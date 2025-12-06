Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las luces que iluminan la Navidad

Las luces que iluminan la Navidad

Decoración. Millones de pequeñas bombillas led de todas las formas y colores salpicarán hasta el próximo 6 de enero las calles de todo Gipuzkoa en una combinación de diseño y eficiencia energética

Javier Bienzobas (Gráficos)

Javier Bienzobas (Gráficos)

San Sebastián

Viernes, 5 de diciembre 2025

Comenta

La preinstalación arranca cuatro meses antes de su encendido, que fue la semana pasada. Las luces navideñas iluminan ya la Navidad en todos los rincones de Gipuzkoa con propuestas y decoraciones cada vez más sofisticadas que de un tiempo a esta parte se han convertido en un importante foco de atracción turística en esta época del año. Esto explica las grandes cantidades de dinero que todos los años los municipios destinan a este concepto.

Solo en Donostia, cerca de 600 elementos luminosos decorarán más de un centenar de calles hasta el próximo 6 de enero, de Igeldo a Altza y de la Parte Vieja a Martutene. En total, 169 arcos, 181 motivos luminosos en farolas, 227 árboles decorados y cinco elementos de suelo darán forma a una iluminación elegante que combina diseño y eficiencia energética. Tampoco falta el ya habitual de estos últimos años mercado navideño situado entre el paseo del Urumea y la plaza Ramón Labayen con 71 casetas que atienden en un horario de 11.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.00 horas. Aunque la gran novedad de la campaña navideña en la capital guipuzcoana este año es la pista de hielo situada frente a la entrada a la estación del Norte.

Para que la decoración de Navidad sea completa en la ciudad tampoco falta el gran árbol navideño que se ha vuelto a situar en los jardines de Alderdi Eder. Un pino on forma cónica fabricado con perfiles de aluminio de 18 metros de altura y 7,2 metros de diámetro en su base.

Principales protagonistas de la iluminación donostiarra

PRINCIPAL ESCENARIO

La decoración navideña del Ayuntamiento donostiarra y de los jardines de Alderdi Eder hacen que este privilegiado lugar donostiarra sea uno de los más visitados por todas las personas que acuden a San Sebastián.

 

Otros escenarios con especial importancia son el paseo del Urumea con el tradicional mercado navideño y la instalación de una pista de hielo como novedad de este año y el palacio de Miramar con su Bosque Mágico

29 calles

7 barrios

169 ARCOS

Centro, Amara, Egia, Antiguo, Gros, Parte Vieja, Loiola

181 FAROLAS DECORADAS

31 calles

16 barrios

Amara, Loiola, Errotaburu, Intxaurrondo, Añorga, Larratxo, Etxadi, Altza, Bidebieta, Gros, Herrera, Antiguo, Benta Berri, Egia, Riberas , Txomin

18 m.

Arbol

de Navidad

La Noria

Permanecerá abierta en Alderdi Eder desde el 15 de noviembre hasta el 2 de febrero

32

metros de altura

24

cabinas

144

pasajeros

BOSQUE

ILUMINADO

140 TAMARICES

Los troncos de los tamarices de Alderdi Eder han sido decorados con guirnaldas de luces

12 m.

Bola

Pº de La Zurriola

Transitable por su interior

Todos los días, de 18.00 h. a 21.00 h. habrá un espectáculo lumínico cada 30 minutos

Lluvia

de estrellas

Avda. de la Libertad

227 ÁRBOLES

de toda la ciudad han sido decorados con luces

Techo

de luces

Calle Loiola

Toda la calle ha sido cubierta por un techo de luces que simula un entoldado de tela

