Aena prevé mejoras y remodelaciones en el aeropuerto de Hondarribia en su hoja de ruta hasta 2031

Aena ha desvelado este jueves las líneas maestras del plan de inversiones públicas para los próximos cinco años en los 46 aeropuertos y 2 helipuertos ... que gestiona en todo el Estado. Un plan quinquenal 2027-2031 en el que incluye, sin especificar ni entrar en detalle, las principales actuaciones que acometerá en los distintos aeropuertos y para los cuales destinará casi 13.000 millones de euros. Algunos de esos trabajos se realizarán en los próximos años en el aeropuerto de Hondarribia, aunque todavía esas reformas apenas son un esbozo en dicho plan.

La instalación guipuzcoana, a tenor de lo avanzado por el operador aeroportuario público, sufrirá un pequeño lavado de cara, sobre todo destinado a mejorar la seguridad del aeródromo. En lo que respecta a la pista, se reforzará la escollera, y se realizará un recrecido y ranurado. Todo para elevar la seguridad operacional.

Se realizarán actuaciones en campo de vuelo y plataforma, remodelación las plataformas este y oeste. Y también habrá actuaciones en mejora de procesos y calidad en área terminal, entre ellas, las mejoras en sala de embarque. También recoge el plan una mejora en los sistema de información y comunicación en elementos de campo.

De momento no se han detallado en que se traducirán esas actuaciones, cuándo se realizarán y que presupuesto tendrán. Detalles que se irán conociendo a medida que se acerquen las fechas en las que se realizarán esos trabajos.

Ampliación en Loiu

Por otro lado, en el plan de Aena también se han publicado las remodelaciones previstas en los otros dos aeropuertos vascos, Loiu y Foronda. Lo más llamativo es que se contempla una ampliación de la instalación vizcaína.

Aena contempla alargar la terminal de Loiu por ambos extremos con el objetivo de maximizar el procesador central y «dotar de mayor superficie a los procesos de facturación, control de seguridad y control de fronteras». La compañía detalla que un edificio satélite en un lado de la terminal «no tiene sentido en un aeropuerto de estas características». ¿Por qué? Por «varios motivos». Explica que sería complicado de ubicar «sin perder espacio para el resto de necesidades del campo de vuelo» e «incómodo» para el pasajero. Además, subraya que «supondría un coste adicional difícil de justificar». Al mismo tiempo, la plataforma se adecuará a la ampliación del edificio para que las puertas de embarque puedan disponer de pasarelas, aunque se descarta ampliar la pista porque «es suficiente para la operativa prevista a largo plazo».