El aeropuerto de Hondarribia crece en operaciones pero baja un 5% en pasajeros en julio

El aeropuerto de Hondarribia mantiene este año la tendencia de crecer en número de operaciones pero perder pasajeros en comparación con el año de récord ... que fue 2024. El aeródromo guipuzcoano cerró el mes de julio con 47.790 pasajeros, un 5,4% menos que en el mismo mes de 2024, una caída que contrasta con el incremento del 6,1% en las operaciones de aterrizaje y despegue. Lo que demuestra que cada vez ganan más peso los vuelos chárter o privados que, por lo general, mueven menos pasajeros que las aerolíneas comerciales.

Lo ocurrido en julio se puede extrapolar a todo el año, a la luz de los datos hechos públicos este martes por Aena. Desde comienzos de año el aeropuerto de San Sebastián ha alcanzado los 3.779 movimientos de aterrizaje y despegue, un 8,4% más que en el mismo periodo del año pasado. Mientras tanto, el tráfico de pasajeros ha registrado 275.124 viajeros, un 3,5% menos que entre enero y julio de 2024.

Hay que recordar que 2024 fue un año histórico para el aeropuerto de Hondarribia ya que batió todos los registros históricos de pasajeros, hasta alcanzar la marca de 486.494 viajeros, un 0,8% más que los 482.662 de un año antes, que también había supuesto un récord para el aeródromo guipuzcoano.

Por otro lado, los aeropuertos del Grupo Aena (compuesto por los 46 aeropuertos y dos helipuertos en España, el Aeropuerto de Londres-Luton y 17 aeropuertos en Brasil) han cerrado el mes de julio de 2025 con 38.474.698 pasajeros, un 2,7% más que en el mismo mes de 2024; gestionaron 319.591 movimientos de aeronaves, un 0,9% más que en 2024; y transportaron 130.508 toneladas de mercancía, un 10,1% más que el año pasado.