100 CALLES

Con algún tipo de decoración navideña

Mercadillo

Ramón Labayen

Mercadillo

Pº Urumea

Zona del río

iluminada

Pista hielo

Mercadillo

navideño

71 CASETAS

37

Paseo del Urumea

34

Plaza Ramón Labayen

13

Casetas gastronómicas

en la Pza. Ramón Labayen

58

Casetas mercadillo

21 en la plaza Ramón Labayen

37 en el Pº del Urumea

Pista de Hielo

HORARIOS

Del 28 de noviembre al 6 de enero

Laborables

De 16 a 22:00 h

Festivos y días de Navidad

De 10:00 a 22:00 h

Días 24 y 31 de diciembre

Cierra a las 14 h

Días 25 de diciembre y 1 de enero

Abre a las 16 h

PRECIO

6€

Puentes

Decoración con guirnaldas en las farolas del puente de La Zurriola

Decoración del puente de María Cristina con guirnaldas de luces sobre una estructura metálica

El Bosque Mágico

del Palacio

Miramar

HORARIOS

Del 4-XII al 5-I

De 18:00 a 22:00 h

PRECIO

8 €

Principales protagonistas de la iluminación donostiarra

PRINCIPAL ESCENARIO

La decoración navideña del Ayuntamiento donostiarra y de los jardines de Alderdi Eder hacen que este privilegiado lugar donostiarra sea uno de los más visitados por todas las personas que acuden a San Sebastián.

 

Otros escenarios con especial importancia son el paseo del Urumea con el tradicional mercado navideño y la instalación de una pista de hielo como novedad de este año y el palacio de Miramar con su Bosque Mágico

29 calles

7 barrios

169 ARCOS

Centro, Amara, Egia, Antiguo, Gros, Parte Vieja, Loiola

181 FAROLAS DECORADAS

31 calles

16 barrios

Amara, Loiola, Errotaburu, Intxaurrondo, Añorga, Larratxo, Etxadi, Altza, Bidebieta, Gros, Herrera, Antiguo, Benta Berri, Egia, Riberas , Txomin

18 m.

Arbol

de Navidad

La Noria

Permanecerá abierta en Alderdi Eder desde el 15 de noviembre hasta el 2 de febrero

32

metros de altura

24

cabinas

144

pasajeros

BOSQUE

ILUMINADO

140 TAMARICES

Los troncos de los tamarices de Alderdi Eder han sido decorados con guirnaldas de luces

12 m.

Bola

Pº de La Zurriola

Transitable por su interior

Todos los días, de 18.00 h. a 21.00 h. habrá un espectáculo lumínico cada 30 minutos

Lluvia

de estrellas

Avda. de la Libertad

227 ÁRBOLES

de toda la ciudad han sido decorados con luces

Techo

de luces

Calle Loiola

Toda la calle ha sido cubierta por un techo de luces que simula un entoldado de tela

100 CALLES

Con algún tipo de decoración navideña

Mercadillo

Ramón Labayen

Mercadillo

Pº Urumea

Zona del río

iluminada

Pista hielo

Mercadillo

navideño

71 CASETAS

37

Paseo del Urumea

34

Plaza Ramón Labayen

13

Casetas gastronómicas

en la Pza. Ramón Labayen

58

Casetas mercadillo

21 en la plaza Ramón Labayen

37 en el Pº del Urumea

Pista de Hielo

HORARIOS

Del 28 de noviembre al 6 de enero

Laborables

De 16 a 22:00 h

Festivos y días de Navidad

De 10:00 a 22:00 h

Días 24 y 31 de diciembre

Cierra a las 14 h

Días 25 de diciembre y 1 de enero

Abre a las 16 h

PRECIO

6€

Puentes

Decoración con guirnaldas en las farolas del puente de La Zurriola

Decoración del puente de María Cristina con guirnaldas de luces sobre una estructura metálica

El Bosque Mágico

del Palacio

Miramar

HORARIOS

Del 4-XII al 5-I

De 18:00 a 22:00 h

PRECIO

8 €

Principales protagonistas de la iluminación donostiarra

ÁRBOLES

ILUMINADOS

ARBOL

DE NAVIDAD

LA NORIA

TIOVIVO

BOSQUE

ILUMINADO

18 m.

