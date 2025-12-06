Las luces que iluminan la Navidad

Javier Bienzobas (Gráficos) San Sebastián Viernes, 5 de diciembre 2025 | Actualizado 06/12/2025 00:03h. Comenta Compartir

La preinstalación arranca cuatro meses antes de su encendido, que fue la semana pasada. Las luces navideñas iluminan ya la Navidad en todos los rincones de Gipuzkoa con propuestas y decoraciones cada vez más sofisticadas que de un tiempo a esta parte se han convertido en un importante foco de atracción turística en esta época del año. Esto explica las grandes cantidades de dinero que todos los años los municipios destinan a este concepto.

Solo en Donostia, cerca de 600 elementos luminosos decorarán más de un centenar de calles hasta el próximo 6 de enero, de Igeldo a Altza y de la Parte Vieja a Martutene. En total, 169 arcos, 181 motivos luminosos en farolas, 227 árboles decorados y cinco elementos de suelo darán forma a una iluminación elegante que combina diseño y eficiencia energética. Tampoco falta el ya habitual de estos últimos años mercado navideño situado entre el paseo del Urumea y la plaza Ramón Labayen con 71 casetas que atienden en un horario de 11.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.00 horas. Aunque la gran novedad de la campaña navideña en la capital guipuzcoana este año es la pista de hielo situada frente a la entrada a la estación del Norte.

Para que la decoración de Navidad sea completa en la ciudad tampoco falta el gran árbol navideño que se ha vuelto a situar en los jardines de Alderdi Eder. Un pino on forma cónica fabricado con perfiles de aluminio de 18 metros de altura y 7,2 metros de diámetro en su base.

