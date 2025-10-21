Urola Kosta desbanca a Donostialdea como la comarca con la renta media más alta

El dinamismo industrial, la innovación empresarial y la calidad de vida que caracterizan a municipios como Azkoitia, Zarautz, Azpeitia o Zumaia han impulsado a la ... comarca de Urola Kosta al primer escalón del podio como la región más rica de Gipuzkoa, con un renta personal media de 28.518 euros, casi mil euros más que la media del territorio (27.545 euros), que mantiene el liderato vasco frente a Bizkaia (25.867 euros) y Alava (24.921 euros).

El informe elaborado por Eustat, con datos de 2023, también recoge que Bajo Bidasoa es la comarca menos pudiente (24.800 euros), y la única que ve descender ligeramente los ingresos de sus vecinos (-2,2%) respecto a 2022. Alto Deba, por su parte, es la que se apunta uno de los mayores incrementos (6,3%), y se convierte además en la segunda región guipuzcoana con un renta media más alta (28.489 euros), por delante de Donostialdea (28.069 euros).

Si acercamos la lupa a los 88 municipios guipuzcoanos podemos encontrar grandes diferencias entre sus vecinos, con una horquilla de 13.000 euros entre la renta media más alta y la más baja, que se sitúan en Orendain (34.383 euros) y Pasaia (21.370 euros).De hecho, el municipio situado a las faldas del Txindoki ha desbancado a Arama (32.952) del podio de las localidades más ricas de Gipuzkoa.

Uno de los aspectos más positivos es que desde 2022 ningún municipio del territorio registra una media inferior a los 20.000 euros, algo que no pueden afirmar ni Álava ni Bizkaia. Y la capital, San Sebastián, supera los 31.000 euros de renta media, aunque en 2023 apenas repuntó un 1%. Solo cuatro localidades, Orendain, Ormaiztegi, Gaintza e Idiazabal mejoran la renta media de Donostia. Mientras tanto, la población residente en Bilbao percibe unos ingresos de 26.598 euros, y en Vitoria de 25.221 euros, unas rentas mucho más cercanas a la media vasca (26.271 euros), cifra que supone un aumento de un 4,8% (1.210 euros más) respecto al año anterior. Los vecinos del municipio vizcaíno de Garai son los más pudientes de Euskadi (40.243 euros).

Entre los 88 municipios del territorio, solo en siete se contrajo la renta media de sus vecinos en comparación con el ejercicio anterior. En Hondarribia se registró una de las bajadas más fuerte, con un 13%, pasando de 35.457 euros a 30.644. Alkiza, Arama, Belauntza, Berastegi, Larraul y Tolosa fueron las otras localidades en las que cayó la renta media en 2023.

Un 9% que ingresa el doble

Otro de los datos que llama poderosamente la atención es que el 58,9% de los vascos tiene una renta inferior a la media de Euskadi, mientras que el 9% cuenta con una renta que supera el doble de la media, esto es, ingresos superiores a 52.542 euros.

De nuevo Gipuzkoa, con 55.619 euros, es el territorio con una mayor renta familiar, seguida por Bizkaia con 52.310 euros y Álava con 49.270 euros. San Sebastián, con 62.712 euros, es la capital con mayor renta familiar, seguida por Bilbao con 53.052 euros y Vitoria-Gasteiz con 49.634 euros.