PRINCIPAL ESCENARIO

La decoración navideña del Ayuntamiento donostiarra y de los jardines de Alderdi Eder hacen que este privilegiado lugar donostiarra sea uno de los más visitados por todas las personas que acuden a San Sebastián.

 

Otros escenarios con especial importancia son el paseo del Urumea con el tradicional mercado navideño y la instalación de una pista de hielo como novedad de este año y el palacio de Miramar con su Bosque Mágico

18 m.

29 calles

7 barrios

169 ARCOS

Centro, Amara, Egia, Antiguo, Gros, Parte Vieja, Loiola

Arbol

de Navidad

La Noria

Permanecerá abierta en Alderdi Eder desde el 15 de noviembre hasta el 2 de febrero

32

metros de altura

24

cabinas

181 FAROLAS DECORADAS

144

pasajeros

31 calles

16 barrios

Amara, Loiola, Errotaburu, Intxaurrondo, Añorga, Larratxo, Etxadi, Altza, Bidebieta, Gros, Herrera, Antiguo, Benta Berri, Egia, Riberas , Txomin

BOSQUE

ILUMINADO

Lluvia

de estrellas

Avda. de la Libertad

227 ÁRBOLES

140 TAMARICES

de toda la ciudad han sido decorados con luces

Los troncos de los tamarices de Alderdi Eder han sido decorados con guirnaldas de luces

12 m.

Bola

Puentes

Pº de La Zurriola

Decoración con guirnaldas en las farolas del puente de La Zurriola

Transitable por su interior

Todos los días, de 18.00 h. a 21.00 h. habrá un espectáculo lumínico cada 30 minutos

Decoración del puente de María Cristina con guirnaldas de luces sobre una estructura metálica

Techo

de luces

Calle Loiola

100 CALLES

Toda la calle ha sido cubierta por un techo de luces que simula un entoldado de tela

Con algún tipo de decoración navideña

Mercadillo

Ramón Labayen

Mercadillo

Pº Urumea

Zona del río

iluminada

Pista hielo

37

Paseo del Urumea

Mercadillo

navideño

34

71 CASETAS

Plaza Ramón Labayen

13

Casetas gastronómicas

en la Pza. Ramón Labayen

58

Casetas mercadillo

21 en la plaza Ramón Labayen

37 en el Pº del Urumea

Pista de Hielo

Paseo del Urumea

HORARIOS

Del 28 de noviembre al 6 de enero

Laborables

De 16 a 22:00 h

Festivos y días de Navidad

De 10:00 a 22:00 h

Días 24 y 31 de diciembre

Cierra a las 14 h

Días 25 de diciembre y 1 de enero

Abre a las 16 h

PRECIO

6€

El Bosque Mágico

del Palacio Miramar

HORARIOS

Del 4-XII al 5-I

De 18:00 a 22:00 h

PRECIO

8 €

Principales protagonistas de la iluminación donostiarra

ÁRBOLES

ILUMINADOS

ARBOL

DE NAVIDAD

LA NORIA

TIOVIVO

BOSQUE

ILUMINADO

18 m.

PRINCIPAL ESCENARIO

La decoración navideña del Ayuntamiento

donostiarra y de los jardines de Alderdi Eder hacen que este privilegiado lugar donostiarra sea uno de los más visitados por todas las personas que acuden a San Sebastián

Otros escenarios con especial importancia son el paseo del Urumea con el tradicional mercado navideño y la instalación de una pista de hielo como novedad de este año y el palacio de Miramar con su Bosque Mágico

12 m.

18 m.

