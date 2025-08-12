Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Pasajeros acceden a un avión de Ibera con destino a Madrid. Gorka Estrada

El aeropuerto de Hondarribia crece en operaciones pero baja un 5% en pasajeros en julio

Roza los 48.000 viajeros en el primer mes completo del verano, mientras las operaciones alcanzan los 682 movimientos

Miguel Villameriel

Miguel Villameriel

San Sebastián

Martes, 12 de agosto 2025, 12:10

El aeropuerto de Hondarribia mantiene este año la tendencia de crecer en número de operaciones pero perder pasajeros en comparación con el año de récord ... que fue 2024. El aeródromo guipuzcoano cerró el mes de julio con 47.790 pasajeros, un 5,4% menos que en el mismo mes de 2024, una caída que contrasta con el incremento del 6,1% en las operaciones de aterrizaje y despegue. Lo que demuestra que cada vez ganan más peso los vuelos chárter o privados que, por lo general, mueven menos pasajeros que las aerolíneas comerciales.

