Compara tu renta con la de tus vecinos: los ingresos en Gipuzkoa calle a calle Gipuzkoa lidera la renta por habitante con 19.616 euros de media al año. Consulta en este mapa las cifras de tu municipio al detalle

¿Cuánto ganan tus vecinos? Gipuzkoa vuelve a situarse a la cabeza en renta de los hogares en España, con una renta neta anual media por habitante de 19.616 euros en 2023, muy por encima de la media estatal de 15.036 euros.

El mapa interactivo que puedes consultar a continuación permite explorar la distribución de la renta calle por calle y comprobar la evolución de los ingresos de estos cuatro años, según los datos que proceden del Atlas de distribución de renta de los hogares que publica anualmente el Instituto Nacional de Estadística.

¿Cuánto gana tu vecino? Consulta el mapa de la renta calle a calle

El incremento interanual en el territorio ha sido notable, un 7% más que en 2022, lo que se traduce en 1.291 euros adicionales por habitante. Este dato refleja no solo la capacidad económica de los guipuzcoanos, sino también la concentración de riqueza y las diferencias territoriales que caracterizan al País Vasco frente al resto del país.

El Atlas del INE coincide en el tiempo con el informe elaborado por Eustat, el Instituto Vasco de Estadística, en el que se recoge información más detallada de nuestro territorio de la renta media por habitante tanto por municipios como por comarcas. Conviene resaltar que ambos institutos utilizan una metodología distinta, por lo que los datos absolutos varían entre ambos estudios.

El informe elaborado por Eustat, con datos de 2023, presenta importante novedades. Urola Kosta, por ejemplo, ha desbancado a Donostialdea como la comarca con la renta media más alta, con unos ingresos de 28.518 euros. Si acercamos la lupa a los 88 municipios guipuzcoanos podemos encontrar grandes diferencias entre sus vecinos, con una horquilla de 13.000 euros entre la renta media más alta y la más baja, que se sitúan en Orendain (34.383 euros) y Pasaia (21.370 euros).De hecho, el municipio situado a las faldas del Txindoki ha desbancado a Arama (32.952) del podio de las localidades más ricas de Gipuzkoa.

Entre los 88 municipios del territorio, solo en siete se contrajo la renta media de sus vecinos, según el Eustat, en comparación con el ejercicio anterior. En Hondarribia se registró una de las bajadas más fuerte, con un 13%, pasando de 35.457 euros a 30.644. Alkiza, Arama, Belauntza, Berastegi, Larraul y Tolosa fueron las otras localidades en las que cayó la renta media en 2023.