181 FAROLAS DECORADAS

Bola

31 calles

16 barrios

Pº de La Zurriola

29 calles

7 barrios

169 ARCOS

Amara, Loiola, Errotaburu, Intxaurrondo, Añorga, Larratxo, Etxadi, Altza, Bidebieta, Gros, Herrera, Antiguo, Benta Berri, Egia, Riberas , Txomin

Transitable por su interior

Arbol

de Navidad

Todos los días, de 18.00 h. a 21.00 h. habrá un espectáculo lumínico cada 30 minutos

Centro, Amara, Egia, Antiguo, Gros, Parte Vieja, Loiola

BOSQUE

ILUMINADO

La Noria

Permanecerá abierta en Alderdi Eder desde el 15 de noviembre hasta el 2 de febrero

Puentes

32

metros de altura

Decoración con guirnaldas en las farolas del puente de La Zurriola

140 TAMARICES

24

cabinas

Decoración del puente de María Cristina con guirnaldas de luces sobre una estructura metálica

Los troncos de los tamarices de Alderdi Eder han sido decorados con guirnaldas de luces

144

pasajeros

Techo

de luces

Lluvia

de estrellas

Calle Loiola

100 CALLES

227 ÁRBOLES

Toda la calle ha sido cubierta por un techo de luces que simula un entoldado de tela

Con algún tipo de decoración navideña

de toda la ciudad han sido decorados con luces

Avda. de la Libertad

37

Mercadillo

Ramón Labayen

Paseo del Urumea

Mercadillo

Pº Urumea

Zona del río

iluminada

Mercadillo

navideño

Pista hielo

34

71 CASETAS

Plaza Ramón Labayen

13

Casetas gastronómicas

en la Pza. Ramón Labayen

58

Casetas mercadillo

21 en la plaza Ramón Labayen

37 en el Pº del Urumea

Pista de Hielo

HORARIOS

Del 28 de noviembre al 6 de enero

Paseo del Urumea

Laborables

De 16 a 22:00 h

Festivos y días de Navidad

De 10:00 a 22:00 h

Días 24 y 31 de diciembre

Cierra a las 14 h

Días 25 de diciembre y 1 de enero

Abre a las 16 h

PRECIO

6€

Carpa frente

a la estación

de Atotxa

Paseo

de Francia

Mostrador de entrega de patines

Paseo

del Urumea

Entrada

El Bosque Mágico del Palacio Miramar

HORARIOS

Del 4-XII al 5-I

De 18:00 a 22:00 h

PRECIO

8 €

CÓMO SE MONTA

UNA PISTA DE HIELO

ARTIFICIAL

El hielo de una pista portátil se crea mediante un sistema de refrigeración especializado que congela capas de agua sobre una superficie que contiene una red de tuberías. El proceso es similar al de las pistas permanentes, pero con componentes diseñados para un montaje y desmontaje rápidos

Pista

de hielo

Paseo

de Francia

Entrada

Paseo

del Urumea

Mostrador de entrega de patines

Los menores de 8 años deberán ir acompañados de un adulto

Base de material

impermeable

(Impide la fuga de agua)

4

3

5

2

1

1

NIVELACIÓN DE LA SUPERFICIE

El primer requisito es tener un suelo plano, firme y nivelado sobre el que se instalará la pista

2

Se instala la Red de tuberías.

Están conectadas entre sí formando un circuito cerrado. Se extiende por toda la superficie de la pista

3

BOMBA DE AGUA

Hace que el líquido circule continuamente por la red de tuberías

4

Se enciende la

máquina enfriadora (Chiller).

Baja la temperatura del líquido en el circuito poco a poco, hasta llegar a unos

-8 ºC a -10 ºC

5

FORMACIÓN DEL HIELO

Capas de hielo

Grosor ideal: 6-8 cm.

Con una manguera de agua, se rocían capas finas de agua potable sobre las tuberías frías. El líquido refrigerante absorbe el calor del agua, haciendo que se congele rápidamente. Este proceso se repite, añadiendo capas sucesivas, hasta alcanzar el grosor de hielo deseado

6

MANTENIMIENTO

Una vez formada, la capa de hielo se mantiene congelada mediante la continua circulación del líquido frío por las tuberías

CÓMO SE MONTA

UNA PISTA DE HIELO

ARTIFICIAL

El hielo de una pista portátil se crea mediante un sistema de refrigeración especializado que congela capas de agua sobre una superficie que contiene una red de tuberías. El proceso es similar al de las pistas permanentes, pero con componentes diseñados para un montaje y desmontaje rápidos

