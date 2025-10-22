Torre Satrústegui: Así será el hotel de lujo con una de las mejores vistas sobre San Sebastián

El Diario Vasco San Sebastián Miércoles, 22 de octubre 2025, 11:12 Comenta Compartir

El proyecto para transformar Torre Satrústegui, un palacio catalogado como Bien Cultural con categoría de monumento, en un hotel de gran lujo ha superado un importante trámite administrativo en Donostia. El Consejo de Patrimonio Cultural del País Vasco informó positivamente y por unanimidad sobre los cambios necesarios en el decreto que regula la protección del edificio, tal y como informa Jorge F. Mendiola. Esta luz verde, aunque pendiente de más trámites, es un paso adelante para la creación de un nuevo establecimiento con una de las mejores vistas sobre San Sebastián, en plena falda del monte Igeldo.

Hotel de «gran lujo»

El futuro establecimiento será un hotel de gran lujo que contará con 25 habitaciones con una de las mejores vistas sobre la bahía de La Concha, una visión casi aérea desde el monte Igeldo sobre la playa de Ondarreta. La propuesta, impulsada por Paisajes de Asturias, sociedad propietaria del palacio, contempla un conjunto hotelero que se desarrollará tanto en las dependencias interiores del edificio -el cual será restaurado- como en una nueva ampliación ubicada bajo los jardines.

Uno de los objetivos principales de la rehabilitación es «rescatar un edificio único para el uso y disfrute del público». El hotel, además de las estancias, ofrecerá servicios de restauración y un balneario-spa. Estos servicios serán independientes y estarán abiertos no solo a los huéspedes, sino también al público general.

En cuanto al diseño, el anteproyecto detalla que las habitaciones evocarán el recuerdo de las antiguas canteras de la zona, utilizando diferentes materiales para aportar luz y calidad a los espacios. Las *suites* a construir bajo los jardines prometen un alto nivel de exclusividad, incluyendo salón, jacuzzi, chimenea y piscina privada.

Respeto al patrimonio y obras soterradas

La reconversión en hotel ha sido defendida como «casi el único uso compatible con la catalogación actual del edificio» sin modificar su grado de protección. El palacio, construido entre 1883 y 1885, mantendrá intactos sus elementos estructurales, su cubierta, sus fachadas y sus muros de carga. Sin embargo, se añadirá un núcleo de comunicación en el invernadero lateral que facilitará la conexión con el restaurante y el balneario-spa.

Ampliar Fotomontaje de la ampliación soterrada de Torre Satrústegui incluido en el último anteproyecto del hotel con pequeñas piscinas ante las habitaciones.

El componente principal de la obra nueva se centra en las intervenciones soterradas. La modificación normativa establece condiciones muy estrictas para la construcción. En la parte delantera, donde se extienden los jardines, se admiten actuaciones de edificación soterrada siempre que se preserve «el estado actual» del terreno, incluyendo su topografía original y su tratamiento paisajístico y de jardinería.

La normativa subraya que las intervenciones deben garantizar la conservación, restauración o recuperación del jardín histórico de la torre. Además, la nueva redacción del articulado exige que ninguna obra subterránea afecte el régimen hídrico de la parcela y que todas las acciones se encaminen a potenciar el carácter de parque-jardín inherente al entorno de protección. El último anteproyecto presentado por la sociedad propietaria no contempla edificaciones de nueva construcción en altura, centrándose exclusivamente en las construcciones soterradas en el jardín delantero.

La aceleración del proyecto busca garantizar la conservación del inmueble, el cual ha permanecido vacío y ha sufrido deterioro, ocupación y vandalismo desde que fue vendido en 2017.