en un 17% si se compara con la temporada 2023-2024. En cuanto a los destinos confirmados para este invierno no hay gran novedad. Se mantienen los mismos que en años anteriores. Gipuzkoa seguirá conectada con ciudades turísticas como Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga, Londres, Gran Canaria y Tenerife.

En cuanto a la programación, los principales cambios los aplicará Vueling con el recorte más notable en la conexión San Sebastián–Barcelona. Reducirá un 17% las conexiones respecto al invierno anterior. Así, entre noviembre y marzo, operará 308 vuelos, frente a los 372 del periodo 2024-2025. Se producen descensos todos los meses, pero es especialmente acusado en noviembre y diciembre al pasar de 78 y 82 a 60 y 62, respectivamente.

Cambios en la conexión con Barcelona

Sobre todo es destacable que desde noviembre y hasta los últimos días de marzo de 2026 Vueling suprime la conexión matinal entre la ciudad condal y San Sebastián. Es decir, el vuelo que ahora parte de Barcelona a las 7.05 horas y después sale de Hondarribia rumbo a Cataluña a las 9.05 horas dejará de programarse a partir de noviembre. Y solo habrá conexión al mediodía, con un vuelo que sale de Barcelona a las 12.15 y regresa desde Donostia a las 14.05.

Por su parte, la compañía Iberia también ajustará ligeramente su programación entre Hondarribia y Madrid-Barajas, con un descenso del 3,5% en el número de operaciones respecto al invierno anterior. Entre noviembre de 2025 y marzo de 2026 se prevén 802 vuelos, frente a los 831 de la temporada pasada, es decir 29 menos. Curiosamente, disminuye el número de vuelos todos meses, salvo en diciembre cuando aumentan en 20.

Casi 50 ciudades desde Loiu

Por su parte, el aeropuerto con más actividad de Euskadi, el de Loiu, regitra este invierno un incremento en sus conexiones. Serán 49 los destinos con los que se puede conectar desde Bilbao. De Bruselas a Praga, pasando por Munich, Estambul, Cracovia o Marrakech. Un incremento que propiciará un aumento de actividad en al aeropuerto vizcaíno.