Principales protagonistas de la iluminación donostiarra PRINCIPAL ESCENARIO La decoración navideña del Ayuntamiento donostiarra y de los jardines de Alderdi Eder hacen que este privilegiado lugar donostiarra sea uno de los más visitados por todas las personas que acuden a San Sebastián. Otros escenarios con especial importancia son el paseo del Urumea con el tradicional mercado navideño y la instalación de una pista de hielo como novedad de este año y el palacio de Miramar con su Bosque Mágico 29 calles 7 barrios 169 ARCOS Centro, Amara, Egia, Antiguo, Gros, Parte Vieja, Loiola 181 FAROLAS DECORADAS 31 calles 16 barrios Amara, Loiola, Errotaburu, Intxaurrondo, Añorga, Larratxo, Etxadi, Altza, Bidebieta, Gros, Herrera, Antiguo, Benta Berri, Egia, Riberas , Txomin 18 m. Arbol de Navidad La Noria Permanecerá abierta en Alderdi Eder desde el 15 de noviembre hasta el 2 de febrero 32 metros de altura 24 cabinas 144 pasajeros BOSQUE ILUMINADO 140 TAMARICES Los troncos de los tamarices de Alderdi Eder han sido decorados con guirnaldas de luces 12 m. Bola Pº de La Zurriola Transitable por su interior Todos los días, de 18.00 h. a 21.00 h. habrá un espectáculo lumínico cada 30 minutos Lluvia de estrellas Avda. de la Libertad 227 ÁRBOLES de toda la ciudad han sido decorados con luces Techo de luces Calle Loiola Toda la calle ha sido cubierta por un techo de luces que simula un entoldado de tela 100 CALLES Con algún tipo de decoración navideña Mercadillo Ramón Labayen Mercadillo Pº Urumea Zona del río iluminada Pista hielo Mercadillo navideño 71 CASETAS 37 Paseo del Urumea 34 Plaza Ramón Labayen 13 Casetas gastronómicas en la Pza. Ramón Labayen 58 Casetas mercadillo 21 en la plaza Ramón Labayen 37 en el Pº del Urumea Pista de Hielo HORARIOS Del 28 de noviembre al 6 de enero Laborables De 16 a 22:00 h Festivos y días de Navidad De 10:00 a 22:00 h Días 24 y 31 de diciembre Cierra a las 14 h Días 25 de diciembre y 1 de enero Abre a las 16 h PRECIO 6€ Puentes Decoración con guirnaldas en las farolas del puente de La Zurriola Decoración del puente de María Cristina con guirnaldas de luces sobre una estructura metálica El Bosque Mágico del Palacio Miramar HORARIOS Del 4-XII al 5-I De 18:00 a 22:00 h PRECIO 8 € Principales protagonistas de la iluminación donostiarra PRINCIPAL ESCENARIO La decoración navideña del Ayuntamiento donostiarra y de los jardines de Alderdi Eder hacen que este privilegiado lugar donostiarra sea uno de los más visitados por todas las personas que acuden a San Sebastián. CÓMO SE MONTA UNA PISTA DE HIELO ARTIFICIAL El hielo de una pista portátil se crea mediante un sistema de refrigeración especializado que congela capas de agua sobre una superficie que contiene una red de tuberías. El proceso es similar al de las pistas permanentes, pero con componentes diseñados para un montaje y desmontaje rápidos Pista de hielo Paseo de Francia Entrada Paseo del Urumea Mostrador de entrega de patines Los menores de 8 años deberán ir acompañados de un adulto Base de material impermeable (Impide la fuga de agua) 4 3 5 2 1 1 NIVELACIÓN DE LA SUPERFICIE El primer requisito es tener un suelo plano, firme y nivelado sobre el que se instalará la pista 2 Se instala la Red de tuberías. Están conectadas entre sí formando un circuito cerrado. Se extiende por toda la superficie de la pista 3 BOMBA DE AGUA Hace que el líquido circule continuamente por la red de tuberías 4 Se enciende la máquina enfriadora (Chiller). Baja la temperatura del líquido en el circuito poco a poco, hasta llegar a unos -8 ºC a -10 ºC 5 FORMACIÓN DEL HIELO Capas de hielo Grosor ideal: 6-8 cm. Con una manguera de agua, se rocían capas finas de agua potable sobre las tuberías frías. El líquido refrigerante absorbe el calor del agua, haciendo que se congele rápidamente. Este proceso se repite, añadiendo capas sucesivas, hasta alcanzar el grosor de hielo deseado 6 MANTENIMIENTO Una vez formada, la capa de hielo se mantiene congelada mediante la continua circulación del líquido frío por las tuberías CÓMO SE MONTA UNA PISTA DE HIELO ARTIFICIAL El hielo de una pista portátil se crea mediante un sistema de refrigeración especializado que congela capas de agua sobre una superficie que contiene una red de tuberías. Cómo se instalan las luces de Navidad en la ciudad Los anclajes de los arcos se hacen mediante argollas colocadas en las fachadas de los edificios 2 1 C 3 A D 4 B Los arcos se instalan por encima de los 7 m. PREINSTALACIÓN (Agosto) Se colocan las argollas en los edificios, se instala el cableado eléctrico y se colocan los cables de acero conde luego se colocarán los arcos de luces 1 El arco se crea uniendo dos argollas, una a cada lado de la calle, con un cable de acero y tensándolo 2 Se pasa un cable eléctrico por todos los arcos de la calle 3 Se deriva una conexión eléctrica hacia el arco 4 Se deja preparada una toma eléctrica en un cuadro general de la calle INSTALACIÓN (Octubre) Finalmente se montan los arcos luminosos en las calles, las luces en árboles y edificios, los motivos en farolas y en el suelo de parques y jardines y las grandes estructuras como el árbol de 20 m. del Ayuntamiento, los 4 almendros, o la bola gigante de 12 m. de la Zurriola A El instalador sube los módulos uno a uno y luego los une al arco mediante cuerdas FURGÓN GRÚA Los instaladores se elevan dentro de una cesta en la que tienen los controles para moverla como deseen B Se unen los módulos entre sí mediante alambres o cuerdas Cableado de los módulos C Se conectan los módulos a la red eléctrica Conexión eléctrica entre los módulos D Se hace una prueba de encendido para verificar que todo funciona correctamente ARCOS LUMINOSOS Están compuestos de varios módulos combinables. El número de módulos depende de la anchura de la calle Los módulos ya tienen las conexiones eléctricas, el cableado y las luces instaladas Estructura ligera de aluminio Las luces y decoraciones están fijadas con bridas a los perfiles de alumnio Malla con microlámparas led Tiras de luces led Estructura ligera que por la noche, cuando se enciende el arco, se vuelve invisible ENCENDIDO (Noviembre) El encendido oficial se realizó el día 28 de noviembre y las luces permanecerán encendidas hasta el día 6 de enero DESINSTALACIÓN (Enero) Se procede a apagar y desinstalar todas las luces de navidad y las instalaciones eléctricas realizadas. 