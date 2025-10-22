La Diputación de Gipuzkoa pospondrá la exigencia de euskera en las 113 plazas que ofertará antes de final de año

La Diputación foral de Gipuzkoa va a variar próximamente las condiciones de acceso, en cuanto a perfiles lingüísticos, en 13 nuevas Ofertas Públicas de Empleo ( ... OPE), con un total de 113 plazas afectadas. La institución foral no va a eliminar el requisito de euskera para estos puestos, pero sí va a retrasar la petición de la acreditación del perfil, dando un plazo al profesional para llegar al nivel exigido para la función para la que ha sido contratado. La portavoz foral, Irune Berasaluze, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, ha reiterado que se trata de una medida «de carácter temporal y provisional» con el objetivo de dotar de seguridad jurídica a los procesos de empleo público mientras el en Parlamento Vasco se tramita la nueva Ley de Empleo Público.

Tal y como ha explicado Berasaluze, «en acatamiento de las sentencias» dictadas contra las últimas convocatorias de la institución foral, y una vez «agotada la vía judicial», la Diputación adaptará sus convocatorias como medida provisional, posponiendo la preceptividad de los requisitos lingüísticos para determinadas plazas mientras se analizan en el Parlamento Vasco las posibles modificaciones legislativas.

La portafoz foral ha querido dejar claro que «la Diputación y su personal foral han recorrido un camino ejemplar en los últimos 40 años, pasando de ser una Administración con apenas personal bilingüe a contar hoy con una plantilla que, en su gran mayoría, puede trabajar en cualquiera de las dos lenguas». Tal y como ha subrayado, «detrás de ese avance hay muchos años de esfuerzo y el compromiso del personal foral». «La Diputación no dará ningún paso atrás en su labor a favor del euskera. Mantendremos con firmeza el rumbo y el objetivo: una Administración bilingüe cuyo idioma principal de trabajo sea el euskera», ha reafirmado.

Hasta final de año se publicarán 13 convocatorias con un total de 113 plazas. Tal y como ha explicado Berasaluze, en lo que respecta al funcionamiento de la institución, la Administración foral no puede detenerse. «Tenemos la obligación legal de reducir la interinidad; no podemos prolongar la situación de estos empleados y empleadas más de tres años», ha indicado. Por ello, ha añadido, «actuar con responsabilidad es imprescindible». Mientras tanto, la mirada está puesta en la reforma de la Ley de Empleo Público que se pueda tramitar en el Parlamento Vasco. «Esperamos el necesario respaldo jurídico, imprescindible para poder avanzar con las debidas garantías», ha concluido.

Para finalizar, la portavoz ha recordado que es «imprescindible alejar el euskera de los tribunales», y ha añadido que «la Diputación no ha llevado el euskera a los juzgados, ni ha roto el amplio acuerdo existente en favor de la lengua». «El debate no debe plantearse como un enfrentamiento de los derechos lingüísticos y los derechos laborales; ese enfoque es, deliberadamente, confuso. La Diputación defiende el derecho de la ciudadanía a poder relacionarse con la Administración en euskera; defendemos el esfuerzo de euskaldunización que Gipuzkoa ha realizado durante años, y también el derecho del personal foral, que en muchos casos ha hecho un gran esfuerzo por aprender y trabajar en euskera. A día de hoy, el idioma principal de trabajo en la Diputación es el euskera», ha subrayado.