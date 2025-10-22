Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las tres escritoras, con los Euskadi de Plata. Gorka Estrada

La entrega de los Euskadi de Plata celebra la labor prescriptora del librero

Laura Chivite, por 'El ataque de las cabras', Karmele Mitxelena, por 'Zoriona, edo antzeko zerbait', y Astiberri, por 'Gerra Gazan', de Joe Sacco, recogieron los galardones

Alberto Moyano

Alberto Moyano

San Sebastián

Miércoles, 22 de octubre 2025, 10:44

La entrega de los Euskadi de Plata que conceden los libreros de Gipuzkoa, celebrada este miércoles en la nueva Errabundia de Gros, ha convertido el ... acto en una celebración de la labor prescriptora de estos establecimientos. En esta ocasión, los galardonados han sido Laura Chivite, por 'El ataque de las cabras', Karmele Mitxelena, por 'Zoriona, edo antzeko zerbait', y Astiberri, por 'Gerra Gazan', de Joe Sacco.

