Las llamas destruyeron completamente el edificio.

Un incendio devora un caserío en Zumaia

La vivienda estaba deshabitada cuando se produjo el fuego, por lo que no se han registrado heridos

Sara Utrera
Ion M. Taus

Sara Utrera e Ion M. Taus

San Sebastián

Miércoles, 22 de octubre 2025, 20:43

Un incendio de gran intensidad arrasó este miércoles por la tarde un caserío de tres plantas situado frente al Zuloaga Museoa de Zumaia, provocando su ... destrucción total. Afortunadamente, no se registraron heridos, gracias a que la vivienda estaba deshabitada en el momento en que las llamas comenzaron a devorar la estructura. La rápida intervención de los bomberos y la coordinación con la Policía Municipal lograron contener el fuego y evitar que se extendiera a edificaciones cercanas o afectara a transeúntes y vehículos.

