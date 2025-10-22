Take Kubo sigue sin entrenarse y es seria duda para recibir al Sevilla
Sergio no puede contar con el nipón, todavía dolorido por esa nueva torsión antes de viajar a Vigo
San Sebastián
Miércoles, 22 de octubre 2025, 13:45
Take Kubo sigue sin poder entrenarse con la Real Sociedad. El nipón no se ha podido ejercitar con el resto de sus compañeros en la ... vuelta al trabajo en Zubieta y lo ha hecho al margen, siendo seria duda para el partido del viernes ante el Sevilla. El japonés continúa arrastrando molestias tras ese mal gesto antes de viajar a Vigo. Parece complicado que Kubo pueda estar disponible teniendo en cuenta que solo queda una sesión, la de este jueves, antes de recibir al Sevilla. Está por ver en qué condiciones comparece mañana en Zubieta.
Sergio tampoco ha podido contar con Aritz, con fiebre, aunque está mejor y sí que se ejercitará en la última sesión por lo que no tendrá problemas para entrar en la convocatoria. El resto de los futbolistas están sanos para el vital encuentro ante el conjunto hispalense, por lo que el partido de Vigo no deja heridos.
Así las cosas, Guedes se postula como titular en la banda derecha si Sergio opta por volver al clásico sistema que viene utilizando en este comienzo de temporada. El luso dio la asistencia a Soler, que también tiene más papeletas para salir de inicio tras ser suplente en Vigo y marcar en el minuto 89.
