Un incendio devora un caserío en Zumaia

Un incendio de gran intensidad arrasó este miércoles por la tarde un caserío de tres plantas situado frente al Zuloaga Museoa de Zumaia, provocando su ... destrucción total. Afortunadamente, no se registraron heridos, gracias a que la vivienda estaba deshabitada en el momento en que las llamas comenzaron a devorar la estructura. La rápida intervención de los bomberos y la coordinación con la Policía Municipal lograron contener el fuego y evitar que se extendiera a edificaciones cercanas o afectara a transeúntes y vehículos.

El suceso se produjo poco antes de las siete de la tarde. Según fuentes del cuerpo de Bomberos del parque de Kosta, el fuego comenzó por causas que se investigan en la planta baja del inmueble y, debido a la intensidad de las llamas y a la estructura de madera propia de los caseríos tradicionales, se extendió rápidamente hacia las plantas superiores. La alerta llegó a los bomberos a las 18.55 horas, que se desplazaron de inmediato al lugar con varias dotaciones para hacer frente al incendio. Pese a la amenaza que suponía el fuerte viento sur, que azotaba la zona y coincidía con la entrada en vigor de un aviso amarillo por rachas en zonas expuestas, los bomberos lograron controlar las llamas alrededor de una hora después.

Mientras los bomberos trabajaban en la extinción, la N-634, que pasa justo frente al caserío, fue cortada al tráfico para garantizar la seguridad de los efectivos y de los conductores. Una vez controlado el fuego, la Policía Municipal habilitó el paso alterno de vehículos, permitiendo que la circulación comenzara a normalizarse progresivamente.

Más tarde, aparecieron dos personas que residían de manera temporal en la vivienda: una pareja que okupaba el caserío sin ser propietarios. La pareja se acercó a la casa para rescatar a unos perros que permanecían en su interior. Gracias a que la pareja no se encontraba dentro cuando comenzó el incendio, no se produjeron daños personales, y pudieron abandonar la zona sin inconvenientes.

La vivienda arrasada ayer formó parte, en tiempos pasados, del conjunto de la finca del pintor Ignacio Zuloaga, a comienzos del siglo XX. Construida como casa auxiliar o caserío de servicio, acogía a quienes trabajaban en los cuidados de la finca y en los talleres del artista, en los años en que Santiago Etxea era un centro de actividad artística y cultural.

Segundo incendio en un mes

El caserío quedó completamente devorado por el fuego, con la estructura severamente afectada en todas sus plantas. Al cierre de esta edición los bomberos seguían trabajando en la zona para extinguir completamente el fuego para asegurar de que no quedase riesgo de reavivamiento.

Este incendio se convierte en el segundo que afecta al municipio en menos de un mes. Hace apenas unas semanas, los bomberos tuvieron que intervenir para controlar un fuego que afectó al tejado de otro edificio de la localidad. En aquella ocasión los daños también se limitaron a la estructura, sin que se registraran heridos.