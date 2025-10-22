Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Jon Insausti será investido alcalde de Donostia el 29 de octubre al mediodía. Lobo Altuna

San Sebastián

San Sebastián

Jon Insausti tomará posesión como alcalde el próximo miércoles: «La gobernanza de Donostia Kultura es un buen ejemplo para pasarlo al Ayuntamiento entero»

En el mismo Pleno extraordinario (11.30 horas) serán nombrados concejales del Ayuntamiento donostiarra Idoia Gracia, por parte del PNV, y Tomás Pascua, del PP

Iker Marín y Teresa Flaño

San Sebastián

Miércoles, 22 de octubre 2025, 12:47

Comenta

Jon Insausti será investido como nuevo alcalde de San Sebastián en el Pleno extrarodinario que se celebrará en el Salón de Plenos del Ayuntaniento de ... Donostia el miércoles 29 de octubre, tal y como adelantó DV, en una sesión que comenzará a las 11.30 horas. Insausti (Donostia, 36 años) tomará el cargo que durante los últimos diez años ha ocupado Eneko Goia y que de forma temporal está en manos de Nekane Arzallus desde el pasado día 16, día en el que Goia se renunció a su cargo tras la celebración del Pleno de Política General de la ciudad.

