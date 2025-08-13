Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Aterrizaje de un avión de Volotea, la aerolínea que más destinos ofrece (4) desde Hondarribia. Fernando De la Hera

El aeropuerto de Hondarribia es el segundo del Estado que más pasajeros gana en los últimos cinco años

Las nuevas aerolíneas y destinos tras la pandemia disparan su uso hasta los 486.494 viajeros el año pasado, su récord histórico y un 51,8% más que en 2019, solo superado por el 55,6% de La Gomera

Miguel Ángel Mata

Miguel Ángel Mata

San Sebastián

Miércoles, 13 de agosto 2025, 00:10

El aeropuerto de Hondarribia ha despegado tras la pandemia. No solo cerró el año pasado con la cifra récord de 486.494 viajeros transportados, su ... máximo histórico que supone además haber alcanzado con seis años de adelanto el objetivo marcado para 2030. La evolución en los últimos cinco años permite constatar que es el segundo aeródromo comercial del Estado que más ha aumentado su cifra de usuarios desde 2019. De los 320.440 pasajeros registrados el año anterior a la llegada del Covid se ha pasado al casi medio millón de 2024. Un aumento del 51,8% solo superado por el 55,6% de la pequeña pista canaria de La Gomera, que el año pasado movilizó a 120.707 personas.

diariovasco El aeropuerto de Hondarribia es el segundo del Estado que más pasajeros gana en los últimos cinco años

