La renta media de los 88 municipios de Gipuzkoa, al detalle: de los 21.000 de Pasaia a los 34.000 de Orendain Siete localidades vieron descender los ingresos individuales de sus residentes en 2023, con una media que se situó en los 27.545 euros en el conjunto del territorio

Gipuzkoa se mueve en una horquilla de 13.000 entre la renta media más alta y la más baja de sus municipios. Así se desprende de la estadística de renta personal y familiar publicada este lunes por el Eustat. Un informe que corresponde a los ingresos de 2023 y en los que también se observa que en la mayoría de localidades, salvo en siete de las 88, la renta media fue superior a la del ejercicio precedente, y solo una de las comarcas, Bajo Bidasoa, ve descender ligeramente los ingresos de sus vecinos (-2,2%).

En 2023 la renta media de los mayores de 18 años en Gipuzkoa ascendió hasta los 27.545 euros de media, un 3,4% más que el año anterior. Ese incremento fue inferior al del resto de territorios, ya que Bizkaia se apuntó una subida del 5,7% y Álava, un 5,3%. Eso sí, la media guipuzcoana sigue siendo la más alta, por encima de los 26.271 del conjunto de Euskadi. Y esas rentas se concentran entre los 21.370 de Pasaia y los 34.383 de Orendain. Una Gipuzkoa en 13.000 euros.

Uno de los aspectos más positivos es que desde 2022 ningún municipio del territorio registra una media inferior a los 20.000 euros, algo que no pueden afirmar ni Álava ni Bizkaia. Y la capital, San Sebastián, supera los 31.000 euros de renta media, aunque en 2023 apenas repuntó un 1%. Solo cuatro localidades, Orendain, Ormaiztegi, Gaintza e Idiazabal mejoran la renta media de Donostia.

Entre los 88 municipios del territorio, solo en siete se contrajo la renta media de sus vecinos en comparación con el ejercicio anterior. En Hondarribia se registró una de las bajadas más fuerte, con un 13%, pasando de 35.457 euros a 30.644. Problamente la marcha de alguno de los vecinos con más ingresos o algún movimiento similar haya supuesto esa bajada en la media total que, aún así, sigue por encima de la media guipuzcoana. Alkiza, Arama, Belauntza, Berastegi, Larraul y Tolosa fueron las otras localidades en las que cayó la renta media en 2023.

Donostia, va por barrios

La estadística del Eustat también recoge el reparto de la renta media por barrios o zonas de Donostia. Así, son once las zonas en las que se registraron unos ingresos medios por encima de esos 31.126 euros que presenta la media en la ciudad.

A la cabeza de esa tabla se sitúa, como era de suponer, Miramon, con una renta media individual de 53.918 euros, a gran distancia de la siguiente zona de la clasificación, Aiete, que presenta unos ingresos medios de 38.889 euros por persona. La media más baja se sitúa en Alza, con 21.225 euros de ingresos per cápita entre sus vecinos en 2023.

