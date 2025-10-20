Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La renta familiar media de Gipuzkoa es la mayor de Euskadi. Félix Morquecho

La renta media en Donostia se estanca en los 31.000 euros frente al sustancial incremento en Bilbao y Vitoria

El Eustat apunta un subida del 1% en los ingresos de los donostiarras en 2023, por el 5% que rondan el resto de capitales. Gipuzkoa sigue liderando la renta media vasca

Diego Fernández Tortosa

Diego Fernández Tortosa

San Sebastián

Lunes, 20 de octubre 2025, 12:22

Comenta

La renta por persona de los residentes en San Sebastián apenas creció de media en 300 euros en 2023. Donostia sigue siendo la capital de ... Euskadi con una renta per cápita más elevada según el Eustat, con 31.126 euros de media, aunque en el último año apenas aumentó un 1%. En el mismo periodo el IPC en el conjunto del Estado aumentó un 3,3%, por lo que los donostiarras perdieron varios puntos de poder adquisitivo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Dos menores, rescatados con hipotermia a 200 metros de la costa de Zarautz
  2. 2

    Ingresa en prisión el presunto autor del homicidio de Zarautz
  3. 3 Por qué la vuelta de La Oreja se convierte en acontecimiento: las claves y los enigmas
  4. 4 Hamaiketako, el almuerzo vasco de las once de la mañana del que presume Arguiñano con primero, segundo y postre
  5. 5

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Celta. Y tú, ¿qué puntuación les das?
  6. 6 Andy Morales confirma la pelea con Lucas en el concierto de Mérida
  7. 7 Un inquilino se niega a abandonar su vivienda alquilada con prórroga indefinida y el Supremo le da la razón frente al propietario del piso
  8. 8

    «La Ertzaintza ya le tenía fichado y venía al barrio cada dos por tres»
  9. 9

    No ganan ni cuando lo merecen
  10. 10

    El grupo del exjefe de gabinete Iván Redondo se lanza a la asesoría industrial en Donostia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La renta media en Donostia se estanca en los 31.000 euros frente al sustancial incremento en Bilbao y Vitoria

La renta media en Donostia se estanca en los 31.000 euros frente al sustancial incremento en Bilbao y Vitoria