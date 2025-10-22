Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Concentración en la Diputación en defensa de los derechos lingüísticos. José Mari López

La Diputación de Gipuzkoa pospondrá la exigencia de euskera en las 113 plazas que ofertará antes de final de año

No eliminará la exigencia lingüística, pero dará un plazo a quien obtenga la plaza para que acredite el nivel requerido

Gaizka Lasa

Gaizka Lasa

San Sebastián

Miércoles, 22 de octubre 2025, 12:20

La Diputación foral de Gipuzkoa va a variar próximamente las condiciones de acceso, en cuanto a perfiles lingüísticos, en 13 nuevas Ofertas Públicas de Empleo ( ... OPE), con un total de 113 plazas afectadas. La institución foral no va a eliminar el requisito de euskera para estos puestos, pero sí va a retrasar la petición de la acreditación del perfil, dando un plazo al profesional para llegar al nivel exigido para la función para la que ha sido contratado. La portavoz foral, Irune Berasaluze, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, ha reiterado que se trata de una medida «de carácter temporal y provisional» con el objetivo de dotar de seguridad jurídica a los procesos de empleo público mientras el en Parlamento Vasco se tramita la nueva Ley de Empleo Público.

