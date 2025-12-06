Las luces que iluminan la Navidad
Decoración. Millones de pequeñas bombillas led de todas las formas y colores salpicarán hasta el próximo 6 de enero las calles de todo Gipuzkoa en una combinación de diseño y eficiencia energética
San Sebastián
Viernes, 5 de diciembre 2025
La preinstalación arranca cuatro meses antes de su encendido, que fue la semana pasada. Las luces navideñas iluminan ya la Navidad en todos los rincones de Gipuzkoa con propuestas y decoraciones cada vez más sofisticadas que de un tiempo a esta parte se han convertido en un importante foco de atracción turística en esta época del año. Esto explica las grandes cantidades de dinero que todos los años los municipios destinan a este concepto.
Solo en Donostia, cerca de 600 elementos luminosos decorarán más de un centenar de calles hasta el próximo 6 de enero, de Igeldo a Altza y de la Parte Vieja a Martutene. En total, 169 arcos, 181 motivos luminosos en farolas, 227 árboles decorados y cinco elementos de suelo darán forma a una iluminación elegante que combina diseño y eficiencia energética. Tampoco falta el ya habitual de estos últimos años mercado navideño situado entre el paseo del Urumea y la plaza Ramón Labayen con 71 casetas que atienden en un horario de 11.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.00 horas. Aunque la gran novedad de la campaña navideña en la capital guipuzcoana este año es la pista de hielo situada frente a la entrada a la estación del Norte.
Para que la decoración de Navidad sea completa en la ciudad tampoco falta el gran árbol navideño que se ha vuelto a situar en los jardines de Alderdi Eder. Un pino on forma cónica fabricado con perfiles de aluminio de 18 metros de altura y 7,2 metros de diámetro en su base.
Principales protagonistas de la iluminación donostiarra
PRINCIPAL ESCENARIO
La decoración navideña del Ayuntamiento donostiarra y de los jardines de Alderdi Eder hacen que este privilegiado lugar donostiarra sea uno de los más visitados por todas las personas que acuden a San Sebastián.
Otros escenarios con especial importancia son el paseo del Urumea con el tradicional mercado navideño y la instalación de una pista de hielo como novedad de este año y el palacio de Miramar con su Bosque Mágico
29 calles
7 barrios
169 ARCOS
Centro, Amara, Egia, Antiguo, Gros, Parte Vieja, Loiola
181 FAROLAS DECORADAS
31 calles
16 barrios
Amara, Loiola, Errotaburu, Intxaurrondo, Añorga, Larratxo, Etxadi, Altza, Bidebieta, Gros, Herrera, Antiguo, Benta Berri, Egia, Riberas , Txomin
18 m.
Arbol
de Navidad
La Noria
Permanecerá abierta en Alderdi Eder desde el 15 de noviembre hasta el 2 de febrero
32
metros de altura
24
cabinas
144
pasajeros
BOSQUE
ILUMINADO
140 TAMARICES
Los troncos de los tamarices de Alderdi Eder han sido decorados con guirnaldas de luces
12 m.
Bola
Pº de La Zurriola
Transitable por su interior
Todos los días, de 18.00 h. a 21.00 h. habrá un espectáculo lumínico cada 30 minutos
Lluvia
de estrellas
Avda. de la Libertad
227 ÁRBOLES
de toda la ciudad han sido decorados con luces
Techo
de luces
Calle Loiola
Toda la calle ha sido cubierta por un techo de luces que simula un entoldado de tela
100 CALLES
Con algún tipo de decoración navideña
Mercadillo
Ramón Labayen
Mercadillo
Pº Urumea
Zona del río
iluminada
Pista hielo
Mercadillo
navideño
71 CASETAS
37
Paseo del Urumea
34
Plaza Ramón Labayen
13
Casetas gastronómicas
en la Pza. Ramón Labayen
58
Casetas mercadillo
21 en la plaza Ramón Labayen
37 en el Pº del Urumea
Pista de Hielo
HORARIOS
Del 28 de noviembre al 6 de enero
Laborables
De 16 a 22:00 h
Festivos y días de Navidad
De 10:00 a 22:00 h
Días 24 y 31 de diciembre
Cierra a las 14 h
Días 25 de diciembre y 1 de enero
Abre a las 16 h
PRECIO
6€
Puentes
Decoración con guirnaldas en las farolas del puente de La Zurriola
Decoración del puente de María Cristina con guirnaldas de luces sobre una estructura metálica
El Bosque Mágico
del Palacio
Miramar
HORARIOS
Del 4-XII al 5-I
De 18:00 a 22:00 h
PRECIO
8 €
Principales protagonistas de la iluminación donostiarra
PRINCIPAL ESCENARIO
La decoración navideña del Ayuntamiento donostiarra y de los jardines de Alderdi Eder hacen que este privilegiado lugar donostiarra sea uno de los más visitados por todas las personas que acuden a San Sebastián.
