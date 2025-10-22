El Consejo de Patrimonio Vasco da luz verde al proyecto de hotel en Torre Satrústegui en Donostia
Autoriza por unanimidad los cambios en el decreto de protección del palacete que permitirán construir habitaciones soterradas en los jardines frontales, diseñados por Ducasse
San Sebastián
Miércoles, 22 de octubre 2025, 02:00
El proyecto de hotel de gran lujo en Torre Satrústegui ha superado un nuevo escollo administrativo y da un paso adelante hacia su materialización. El ... Consejo de Patrimonio Cultural del País Vasco ha informado positivamente sobre los cambios en el decreto que regula la protección del edificio, catalogado como Bien Cultural con categoría de monumento. La decisión se tomó por unanimidad en la sesión celebrada el pasado día 9 en Vitoria.
La modificación normativa autorizada, que ahora tendrá que aprobar el Departamento de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco, afecta al artículo 15 del decreto 312/1995 sobre intervenciones permitidas en el entorno del inmueble. En concreto, se determina que en la parte delantera, donde se extienden los jardines diseñados por Pierre Ducasse, «podrán admitirse actuaciones de edificación soterrada siempre que se preserve el estado actual» del terreno, «tanto en su topografía original como en su tratamiento paisajístico y de jardinería».
El futuro establecimiento, de gran lujo, contará con 25 habitaciones y servicios de restauración y spa abiertos al público
Advierte, eso sí, de que «únicamente serán admisibles intervenciones que «garanticen la conservación, restauración o, en su caso, recuperación del jardín histórico de la torre», que también está protegido. Asimismo, se subraya que «ninguna obra subterránea afectará al régimen hídrico de la parcela».
La nueva redacción del articulado establece además que «las intervenciones que se planteen en el entorno de protección de Torre Satrústegui deberán estar encaminadas a potenciar el carácter de parque-jardín que es inherente al mismo».
Y fija las condiciones que habrán de observar otras posibles construcciones a edificar tanto en la parte trasera como en los laterales. En este sentido, en el primer caso subraya que «la nueva edificación o instalación que se realice, de manera soterrada o en altura, deberá quedar situada, preferentemente, en la parte trasera oeste del edificio, mediante una intervención que se ajuste de forma orgánica a la topografía de la ladera y minimice la afección sobre el edificio principal, así como en el espacio natural de la parcela».
Sin edificaciones en altura
Como novedad, se añade que «la edificación en altura deberá retrasarse al menos ocho metros respecto a las fachadas del edificio principal y no podrá superar en ningún punto la altura del forjado tercero de la torre (segunda planta)». En cualquier caso, el último anteproyecto presentado por Paisajes de Asturias, sociedad propietaria del palacio, no contempla más edificaciones de nueva construcción que las soterradas en el jardín delantero.
La propuesta, a la que ha tenido acceso DV, contempla la transformación de Torre Satrústegui en un hotel con 25 habitaciones de gran lujo que «rememorarán el recuerdo de las antiguas canteras de la zona, combinando diferentes materiales que aportarán luz y calidad a los espacios». El conjunto hotelero, que se desarrollará tanto en las dependencias interiores del edificio –que se restaurará– como en la ampliación bajo los jardines, ofrecerá además una «exclusiva» oferta gastronómica y un balneario-spa.
El palacio «mantendrá los elementos estructurales» que lo conforman: su cubierta, sus fachadas y sus correspondientes muros de carga. Sin embargo, se propone añadir un núcleo de comunicación en el invernadero lateral que conectará con el restaurante y el balneario-spa.
Uno de los objetivos de la rehabilitación es «rescatar un edificio único para el uso y disfrute del público». Para ello, tanto los servicios de restauración como el centro de aguas termales serán independientes y podrán ser utilizados no solo por los huéspedes del establecimiento hotelero.
Construida entre 1883 y 1885 por orden del donostiarra Joaquín Marcos Satrústegui y Bris, Torre Satrústegui es un ejemplo representativo de arquitectura ecléctica de corte historicista. Cuenta la tradición familiar que fue realizada basándose en los planos de otro castillo existente en Irlanda. Desde que sus últimos moradores la vendieron en 2017, ha permanecido vacía y en desuso, precipitando su deterioro. También ha sido objeto de okupación y vandalismo, lo que ha empujado a su nuevo dueño, el médico y empresario Víctor Madera, a acelerar su conversión en hotel para garantizar la conservación de un edificio que preside el skyline de la bahía de La Concha.
Arzallus: «Un hotel es casi lo único compatible con la catalogación actual del edificio»
La alcaldesa accidental y delegada de Planificación Urbanística y Vivienda, Nekane Arzallus, defendió en las comisiones de Pleno la transformación de Torre Satrústegui en hotel como «casi el único uso compatible con la catalogación actual del edificio y sin cambiar su grado de protección».
En respuesta a una interpelación de EH Bildu, la regidora del PNV explicó que el palacio «está concebido conforme a las costumbres de la época (finales del siglo XIX), con las plantas baja y primera destinadas a las funciones de carácter público y privado, respectivamente, de la familia, y la planta superior para las dependencias del servicio».
Arzallus recordó que las estancias comunes (salón, biblioteca, comedor...) «se ordenan alrededor de un núcleo de escaleras abierto y acomodado tipológicamente a la organización funcional de una única familia», por lo que su conservación «ofrece escasas alternativas de cambio de uso del inmueble que no se enmarquen en el ámbito de edificios comunitarios como una residencia colectiva, una clínica o un hotel».
Críticas de EH Bildu
A EH Bildu no le convencieron las explicaciones de la alcaldesa y llevará el asunto al Pleno del día 30. «Es vergonzoso que una administración pública defienda los intereses de una promotora privada y ustedes le faciliten el trabajo. Es algo muy grave», denunció el portavoz abertzale, Juan Karlos Izagirre, quien aseguró que «me da vergüenza ajena que se diga que esto es para preservar el patrimonio de la ciudad cuando el único objetivo es facilitar la construcción de un hotel a una empresa privada».
En su turno de réplica, Arzallus subrayó que Paisajes de Asturias, sociedad que promueve la operación, solicitó la licencia antes de la moratoria para nuevos hoteles.