Pista

de hielo

Paseo

de Francia

Entrada

Paseo

del Urumea

Mostrador de entrega de patines

Los menores de 8 años deberán ir acompañados de un adulto

Base de material

impermeable

(Impide la fuga de agua)

4

3

5

2

1

1

NIVELACIÓN DE LA SUPERFICIE

El primer requisito es tener un suelo plano, firme y nivelado sobre el que se instalará la pista

2

Se instala la Red de tuberías.

Están conectadas entre sí formando un circuito cerrado. Se extiende por toda la superficie de la pista

3

BOMBA DE AGUA

Hace que el líquido circule continuamente por la red de tuberías

4

Se enciende la

máquina enfriadora (Chiller).

Baja la temperatura del líquido en el circuito poco a poco, hasta llegar a unos

-8 ºC a -10 ºC

5

FORMACIÓN DEL HIELO

Capas de hielo

Grosor ideal: 6-8 cm.

Con una manguera de agua, se rocían capas finas de agua potable sobre las tuberías frías. El líquido refrigerante absorbe el calor del agua, haciendo que se congele rápidamente. Este proceso se repite, añadiendo capas sucesivas, hasta alcanzar el grosor de hielo deseado

6

MANTENIMIENTO

Una vez formada, la capa de hielo se mantiene congelada mediante la continua circulación del líquido frío por las tuberías

CÓMO SE MONTA UNA PISTA DE HIELO ARTIFICIAL

El hielo de una pista portátil se crea mediante un sistema de refrigeración especializado que congela capas de agua sobre una superficie que contiene una red de tuberías. El proceso es similar al de las pistas permanentes, pero con componentes diseñados para un montaje y desmontaje rápidos

Carpa frente

a la estación

de Atotxa

Paseo

de Francia

Pista

de hielo

Mostrador de entrega de patines

Paseo

del Urumea

Entrada

Los menores de 8 años deberán ir acompañados de un adulto

4

Se enciende la

máquina enfriadora (Chiller).

Baja la temperatura del líquido en el circuito poco a poco, hasta llegar a unos

-8 ºC a -10 ºC

DEPÓSITO

(Pulmón o buffertank)

Permite expulsar el aire que si no se quedaría atrapado en el circuito

3

BOMBA DE AGUA

Hace que el líquido circule continuamente por la red de tuberías

1

NIVELACIÓN DE LA SUPERFICIE

El primer requisito es tener un suelo plano, firme y nivelado sobre el que se instalará la pista

Colectores

principales

5

3

Hielo

2

Se instala la Red de tuberías.

Están conectadas entre sí formando un circuito cerrado. Se extiende por toda la superficie de la pista

Base de material

impermeable

(Impide la fuga de agua)

5

Capas

de hielo

FORMACIÓN DEL HIELO

3

CIRCULACIÓN DEL LÍQUIDO REFRIGERANTE

Una bomba hace circular una mezcla de agua y anticongelante (mono-etilenglicol o poli-propilenglicol) por las tuberías

Con una manguera de agua, se rocían capas finas de agua potable sobre las tuberías frías. El líquido refrigerante absorbe el calor del agua, haciendo que se congele rápidamente. Este proceso se repite, añadiendo capas sucesivas, hasta alcanzar el grosor de hielo deseado

6

MANTENIMIENTO

Una vez formada, la capa de hielo se mantiene congelada mediante la continua circulación del líquido frío por las tuberías

CÓMO SE MONTA UNA PISTA DE HIELO ARTIFICIAL

El hielo de una pista portátil se crea mediante un sistema de refrigeración especializado que congela capas de agua sobre una superficie que contiene una red de tuberías. El proceso es similar al de las pistas permanentes, pero con componentes diseñados para un montaje y desmontaje rápidos

Carpa frente

a la estación

de Atotxa

Los menores de 8 años deberán ir acompañados de un adulto

Paseo

de Francia

Mostrador de entrega de patines

Pista

de hielo

Paseo

del Urumea

4

Entrada

Se enciende la

máquina enfriadora (Chiller).