Otros escenarios con especial importancia son el paseo del Urumea con el tradicional mercado navideño y la instalación de una pista de hielo como novedad de este año y el palacio de Miramar con su Bosque Mágico
29 calles
7 barrios
169 ARCOS
Centro, Amara, Egia, Antiguo, Gros, Parte Vieja, Loiola
181 FAROLAS DECORADAS
31 calles
16 barrios
Amara, Loiola, Errotaburu, Intxaurrondo, Añorga, Larratxo, Etxadi, Altza, Bidebieta, Gros, Herrera, Antiguo, Benta Berri, Egia, Riberas , Txomin
18 m.
Arbol
de Navidad
La Noria
Permanecerá abierta en Alderdi Eder desde el 15 de noviembre hasta el 2 de febrero
32
metros de altura
24
cabinas
144
pasajeros
BOSQUE
ILUMINADO
140 TAMARICES
Los troncos de los tamarices de Alderdi Eder han sido decorados con guirnaldas de luces
12 m.
Bola
Pº de La Zurriola
Transitable por su interior
Todos los días, de 18.00 h. a 21.00 h. habrá un espectáculo lumínico cada 30 minutos
Lluvia
de estrellas
Avda. de la Libertad
227 ÁRBOLES
de toda la ciudad han sido decorados con luces
Techo
de luces
Calle Loiola
Toda la calle ha sido cubierta por un techo de luces que simula un entoldado de tela
100 CALLES
Con algún tipo de decoración navideña
Mercadillo
Ramón Labayen
Mercadillo
Pº Urumea
Zona del río
iluminada
Pista hielo
Mercadillo
navideño
71 CASETAS
37
Paseo del Urumea
34
Plaza Ramón Labayen
13
Casetas gastronómicas
en la Pza. Ramón Labayen
58
Casetas mercadillo
21 en la plaza Ramón Labayen
37 en el Pº del Urumea
Pista de Hielo
HORARIOS
Del 28 de noviembre al 6 de enero
Laborables
De 16 a 22:00 h
Festivos y días de Navidad
De 10:00 a 22:00 h
Días 24 y 31 de diciembre
Cierra a las 14 h
Días 25 de diciembre y 1 de enero
Abre a las 16 h
PRECIO
6€
Puentes
Decoración con guirnaldas en las farolas del puente de La Zurriola
Decoración del puente de María Cristina con guirnaldas de luces sobre una estructura metálica
El Bosque Mágico
del Palacio
Miramar
HORARIOS
Del 4-XII al 5-I
De 18:00 a 22:00 h
PRECIO
8 €
Principales protagonistas de la iluminación donostiarra
ÁRBOLES
ILUMINADOS
ARBOL
DE NAVIDAD
LA NORIA
TIOVIVO
BOSQUE
ILUMINADO
18 m.
PRINCIPAL ESCENARIO
La decoración navideña del Ayuntamiento donostiarra y de los jardines de Alderdi Eder hacen que este privilegiado lugar donostiarra sea uno de los más visitados por todas las personas que acuden a San Sebastián.
Otros escenarios con especial importancia son el paseo del Urumea con el tradicional mercado navideño y la instalación de una pista de hielo como novedad de este año y el palacio de Miramar con su Bosque Mágico
18 m.
29 calles
7 barrios
169 ARCOS
Centro, Amara, Egia, Antiguo, Gros, Parte Vieja, Loiola
Arbol
de Navidad
La Noria
Permanecerá abierta en Alderdi Eder desde el 15 de noviembre hasta el 2 de febrero
32
metros de altura
24
cabinas
181 FAROLAS DECORADAS
144
pasajeros
31 calles
16 barrios
Amara, Loiola, Errotaburu, Intxaurrondo, Añorga, Larratxo, Etxadi, Altza, Bidebieta, Gros, Herrera, Antiguo, Benta Berri, Egia, Riberas , Txomin
BOSQUE
ILUMINADO
Lluvia
de estrellas
Avda. de la Libertad
227 ÁRBOLES
140 TAMARICES
de toda la ciudad han sido decorados con luces
Los troncos de los tamarices de Alderdi Eder han sido decorados con guirnaldas de luces
12 m.
