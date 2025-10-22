La entrega de los Euskadi de Plata celebra la labor prescriptora del librero
Laura Chivite, por 'El ataque de las cabras', Karmele Mitxelena, por 'Zoriona, edo antzeko zerbait', y Astiberri, por 'Gerra Gazan', de Joe Sacco, recogieron los galardones
San Sebastián
Miércoles, 22 de octubre 2025, 10:44
La entrega de los Euskadi de Plata que conceden los libreros de Gipuzkoa, celebrada este miércoles en la nueva Errabundia de Gros, ha convertido el ... acto en una celebración de la labor prescriptora de estos establecimientos. En esta ocasión, los galardonados han sido Laura Chivite, por 'El ataque de las cabras', Karmele Mitxelena, por 'Zoriona, edo antzeko zerbait', y Astiberri, por 'Gerra Gazan', de Joe Sacco.
En un acto en el que han participado la diputada foral de Cultura, Goizane Álvarez; el aún concejal de Cultura, Jon Insausti; el presidente y la vicepresidenta del Gremio de Libreria de Gipuzkoa, Adolfo López Chocarro y Rosa Tapia, respectivamente; y Mikel Insausti, de Kutxa Fundazioa, las autoras galardonadas han celebrado la importancia de las librerías en sus vidas.
Chivite se incorpora al programa Literaktum del mes que viene, con un acto que protagonizará el día 20.
En actualización