Baja la temperatura del líquido en el circuito poco a poco, hasta llegar a unos

-8 ºC a -10 ºC

3

3

BOMBA DE AGUA

Hace que el líquido circule continuamente por la red de tuberías

CIRCULACIÓN DEL LÍQUIDO REFRIGERANTE

Una bomba hace circular una mezcla de agua y anticongelante (mono-etilenglicol o poli-propilenglicol) por las tuberías

1

DEPÓSITO

(Pulmón o buffertank)

Permite expulsar el aire que si no se quedaría atrapado en el circuito

NIVELACIÓN DE LA SUPERFICIE

El primer requisito es tener un suelo plano, firme y nivelado sobre el que se instalará la pista

Base de material impermeable

(Impide la fuga de agua)

Colectores

principales

Grosor ideal para una pista de hielo:

6 a 8 cm

5

3

Hielo

5

Capas

de hielo

FORMACIÓN DEL HIELO

6

MANTENIMIENTO

Una vez formada, la capa de hielo se mantiene congelada mediante la continua circulación del líquido frío por las tuberías

Con una manguera de agua, se rocían capas finas de agua potable sobre las tuberías frías. El líquido refrigerante absorbe el calor del agua, haciendo que se congele rápidamente. Este proceso se repite, añadiendo capas sucesivas, hasta alcanzar el grosor de hielo deseado

2

Se instala la Red de tuberías.

Están conectadas entre sí formando un circuito cerrado. Se extiende por toda la superficie de la pista

Cómo se instalan las luces de Navidad en la ciudad

Los anclajes de los arcos se hacen mediante argollas colocadas en las fachadas de los edificios

2

1

C

3

A

D

4

B

Los arcos se instalan por encima de los 7 m.

PREINSTALACIÓN (Agosto)

Se colocan las argollas en los edificios, se instala el cableado eléctrico y se colocan los cables de acero conde luego se colocarán los arcos de luces

1

El arco se crea uniendo dos argollas, una a cada lado de la calle, con un cable de acero y tensándolo

2

Se pasa un cable eléctrico por todos los arcos de la calle

3

Se deriva una conexión eléctrica hacia el arco

4

Se deja preparada una toma eléctrica en un cuadro general de la calle

INSTALACIÓN (Octubre)

Finalmente se montan

los arcos luminosos en

las calles, las luces en árboles y edificios, los motivos en farolas y en el suelo de parques y jardines y las grandes estructuras como el árbol de 20 m. del Ayuntamiento, los 4 almendros, o la bola gigante de 12 m. de la Zurriola

A

El instalador sube los módulos uno a uno y luego los une al arco mediante cuerdas

FURGÓN GRÚA

Los instaladores se elevan dentro de una cesta en la que tienen los controles para moverla como deseen

B

Se unen los módulos entre sí mediante alambres o cuerdas

Cableado de los módulos

C

Se conectan los módulos a la red eléctrica

Conexión eléctrica entre los módulos

D

Se hace una prueba de encendido para verificar que todo funciona correctamente

ARCOS LUMINOSOS

Están compuestos de varios módulos combinables.

El número de módulos depende de la anchura de la calle

Los módulos ya tienen las conexiones eléctricas, el cableado y las luces instaladas

Estructura ligera de aluminio

Las luces y decoraciones están fijadas con bridas a los perfiles de alumnio

Malla con microlámparas led

Tiras de luces led

Estructura ligera que por la noche, cuando se enciende el arco, se vuelve invisible

ENCENDIDO (Noviembre)

El encendido oficial se realizó el día 28 de noviembre y las luces permanecerán encendidas hasta el día 6 de enero

DESINSTALACIÓN (Enero)

