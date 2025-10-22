Gipuzkoa lidera la renta estatal por habitante y agranda la brecha con el sur hasta los 8.000 euros

Gipuzkoa yEuskadi consolida su liderazgo económico en España mientras la brecha territorial entre el norte y el sur se amplía. El último Atlas de Distribución ... de Renta de los Hogares del Instituto Nacional de Estadística (INE) confirma que la fuerte base industrial vasca continúa marcando diferencias de hasta 8.000 euros respecto a las regiones del sur, donde el peso del sector primario y la mayor temporalidad laboral limitan la capacidad de crecimiento.

En 2023, Gipuzkoa volvió a situarse como el territorio con mayor renta neta anual media por habitante del Estado, con 19.616 euros, muy por encima de la media española (15.036 euros) y a notable distancia de las provincias con menor nivel de ingresos, como Almería, que cierra el ranking con 11.543 euros por persona. El incremento interanual en el territorio guipuzcoano fue del 7%, equivalente a 1.291 euros más por habitante respecto a 2022. Esta estadística se ha hecho pública un día después de la del Eustat, con diferencias en los datos absolutos que atienden a criterios metodológicos distintos.

El liderazgo de Gipuzkoa se apoya en una estructura productiva diversificada y tecnológicamente avanzada, con un tejido de pymes industriales y cooperativas que garantiza empleo estable y salarios medios elevados. Este modelo contrasta con el de gran parte del sur peninsular, donde el campo, los servicios estacionales y la menor densidad industrial continúan condicionando los niveles de renta y bienestar.

90,9% Ingresos de los municipios vascos se encuentra entre el 25% con mayor renta de España.

A nivel autonómico, Euskadi vuelve a encabezar el ranking estatal con una renta media de 18.885 euros por habitante, seguida por la Comunidad de Madrid (18.142) y Cataluña (17.263). En el extremo opuesto, Extremadura y Andalucía registran los valores más bajos, con 12.326 y 12.619 euros, respectivamente.

El contraste se refleja también en la distribución de la riqueza: el 90,9% de los municipios del País Vasco se encuentra entre el 25% con mayor renta de España, mientras que en Andalucía y Castilla-La Mancha predominan los municipios en los tramos inferiores. Gipuzkoa, además, destaca por su homogeneidad territorial: la práctica totalidad de sus 88 municipios supera los 16.000 euros de renta media por persona, lo que evidencia una cohesión económica interna poco común en el conjunto del Estado.

En el ámbito urbano, San Sebastián encabeza las capitales españolas con un 61,7% de sus secciones censales en el tramo de renta muy alta, seguida de Madrid (39,3%) y Barcelona (33,7%). Bilbao se sitúa con un 33,7% y Vitoria-Gasteiz con un 21,1%.

Pozuelo, en lo más alto

Pozuelo de Alarcón continúa siendo el municipio más rico según la renta neta media por persona (30.524 euros). Pero no solo Madrid encabeza este ránking: le siguen Villamayor de Monjardín (Navarra) y La Riba (Tarragona). De hecho, el Top 10 solo lo ocupan municipios madrileños, navarros y catalanes.La primera localidad vasca es la vizcaína Laukiz (25.434 euros), en la duodécima posición, mientras que para encontrar al primer municipio guipuzcoano hay que irse hasta el puesto 42 (Gaintza, con 23.045 euros). Torre del Burgo (6.958 euros) en Guadalajara es el municipio más pobre según este indicador.

El informe del INE confirma así que el eje norte —liderado por Euskadi, Navarra y la cornisa cantábrica— mantiene una ventaja estructural respecto al sur, tanto en productividad como en estabilidad laboral. Un modelo industrial consolidado, basado en la innovación y la cooperación empresarial, es el principal motor que amplía la distancia económica entre ambas mitades del país.