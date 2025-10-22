Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Ganado en las Ferias de Lesaka en torno a la Plaza Zaharra. A. D. C.

Navarra cancela las ferias de ganado por la dermatosis nodular y Gipuzkoa extrema las precauciones

La enfermedad transmitida por la picadura de insectos hematófagos ha obligado a sacrificar más de 2.000 vacas en Cataluña

Martin Ruiz Egaña

Miércoles, 22 de octubre 2025, 17:23

Comenta

El Gobierno de Navarra confirmará presumiblemente este viernes que suspende temporalmente todas las ferias, concursos y mercados de ganado como precaución frente al riesgo provocado ... por la dermatosis nodular contagiosa (DNC). Lo hará con la entrada en vigor de una resolución firmada por el departamento de Medio Ambiente. La enfermedad se detectó por primera vez en la península en la zona de Girona, por varios focos generados en el sur de Francia. Desde entonces, y como medida para frenar el avance del virus, se han sacrificado más de 2.000 cabezas de ganado bovino en Cataluña. Cantabria ya ha cancelado algunas ferias de ganado, y Navarra hace ahora lo propio mientras Gipuzkoa extrema las precauciones frente al peligro que supone esta enfermedad. La Diputación ha convocado de forma extraordinaria una mesa de salud ganadera mañana en Zizurkil en la que se tratará el asunto entre agentes forales, sindicatos y asociaciones del sector.