Se procede a apagar y desinstalar todas las luces de navidad y las instalaciones eléctricas realizadas. Las luces se almacenan por parte de la empresa adjudicataria, que las comprueba, repara y actualiza para posteriores campañas

GRANDES ESTRUCTURAS

Tanto durante la instalación, como en el posterior desinstalación, una grúa va colocando los módulos y los operarios, elevados desde un furgón grúa las van fijando entre sí

Cómo se instalan las luces de Navidad en la ciudad

Los anclajes de los arcos se hacen mediante argollas colocadas en las fachadas de los edificios

2

1

C

3

A

D

4

B

Los arcos se instalan por encima de los 7 m.

PREINSTALACIÓN (Agosto)

Se colocan las argollas en los edificios, se instala el cableado eléctrico y se colocan los cables de acero conde luego se colocarán los arcos de luces

1

El arco se crea uniendo dos argollas, una a cada lado de la calle, con un cable de acero y tensándolo

2

Se pasa un cable eléctrico por todos los arcos de la calle

3

Se deriva una conexión eléctrica hacia el arco

4

Se deja preparada una toma eléctrica en un cuadro general de la calle

INSTALACIÓN (Octubre)

Finalmente se montan

los arcos luminosos en

las calles, las luces en árboles y edificios, los motivos en farolas y en el suelo de parques y jardines y las grandes estructuras como el árbol de 20 m. del Ayuntamiento, los 4 almendros, o la bola gigante de 12 m. de la Zurriola

A

El instalador sube los módulos uno a uno y luego los une al arco mediante cuerdas

FURGÓN GRÚA

Los instaladores se elevan dentro de una cesta en la que tienen los controles para moverla como deseen

B

Se unen los módulos entre sí mediante alambres o cuerdas

Cableado de los módulos

C

Se conectan los módulos a la red eléctrica

Conexión eléctrica entre los módulos

D

Se hace una prueba de encendido para verificar que todo funciona correctamente

ARCOS LUMINOSOS

Están compuestos de varios módulos combinables.

El número de módulos depende de la anchura de la calle

Los módulos ya tienen las conexiones eléctricas, el cableado y las luces instaladas

Estructura ligera de aluminio

Las luces y decoraciones están fijadas con bridas a los perfiles de alumnio

Malla con microlámparas led

Tiras de luces led

Estructura ligera que por la noche, cuando se enciende el arco, se vuelve invisible

ENCENDIDO (Noviembre)

El encendido oficial se realizó el día 28 de noviembre y las luces permanecerán encendidas hasta el día 6 de enero

DESINSTALACIÓN (Enero)

Se procede a apagar y desinstalar todas las luces de navidad y las instalaciones eléctricas realizadas. Las luces se almacenan por parte de la empresa adjudicataria, que las comprueba, repara y actualiza para posteriores campañas

GRANDES ESTRUCTURAS

Tanto durante la instalación, como en el posterior desinstalación, una grúa va colocando los módulos y los operarios, elevados desde un furgón grúa las van fijando entre sí

Cómo se instalan las luces de Navidad en la ciudad

PREINSTALACIÓN (Agosto)

INSTALACIÓN (Octubre)

Se colocan las argollas en los edificios, se instala el cableado eléctrico y se colocan los cables de acero conde luego se colocarán los arcos de luces

Finalmente se montan

los arcos luminosos en

las calles, las luces en árboles y edificios, los motivos en farolas y en el suelo de parques y jardines y las grandes estructuras como el árbol de 20 m. del Ayuntamiento, los 4 almendros, o la bola gigante de 12 m. de la Zurriola

ENCENDIDO (Noviembre)

DESINSTALACIÓN (Enero)

El encendido oficial se realizó el día 28 de noviembre y las luces permanecerán encendidas hasta el día 6 de enero

Se procede a apagar y desinstalar todas las luces de navidad y las instalaciones eléctricas realizadas. Las luces se almacenan por parte de la empresa adjudicataria, que las comprueba, repara y actualiza para posteriores campañas

