Terminal del aeropuerto de Bilbao. IGNACIO PÉREZ

Así será la ampliación del aeropuerto de Bilbao: sin nuevos edificios y con una terminal que crece hacia los lados

El nuevo plan de inversiones de Aena proyecta la renovación de la terminal de Loiu a partir de 2027

Javier Medrano

San Sebastián

Jueves, 18 de septiembre 2025, 16:53

La ampliación del aeropuerto de Bilbao cada vez está más cerca de convertirse en una realidad. Así lo recoge el proyecto presentado este jueves por el Gobierno central que plantea una renovación de la terminal de Loiu, enmarcado dentro del plan de inversiones 2027-2031 para mejorar la red de aeropuertos del conjunto del Estado, que permitirá aumentar tanto el número de vuelos como el tráfico de pasajeros en la capital vizcaína.

Una ambiciosa inversión de Aena que también contempla actuaciones en el aeropuerto de San Sebastián y Foronda en Vitoria pero que tendrá su mayor desembolso en Euskadi en el aeródromo de Loiu a partir de 2027, cuando está previsto un alargamiento del edificio central del aeropuerto bilbaíno.

Así, la terminal actual crecería por ambos lados para maximizar las posiciones de contacto y se llevaría a cabo también una ampliación del procesador central «para dotar de mayor superficie a los procesos de facturación, control de seguridad y control de fronteras», han detallado sobre el proyecto desde la delegación del Gobierno en Euskadi.

De acuerdo al plan, las actuaciones más significativas arrancarían entre 2027 y 2031 y se ha descartado la construcción de un edificio satélite al considerarse que «no tiene sentido en un aeropuerto de estas características por varios motivos». Entre estos, destacan el derivado de dónde ubicar la hipotética terminal sin perder espacio para el resto de las necesidades del campo de vuelos cumpliendo la normativa internacional, la incomodidad que éste supondría para los pasajeros y el coste adicional «difícil de justificar» que conllevaría la obra.

Así, se considera que la terminal del aeropuerto de Bilbao se adecúa a la ampliación del edificio proyectada para que las puertas de embarque puedan disponer de nuevas pasarelas y se apunta que la pista actual es «suficiente» para la operativa prevista en el largo plazo.

La propuesta de inversiones previstas por Aena entre 2027 y 2031 podría alcanzar los 13.000 millones de euros e involucra a los 46 aeropuertos y dos helipuertos que la compañía opera en España. De la inversión total, que contempla un desembolso de 12.888 millones de euros, 9.91 millones corresponden a inversiones reguladas mientras que el resto se destinarán a actuaciones asociadas a la actividad comercial.

