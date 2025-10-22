Jon Insausti será investido como nuevo alcalde de San Sebastián en el Pleno extrarodinario que se celebrará en el Salón de Plenos del Ayuntaniento de ... Donostia el miércoles 29 de octubre, tal y como adelantó DV, en una sesión que comenzará a las 11.30 horas. Insausti (Donostia, 36 años) tomará el cargo que durante los últimos diez años ha ocupado Eneko Goia y que de forma temporal está en manos de Nekane Arzallus desde el pasado día 16, día en el que Goia se renunció a su cargo tras la celebración del Pleno de Política General de la ciudad.

La rueda de prensa de presentación de la programación íntegra de la 36 edición de la Semana de Cine Fantástico y de Terror ha sido una de las últimas apariciones del aún concejal de Cultura donostiarra antes de asumir la Alcaldía. Preguntado por este periódico sobre su nombramiento y sus nuevos retos, ha comentado que «en los próximos días ya tendremos tiempo». Sí ha reconocido que «si algo he aprendido en este festival de terror, y en general en esta casa, en Donostia Kultura, ha sido la gobernanza de la cultura. Creo que la forma que tenemos de gestionar la cultura es buena, es un ejemplo. También es hablar con muchas personas, con muchas entidades, colaborar dentro de todo este ecosistema. Es un buen ejemplo para pasarlo a lo que es la gobernanza entera del Ayuntamiento. Esto ha sido una gran escuela. Poder aplicar todo lo que he aprendido aquí al resto del Ayuntamiento va a ser, al menos para mí, todo un privilegio».

La de Insausti será la toma de posesión más importante de la jornada, pero no la única. El orden del día del Pleno extraordinario que firma la secretaria municipal tiene 4 puntos. El primero es la toma de posesisón de concejal por parte de Tomás Pascua representando al PP. Este abogado hondarribiarra de 31 años va a ser el sustituto de Jorge Mota, edil popular que renunció al cargo también el día 16. Tras su juramento o promesa llegará el turno de que Idoia Gracia tome posesión del cargo de concejala por las filas del PNV. Gracia, que trabaja actualmente en la sociedad de Fomento, recogerá el acta como edil en sustitución de Eneko Goia.

Por último, llegará la elección de Jon Insausti como nuevo alcalde de Donostia. Será la actual alcaldesa accidental Nekane Arzallis la que dirija un procedimiento en el que cualquier miembro de la corporación municipal se puede presentar como candidato. En la primera votación es necesario lograr mayoría absoluta. Si ningún candidato logra el respaldo mayoritario, se elige al que encabeza la lista más votada de las elecciones de 2023, es decir, el PNV. Todo hace indicar que habrá que esperar a esta segunda hipótesis para que Insausti sea nombrado nuevo alcalde de San Sebastián.

Tras la elección será el momento del juramento o promesa del nuevo regidor donostiarra y su toma de posesión. Solo restará despejar una incógnita en el futuro equipo de gobierno municipal que dirigirá Insausti y es saber quién desempeñará el cargo de delegado o delegada de Turismo, Cultura y Euskera.