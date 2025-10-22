Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Fotomontaje de la ampliación soterrada de Torre Satrústegui incluido en el último anteproyecto del hotel.

El Consejo de Patrimonio Vasco da luz verde al proyecto de hotel en Torre Satrústegui en Donostia

Autoriza por unanimidad los cambios en el decreto de protección del palacete que permitirán construir habitaciones soterradas en los jardines frontales, diseñados por Ducasse

Jorge F. Mendiola

Jorge F. Mendiola

San Sebastián

Miércoles, 22 de octubre 2025, 02:00

El proyecto de hotel de gran lujo en Torre Satrústegui ha superado un nuevo escollo administrativo y da un paso adelante hacia su materialización. El ... Consejo de Patrimonio Cultural del País Vasco ha informado positivamente sobre los cambios en el decreto que regula la protección del edificio, catalogado como Bien Cultural con categoría de monumento. La decisión se tomó por unanimidad en la sesión celebrada el pasado día 9 en Vitoria.

