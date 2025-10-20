La renta media en Donostia se estanca en los 31.000 euros frente al sustancial incremento en Bilbao y Vitoria

La renta por persona de los residentes en San Sebastián apenas creció de media en 300 euros en 2023. Donostia sigue siendo la capital de ... Euskadi con una renta per cápita más elevada según el Eustat, con 31.126 euros de media, aunque en el último año apenas aumentó un 1%. En el mismo periodo el IPC en el conjunto del Estado aumentó un 3,3%, por lo que los donostiarras perdieron varios puntos de poder adquisitivo.

En ese mismo año, la renta media en Bilbao aumentó un 4,6% hasta los 26.598 euros, mientras que en Vitoria, el incremento fue del 5%, hasta los 25.221 euros, de forma que la brecha entre ciudades ha disminuido.

Gipuzkoa, con 27.545 euros, se mantiene como el territorio vasco con la renta media más alta de Euskadi, según datos elaborados por Instituto Vasco de Estadística, Eustat, y que hacen referencia al ejercicio de 2023. Precisamente, respecto al ejercicio precedente, en nuestro territorio se produce un incremento de la renta personal media de 3,4%, inferior a la que se registra en Álava y en Bizkaia, con un 5,3% y 5,7%, respectivamente.

Euskadi, con una renta media de 26.271 euros, arroja un aumento de un 4,8%, 1.210 euros más. En la distribución de renta por sexos, los hombres obtienen una renta personal que supera en 10.319 euros a la de las mujeres.

La renta disponible (calculada como la renta total menos el impuesto sobre la renta y las cotizaciones sociales) a cargo de trabajadores y de los residentes en Euskadi en 2023 es de 21.863 euros, cifra equivalente al 83,2% de la renta total, y aumentó en 1.008 euros en comparación con 2022, lo que supone un 4,8%.

Gipuzkoa, con 22.912 euros, nuevamente alcanza una renta disponible superior a la obtenida en Bizkaia, con 21.508 euros, y en Álava, con 20.828 euros.

La distribución de la renta entre hombres y mujeres registra un reparto desigual y de este modo los hombres de Euskadi obtienen una renta media de 31.641 euros, en tanto que las mujeres cuentan con 21.322 euros en promedio (10.319 euros superior). En cuanto al intervalo de edad, la mayor diferencia se registró en el grupo de 75 a 79 años. En este caso, la renta media de los hombres fue 16.853 euros superior a la de las mujeres. Esta diferencia es 837 euros superior en 2023 a la del año anterior en este grupo de edad.

La renta personal media de los jóvenes de 18 a 24 años alcanzó los 5.605 euros, lo que supone un aumento del 10,7 % en 2023 respecto al año anterior. En este grupo de edad, la renta media de los hombres fue de 6.287 euros y la de las mujeres, de 4.876 euros, un incremento del 10,7 %. De igual forma, la renta personal media de los jóvenes de 25 a 29 años alcanzó los 17.930 euros, un aumento respecto a 2022, aunque en menor medida (un 4,3 %). Este aumento fue menor en los hombres que en las mujeres (2,5 % y 6,6 %, respectivamente).

Renta familiar

La renta media familiar de Euskadi, calculada sumando la renta personal de los miembros de la familia, se situó en 52.923 euros en 2023. La renta disponible media (después de impuestos y transferencias) fue de 44.019 euros en 2023 (83,2% de la renta total), lo que supone un aumento del 5,1% respecto a 2022.

Al igual que con la personal, la renta media familiar de Gipuzkoa (55.619) es la mayor de los tres territorios históricos. Le sigue Bizkaia y Álava, con 52.310 euros y 49.270 euros, respectivamente. Asimismo, Donostia también se consolida como la capital con mayor renta familiar.

En cuanto a regiones se refiere, Urola Kosta (con 59.020 euros) es la tercera con mayor renta familiar, por detrás de Plentzia-Mungia (Bizkaia) y Gorbeialdea (Álava), con 63.051 euros y 60.271 euros, respectivamente.