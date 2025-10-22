Navarra cancela las ferias de ganado por la dermatosis nodular y Gipuzkoa extrema las precauciones

El Gobierno de Navarra confirmará presumiblemente este viernes que suspende temporalmente todas las ferias, concursos y mercados de ganado como precaución frente al riesgo provocado ... por la dermatosis nodular contagiosa (DNC). Lo hará con la entrada en vigor de una resolución firmada por el departamento de Medio Ambiente. La enfermedad se detectó por primera vez en la península en la zona de Girona, por varios focos generados en el sur de Francia. Desde entonces, y como medida para frenar el avance del virus, se han sacrificado más de 2.000 cabezas de ganado bovino en Cataluña. Cantabria ya ha cancelado algunas ferias de ganado, y Navarra hace ahora lo propio mientras Gipuzkoa extrema las precauciones frente al peligro que supone esta enfermedad. La Diputación ha convocado de forma extraordinaria una mesa de salud ganadera mañana en Zizurkil en la que se tratará el asunto entre agentes forales, sindicatos y asociaciones del sector.

Esta afección vírica se transmite a través de la picadura de insectos hematófogos, sobre todo mosquitos y garrapatas. Es una enfermedad que sólo afecta a bóvidos, no se contagia ni a humanos ni a otros animales. Aunque su tasa de mortalidad es baja (entre el 5 y el 10%), sus síntomas –fiebre, secreción ocular o descenso de producción de leche– pueden provocar pérdidas económicas importantes.

Otro de los puntos negativos de este virus es la tenacidad de sus protocolos de prevención. La DNC está catalogada como enfermedad de categoría A en la Unión Europea, lo que obliga a aplicar medidas inmediatas de control y erradicación. En las explotaciones donde se detecta la dermatosis nodular, todas las cabezas de ganado deben ser sacrificadas. También se establece un radio de vigilancia de 50 kilómetros en torno a los focos afectados para definir el área de vacunación. En esta zona, los animales quedan inmovilizados y sólo pueden desplazarse hasta el matadero.

La feria de Elizondo, sin ganado

El Gobierno de Cantabria ha blindado la región ante el avance de la dermatosis nodular y suspendió el lunes todos los concursos, subastas y romerías durante quince días. Navarra seguirá su ejemplo y anunciará casi con total seguridad el viernes la suspensión temporal de todas las ferias y mercados de ganado. Entre ellas se verá afectada también la feria de Elizondo, que este viernes 24 y sábado 25 celebra sus ferias de otoño. Se mantendrán los concursos de quesos, los puestos ambulantes por la calle o partidos de pelota, pero no habrá presencia de ganado.

Por ahora, según confirman fuentes forales a este periódico, Gipuzkoa «no ha tomado decisiones» al respecto, aunque los ganaderos ya extreman las precauciones. Euskal Nekazarien Batasuna (ENBA) organiza mañana en Fraisoro Eskola (Zizurkil) una charla informativa en la que se proporcionarán consejos, recomendaciones y medidas preventivas contra la dermatosis nodular, en la que también se recogerán las preocupaciones de los baserritarras. El acto contará con la participación de Mikel Azpiri, jefe de Servicio de Promoción y Salud Agro-ganadera de la Diputación Foral de Gipuzkoa.