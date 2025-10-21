Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Zumaia, situado en la comarca de Urola Kosta, es uno de los municipios más pudientes de Gipuzkoa. Morquecho

Urola Kosta desbanca a Donostialdea como la comarca con la renta media más alta

Con 28.518 euros, sus vecinos perciben unos ingresos casi mil euros superiores a la media de Gipuzkoa, que mantiene el liderato vasco

Imanol Lizasoain

San Sebastián

Martes, 21 de octubre 2025, 00:07

El dinamismo industrial, la innovación empresarial y la calidad de vida que caracterizan a municipios como Azkoitia, Zarautz, Azpeitia o Zumaia han impulsado a la ... comarca de Urola Kosta al primer escalón del podio como la región más rica de Gipuzkoa, con un renta personal media de 28.518 euros, casi mil euros más que la media del territorio (27.545 euros), que mantiene el liderato vasco frente a Bizkaia (25.867 euros) y Alava (24.921 euros).

