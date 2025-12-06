Largas colas en la AP-8 y la GI-636 en dirección a la muga

M. Salazar San Sebastián Sábado, 6 de diciembre 2025, 13:10 Comenta Compartir

Largas colas se registran esta mañana en la AP-8 y la GI-636 en Irun sentido Baiona durante este puente de diciembre. Ambas carreteras se encuentran colapsadas en dirección a la muga, según informan fuentes de tráfico de la Ertzaintza.

A las 10.47 horas se registraban 3 kilómetros de retenciones en las carreteras guipuzcoanas, que han ido en aumento hasta llegar a 7 kilómetros a las 13.00 horas del mediodía de este sábado.

Los viajeros que se han desplazado al otro lado de la muga lo han hecho tranquilidad, al no registrarse ningún accidente y se espera que la situación vuelva a la normalidad en la zona a partir de esta tarde.