GRANDES ESTRUCTURAS

Una grúa va colocando los módulos y los operarios, elevados desde un furgón grúa las van fijando entre sí

Los anclajes de los arcos se hacen mediante argollas colocadas en las fachadas de los edificios

2

Se pasa un cable eléctrico por todos los arcos de la calle

1

El arco se crea uniendo dos argollas, una a cada lado de la calle, con un cable de acero y tensándolo

3

Se deriva una conexión eléctrica hacia el arco

C

Se conectan los módulos a la red eléctrica

A

El instalador sube los módulos uno a uno y luego los une al arco mediante cuerdas

Cableado de los módulos

FURGÓN GRÚA

Los instaladores se elevan dentro de una cesta en la que tienen los controles para moverla como deseen

Conexión eléctrica entre los módulos

Tiras de luces led

4

Se deja preparada una toma eléctrica en un cuadro general de la calle

D

Se hace una prueba de encendido para verificar que todo funciona correctamente

Malla con microlámparas led

B

Se unen los módulos entre sí mediante alambres o cuerdas

Estructura ligera de aluminio

Los arcos se instalan por encima de los 7 m.

ARCOS LUMINOSOS

Están compuestos de varios módulos combinables.

El número de módulos depende de la anchura de la calle

Estructura ligera que por la noche, cuando se enciende el arco, se vuelve invisible

Cómo se instalan las luces de Navidad en la ciudad

PREINSTALACIÓN (Agosto)

INSTALACIÓN (Octubre)

DESINSTALACIÓN (Enero)

ENCENDIDO (Noviembre)

Se colocan las argollas en los edificios, se instala el cableado eléctrico y se colocan los cables de acero conde luego se colocarán los arcos de luces

Finalmente se montan

los arcos luminosos en

las calles, las luces en árboles y edificios, los motivos en farolas y en el suelo de parques y jardines y las grandes estructuras como el árbol de 20 m. del Ayuntamiento, los 4 almendros, o la bola gigante de 12 m. de la Zurriola

El encendido oficial se realizó el día 28 de noviembre y las luces permanecerán encendidas hasta el día 6 de enero

Se procede a apagar y desinstalar todas las luces de navidad y las instalaciones eléctricas realizadas. Las luces se almacenan por parte de la empresa adjudicataria, que las comprueba, repara y actualiza para posteriores campañas

GRANDES ESTRUCTURAS

Una grúa va colocando los módulos y los operarios, elevados desde un furgón grúa las van fijando entre sí

Los anclajes de los arcos se hacen mediante argollas colocadas en las fachadas de los edificios

2

Se pasa un cable eléctrico por todos los arcos de la calle

3

Se deriva una conexión eléctrica hacia el arco

C

Se conectan los módulos a la red eléctrica

FURGÓN GRÚA

ARCOS LUMINOSOS

Los instaladores se elevan dentro de una cesta en la que tienen los controles para moverla como deseen

Están compuestos de varios módulos combinables.

El número de módulos depende de la anchura de la calle

1

Cableado de los módulos

El arco se crea uniendo dos argollas, una a cada lado de la calle, con un cable de acero y tensándolo

Conexión eléctrica entre los módulos

A

Tiras de luces led

El instalador sube los módulos uno a uno y luego los une al arco mediante cuerdas

Las luces y decoraciones están fijadas con bridas a los perfiles de alumnio

Los módulos ya tienen las conexiones eléctricas, el cableado y las luces instaladas

4

Se deja preparada una toma eléctrica en un cuadro general de la calle

Tiras de luces led

B

Se unen los módulos entre sí mediante alambres o cuerdas

Los arcos se instalan por encima de los 7 m.

Estructura ligera que por la noche, cuando se enciende el arco, se vuelve invisible

Estructura ligera de aluminio

Malla con microlámparas led

D

Se hace una prueba de encendido para verificar que todo funciona correctamente

Publicidad

Historias visuales
Ver más historias

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Las luces que iluminan la Navidad