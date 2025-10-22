El Consejo de Patrimonio Vasco da luz verde al proyecto de hotel en Torre Satrústegui en Donostia

El proyecto de hotel de gran lujo en Torre Satrústegui ha superado un nuevo escollo administrativo y da un paso adelante hacia su materialización. El ... Consejo de Patrimonio Cultural del País Vasco ha informado positivamente sobre los cambios en el decreto que regula la protección del edificio, catalogado como Bien Cultural con categoría de monumento. La decisión se tomó por unanimidad en la sesión celebrada el pasado día 9 en Vitoria.

La modificación normativa autorizada, que ahora tendrá que aprobar el Departamento de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco, afecta al artículo 15 del decreto 312/1995 sobre intervenciones permitidas en el entorno del inmueble. En concreto, se determina que en la parte delantera, donde se extienden los jardines diseñados por Pierre Ducasse, «podrán admitirse actuaciones de edificación soterrada siempre que se preserve el estado actual» del terreno, «tanto en su topografía original como en su tratamiento paisajístico y de jardinería».

El futuro establecimiento, de gran lujo, contará con 25 habitaciones y servicios de restauración y spa abiertos al público

Advierte, eso sí, de que «únicamente serán admisibles intervenciones que «garanticen la conservación, restauración o, en su caso, recuperación del jardín histórico de la torre», que también está protegido. Asimismo, se subraya que «ninguna obra subterránea afectará al régimen hídrico de la parcela».

La nueva redacción del articulado establece además que «las intervenciones que se planteen en el entorno de protección de Torre Satrústegui deberán estar encaminadas a potenciar el carácter de parque-jardín que es inherente al mismo».

Y fija las condiciones que habrán de observar otras posibles construcciones a edificar tanto en la parte trasera como en los laterales. En este sentido, en el primer caso subraya que «la nueva edificación o instalación que se realice, de manera soterrada o en altura, deberá quedar situada, preferentemente, en la parte trasera oeste del edificio, mediante una intervención que se ajuste de forma orgánica a la topografía de la ladera y minimice la afección sobre el edificio principal, así como en el espacio natural de la parcela».

Sin edificaciones en altura

Como novedad, se añade que «la edificación en altura deberá retrasarse al menos ocho metros respecto a las fachadas del edificio principal y no podrá superar en ningún punto la altura del forjado tercero de la torre (segunda planta)». En cualquier caso, el último anteproyecto presentado por Paisajes de Asturias, sociedad propietaria del palacio, no contempla más edificaciones de nueva construcción que las soterradas en el jardín delantero.

La propuesta, a la que ha tenido acceso DV, contempla la transformación de Torre Satrústegui en un hotel con 25 habitaciones de gran lujo que «rememorarán el recuerdo de las antiguas canteras de la zona, combinando diferentes materiales que aportarán luz y calidad a los espacios». El conjunto hotelero, que se desarrollará tanto en las dependencias interiores del edificio –que se restaurará– como en la ampliación bajo los jardines, ofrecerá además una «exclusiva» oferta gastronómica y un balneario-spa.

El palacio «mantendrá sus elementos estructurales» y fachadas y se creará un núcleo de comunicación con la zona ampliada

El palacio «mantendrá los elementos estructurales» que lo conforman: su cubierta, sus fachadas y sus correspondientes muros de carga. Sin embargo, se propone añadir un núcleo de comunicación en el invernadero lateral que conectará con el restaurante y el balneario-spa.

Uno de los objetivos de la rehabilitación es «rescatar un edificio único para el uso y disfrute del público». Para ello, tanto los servicios de restauración como el centro de aguas termales serán independientes y podrán ser utilizados no solo por los huéspedes del establecimiento hotelero.

Construida entre 1883 y 1885 por orden del donostiarra Joaquín Marcos Satrústegui y Bris, Torre Satrústegui es un ejemplo representativo de arquitectura ecléctica de corte historicista. Cuenta la tradición familiar que fue realizada basándose en los planos de otro castillo existente en Irlanda. Desde que sus últimos moradores la vendieron en 2017, ha permanecido vacía y en desuso, precipitando su deterioro. También ha sido objeto de okupación y vandalismo, lo que ha empujado a su nuevo dueño, el médico y empresario Víctor Madera, a acelerar su conversión en hotel para garantizar la conservación de un edificio que preside el skyline de la bahía de La Concha.