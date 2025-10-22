El PSE asegura que gracias a su firmeza se garantizan los derechos laborales y lingüísticos en las OPE de la Diputación

El Secretario General del PSE de Gipuzkoa y Teniente de Diputada General, José Ignacio Asensio, ha valorado positivamente la decisión de la Diputación Foral de ... adaptar las próximas convocatorias de empleo público «en acatamiento de las sentencias» y ha recordado que «cumplir la ley no es una opción, es una obligación porque se garantizan los derechos de toda la ciudadanía».

Para el dirigente socialista, «esta decisión ha sido posible gracias a la posición firme y coherente que el PSE ha mantenido en Euskadi para que se respete la ley y se garanticen los principios de igualdad de acceso a la función pública, los derechos lingüísticos de la ciudadanía y la seguridad jurídica». Ha subrayado que «la firme postura del PSE ha sido determinante» para que la Diputación foral adapte las OPE al marco legal vigente.

Ha aprovechado para enviar un recado a su socio de Gobierno. »Ha sido el PNV el que ha roto el consenso alcanzado hace año y medio, los y las socialistas hemos estado desde el principio en el mismo lugar. Somos la garantía de la defensa de la legalidad, la defensa de los derechos lingüísticos de la ciudadanía y la defensa de los derechos laborales».

En este sentido, Asensio ha insistido en la necesidad de aplicar criterios de proporcionalidad y sentido común en las políticas lingüísticas. Lo contrario, no ayuda al euskera, sino que «genera frustración e inseguridad jurídica, incluso entre los que somos euskaldunes. Defendemos una Administración bilingüe, eficaz y al servicio de todas las personas, no una Administración excluyente que impide el acceso laboral a una parte de la sociedad guipuzcoana o la consolidación del puesto de trabajo a muchos/as trabajadores públicos/as», ha señalado.