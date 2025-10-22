Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Kubo, durante una sesión de la semana pasada antes de volver a lesionarse Royo
Real Sociedad

Take Kubo sigue sin entrenarse y es seria duda para recibir al Sevilla

Sergio no puede contar con el nipón, todavía dolorido por esa nueva torsión antes de viajar a Vigo

Beñat Barreto

Beñat Barreto

San Sebastián

Miércoles, 22 de octubre 2025, 13:45

Comenta

Take Kubo sigue sin poder entrenarse con la Real Sociedad. El nipón no se ha podido ejercitar con el resto de sus compañeros en la ... vuelta al trabajo en Zubieta y lo ha hecho al margen, siendo seria duda para el partido del viernes ante el Sevilla. El japonés continúa arrastrando molestias tras ese mal gesto antes de viajar a Vigo. Parece complicado que Kubo pueda estar disponible teniendo en cuenta que solo queda una sesión, la de este jueves, antes de recibir al Sevilla. Está por ver en qué condiciones comparece mañana en Zubieta.

