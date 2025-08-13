El amargo hito histórico del aeropuerto de Bilbao opacado por el gran temor de los turistas cada verano El aeropuerto de Bilbao ha registrado en julio el mayor número de pasajeros desde su apertura en 1948, pero no todo son alegrías

Decenas de pasajeros esperan en el aeropuerto de Bilbao tras ser cancelados sus vuelos, en una imagen de archivo.

Javier Medrano San Sebastián Miércoles, 13 de agosto 2025, 14:22

El aeropuerto de Bilbao continúa cosechando récords. En plena temporada de verano, el aeródromo bilbaíno ha registrado una nueva cifra histórica de pasajeros tras alcanzar los 690.201 viajeros el pasado mes de julio, el mejor mes desde su apertura, con un incremento del 0,6% respecto a julio del año pasado.

Una subida de seis décimas en comparación a los datos de las mismas fechas del 2024 que «hace que el pasado mes sea el mejor de la historia en la infraestructura vizcaína desde su apertura en 1948», han valorado sus responsables.

Si bien durante el periodo analizado la cifra de pasajeros domésticos ha caído un 5,9% hasta los 355.499 viajeros, el pasaje internacional ha crecido un 8,6% hasta sumar 333.785 pasajeros, lo que ha permitido alcanzar este hito histórico que ratifica los buenos datos registrados en la primera mitad del año, tiempo en el que 3,98 millones de personas han pasado por el aeropuerto de Loiu.

Cifras de récord y celebración que no obstante se han visto levemente opacadas por uno de los mayores temores de los turistas, especialemente en verano y temporada de vacaciones cuando aumenta todavía más si cabe el miedo a retrasos y cancelaciones de los vuelos, apartado en el que el aeropuerto vicaíno encabeza el ranking nacional en porcentaje de cancelaciones.

En concreto, según datos de Flightright, Bilbao lidera la clasificación con un 0,78% de sus vuelos cancelados durante el primer semestre de 2025, seguido de Barcelona (0,42%), Málaga (0,33%), Santiago (0,33%) y Sevilla (0,29%).

A nivel europeo, Heathrow ha sido el aeropuerto con más vuelos cancelados (1.596), seguido de Ámsterdam (1.499), Múnich (1.002), Helsinki-Vantaa (928) y Charles de Gaulle (805). En tasa de cancelaciones, Helsinki lidera con un 2,50%, seguida de Bruselas, Heathrow, Múnich y Ámsterdam.