Bola
Puentes
Pº de La Zurriola
Decoración con guirnaldas en las farolas del puente de La Zurriola
Transitable por su interior
Todos los días, de 18.00 h. a 21.00 h. habrá un espectáculo lumínico cada 30 minutos
Decoración del puente de María Cristina con guirnaldas de luces sobre una estructura metálica
Techo
de luces
Calle Loiola
100 CALLES
Toda la calle ha sido cubierta por un techo de luces que simula un entoldado de tela
Con algún tipo de decoración navideña
Mercadillo
Ramón Labayen
Mercadillo
Pº Urumea
Zona del río
iluminada
Pista hielo
37
Paseo del Urumea
Mercadillo
navideño
34
71 CASETAS
Plaza Ramón Labayen
13
Casetas gastronómicas
en la Pza. Ramón Labayen
58
Casetas mercadillo
21 en la plaza Ramón Labayen
37 en el Pº del Urumea
Pista de Hielo
Paseo del Urumea
HORARIOS
Del 28 de noviembre al 6 de enero
Laborables
De 16 a 22:00 h
Festivos y días de Navidad
De 10:00 a 22:00 h
Días 24 y 31 de diciembre
Cierra a las 14 h
Días 25 de diciembre y 1 de enero
Abre a las 16 h
PRECIO
6€
El Bosque Mágico
del Palacio Miramar
HORARIOS
Del 4-XII al 5-I
De 18:00 a 22:00 h
PRECIO
8 €
Principales protagonistas de la iluminación donostiarra
ÁRBOLES
ILUMINADOS
ARBOL
DE NAVIDAD
LA NORIA
TIOVIVO
BOSQUE
ILUMINADO
18 m.
PRINCIPAL ESCENARIO
La decoración navideña del Ayuntamiento
donostiarra y de los jardines de Alderdi Eder hacen que este privilegiado lugar donostiarra sea uno de los más visitados por todas las personas que acuden a San Sebastián
Otros escenarios con especial importancia son el paseo del Urumea con el tradicional mercado navideño y la instalación de una pista de hielo como novedad de este año y el palacio de Miramar con su Bosque Mágico
12 m.
18 m.
181 FAROLAS DECORADAS
Bola
31 calles
16 barrios
Pº de La Zurriola
29 calles
7 barrios
169 ARCOS
Amara, Loiola, Errotaburu, Intxaurrondo, Añorga, Larratxo, Etxadi, Altza, Bidebieta, Gros, Herrera, Antiguo, Benta Berri, Egia, Riberas , Txomin
Transitable por su interior
Arbol
de Navidad
Todos los días, de 18.00 h. a 21.00 h. habrá un espectáculo lumínico cada 30 minutos
Centro, Amara, Egia, Antiguo, Gros, Parte Vieja, Loiola
BOSQUE
ILUMINADO
La Noria
Permanecerá abierta en Alderdi Eder desde el 15 de noviembre hasta el 2 de febrero
Puentes
32
metros de altura
Decoración con guirnaldas en las farolas del puente de La Zurriola
140 TAMARICES
24
cabinas
Decoración del puente de María Cristina con guirnaldas de luces sobre una estructura metálica
Los troncos de los tamarices de Alderdi Eder han sido decorados con guirnaldas de luces
144
pasajeros
Techo
de luces
Lluvia
de estrellas
Calle Loiola
100 CALLES
227 ÁRBOLES
Toda la calle ha sido cubierta por un techo de luces que simula un entoldado de tela
Con algún tipo de decoración navideña
de toda la ciudad han sido decorados con luces
Avda. de la Libertad
37
Mercadillo
Ramón Labayen
Paseo del Urumea
Mercadillo
Pº Urumea
Zona del río
iluminada
Mercadillo
navideño
Pista hielo
34
71 CASETAS
Plaza Ramón Labayen
13
Casetas gastronómicas
en la Pza. Ramón Labayen
58
Casetas mercadillo
21 en la plaza Ramón Labayen
37 en el Pº del Urumea
Pista de Hielo
HORARIOS
Del 28 de noviembre al 6 de enero
Paseo del Urumea
Laborables
De 16 a 22:00 h
Festivos y días de Navidad
De 10:00 a 22:00 h
Días 24 y 31 de diciembre
Cierra a las 14 h
Días 25 de diciembre y 1 de enero
Abre a las 16 h
PRECIO
6€
Carpa frente
a la estación
de Atotxa
Paseo
de Francia
Mostrador de entrega de patines
Paseo
del Urumea
Entrada
El Bosque Mágico del Palacio Miramar
HORARIOS
Del 4-XII al 5-I
De 18:00 a 22:00 h
PRECIO
8 €