El aeropuerto de Hondarribia es el segundo del Estado que más pasajeros gana en los últimos cinco años

El aeropuerto de Hondarribia ha despegado tras la pandemia. No solo cerró el año pasado con la cifra récord de 486.494 viajeros transportados, su ... máximo histórico que supone además haber alcanzado con seis años de adelanto el objetivo marcado para 2030. La evolución en los últimos cinco años permite constatar que es el segundo aeródromo comercial del Estado que más ha aumentado su cifra de usuarios desde 2019. De los 320.440 pasajeros registrados el año anterior a la llegada del Covid se ha pasado al casi medio millón de 2024. Un aumento del 51,8% solo superado por el 55,6% de la pequeña pista canaria de La Gomera, que el año pasado movilizó a 120.707 personas.

Así lo muestran los datos oficiales de transporte de pasajeros registrados en la red de Aena, la entidad pública gestora de los aeropuertos españoles. Para calibrar el notable crecimiento que ha vivido el oficialmente llamado Aeropuerto de San Sebastián basta con recurrir a lo que ha sucedido en el resto.

En un escenario de repunte generalizado del tráfico aéreo tras la crisis sanitaria mundial, la cifra de pasajeros de avión ha aumentado en España en el último lustro un 12,4%, superando el año pasado los 309 millones de usuarios en el conjunto del sistema. Hondarribia más que cuadruplica la mejora media.

Tras La Gomera y San Sebastián, el podio de aeropuertos en auge lo completa Vitoria, con un aumento de viajeros del 51,6%, hasta totalizar 263.869 el año pasado. Semejante ritmo solo han sido capaces de seguirlo dos aeródromos con más actividad, encuadrados en la zona media del sistema aeroportuario estatal. Son Zaragoza (48,4%, hasta 694.237 viajeros)y Asturias (40,6%, hasta 1,99 millones).

A partir de estos los incrementos de usuarios son más modestos. Van desde Valencia, el siguiente de la lista con un 26,6% más de pasajeros en cinco años (hasta 10,8 millones), a La Palma, la isla canaria que sufrió la erupción volcánica en 2021, cuya cifra de usuarios apenas ha mejorado un 0,8%, hasta 1,49 millones de pasajeros.

Todos los grandes aeropuertos españoles han mejorado también sus cifras, aunque de forma más modesta que estos pequeños y medianos. Una situación comprensible considerando que es más difícil lograr grandes aumentos cuando se parte de cifras elevadas que cuando la comparación se hace sobre guarismos más humildes.

Así por ejemplo, el mayor aeropuerto del Estado, el de Madrid-Barajas, ha visto aumentada la cantidad de usuarios un 7,2%, una cifra modesta pero que supone que en cinco años el Adolfo Suárez ha ganado 4,5 millones de viajeros. En el caso de Hondarribia, su mejora del 51,8% representa en contraste 166.000 pasajeros más.

Entre los grandes, por Barajas pasaron el año pasado más de 66 millones de pasajeros; por el de Barcelona, 55 millones (4,5% más); por el de Palma de Mallorca, 33 millones (12%); por el de Málaga, 25 millones (25%), y por el de Alicante, 18 millones (22%). Por el de Bilbao, el duodécimo en cifra de viajeros, lo hicieron 6,7 millones, un 14,8% más que en 2019.

No todo fueron buenas noticias para estas infraestructuras. También hay aeropuertos que están de capa caída y pierden actividad. Algunos incluso carecen de vuelos regulares durante el año a pesar de haber sido ideados para ello, y su actividad se limita a rutas estacionales durante el verano, vuelos chárter o privados, u otro tipo de usuarios, como aeroplanos, escuelas... Son los casos de Huesca-Pirineos, Burgos, Albacete o Córdoba. También hay pistas no comerciales destinadas a escuelas de pilotos y/o azafatas, o para las flotas aéreas de las administraciones públicas. Ahí figuran Cuatro Vientos en Madrid, Sabadell en Barcelona, o Son Bonet en Mallorca.

Pistas en declive

Descontados estos casos, entre los aeródromos comerciales con actividad regular, el que peor evolución presenta es el de Valladolid, con un descenso de pasajeros del 22,9% en un lustro, seguido de Almería (-19,7%), Murcia (-16,6%), y Jerez de la Frontera (-15,3%). Por número de usuarios, los menos activos son los de Logroño (18.632 en 2024), Salamanca (20.215), León (62.115), Badajoz (91.461) y La Gomera (120.707).

El momento dulce que vive el aeropuerto de Hondarribia ahuyenta el riesgo que se apreciaba hace unos años de que pudiese quedar relegado a ser una instalación limitada a conectar Gipuzkoa con Madrid y con incierto futuro una vez que empiece a operar el Tren de Alta Velocidad (TAV), previsto para 2030.

En Hondarribia operan cinco aerolíneas que conectan con 10 destinos de España y Gran Bretaña

El repunte del turismo nacional e internacional, el impulso que como destino turístico ha cogido Gipuzkoa y el trabajo de las instituciones que conforman la sociedad Ortzibia, promotora del aeeropuerto (Gobierno Vasco, Diputación de Gipuzkoa, ayuntamientos de Donostia Irun y Hondarribia y Cámara de Gipuzkoa), han favorecido que una vez superada la pandemia hayan llegado al aeródromo nuevas aerolíneas con nuevos destinos. En la actualidad Hondarribia tiene conexiones con diez destinos operados por cinco compañías. A las tradiciones rutas con Madrid (Iberia)y Barcelona (Vueling) se han sumado en los últimos años nuevos operadores que enlazan Gipuzkoa con Palma de Mallorca, Menorca, Málaga y Sevilla (Volotea), Gran Canaria y Tenerife (Binter), y Gran Bretaña (Londres y Edimburgo con British Airways).

Hasta marzo de este año también había un vuelo con Valencia (Volotea), cuya pérdida se ha compensado con una nueva conexión con Tenerife (Binter) que empezó a operar en abril y se prolongará hasta octubre.