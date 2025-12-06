Un agente de movilidad es agredido con un bastón cuando ponía una multa

El martes de esta semana se produjo una nueva agresión a un agente de movilidad cuando ponía una multa a un coche en el paseo ... Duque de Mandas.

Los hechos acaecieron a las 10.30 horas a la altura del número 39 de esta calle, frente a Tabakalera, según confirmaron fuentes del Departamento de Movilidad. Dos agentes de movilidad retiraban con el servicio de la grúa un vehículo estacionado sin autorización en una plaza reservada a personas con movilidad reducida. En el lugar se presentó el conductor del vehículo, por lo que se procedió a desenganchar la grúa, con la tramitación de la correspondiente multa.

En ese momento, un grupo personas, se supone que vinculadas al conductor, mostró una tarjeta de PMR alegando ante los agentes que estaba colocada en el coche. Los agentes rechazaron este inverosimil argumento y continuaban con la tramitación de la sanción. entonces se produjo un forcejeo y una de las personas del grupo golpeó con un bastón en la mano de uno de los agentes produciéndole una herida.

Los agentes solicitaron ayuda por radio y las personas congregadas en el lugar se dispersaron y no fue posible identificar al agresor. Posteriormente, el agente agredido interpuso la correspondiente denuncia.

La concejala de Movilidad y Transporte Sostenible, Olatz Yarza, condenó este tipo de actitudes violentas ante unos agentes «cuya labor no es otra que velar por la seguridad vial y hacer cumplir las normas para la correcta convivencia de todas las personas usuarias de las vías públicas». La concejala reiteró que estas actitudes «no pueden tener cabida en nuestra ciudad».