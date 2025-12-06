Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Largas colas en la AP-8 y la GI-636 en dirección a la muga
Carreteras

Largas colas en la AP-8 y la GI-636 en dirección a la muga

Ambas carreteras se encuentran colapsadas en dirección Francia y a esta hora se registran hasta 7 kilómetros de retenciones

M. Salazar

M. Salazar

San Sebastián

Sábado, 6 de diciembre 2025, 13:10

Comenta

Largas colas se registran esta mañana en la AP-8 y la GI-636 en Irun sentido Baiona durante este puente de diciembre. Ambas carreteras se encuentran colapsadas en dirección a la muga, según informan fuentes de tráfico de la Ertzaintza.

A las 10.47 horas se registraban 3 kilómetros de retenciones en las carreteras guipuzcoanas, que han ido en aumento hasta llegar a 7 kilómetros a las 13.00 horas del mediodía de este sábado.

Los viajeros que se han desplazado al otro lado de la muga lo han hecho tranquilidad, al no registrarse ningún accidente y se espera que la situación vuelva a la normalidad en la zona a partir de esta tarde.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estas son las cuatro marcas de chocolates navideños que desaconseja un nutricionista
  2. 2 Una ola arrolla a un grupo de turistas en el Peine del Viento y hiere a una mujer
  3. 3

    El temporal parte en dos el paseo de Ondarreta
  4. 4

    Ernai derriba el último toro de Osborne del País Vasco
  5. 5 Muere Alfonso Ussía a los 77 años
  6. 6 Forrest Gump, reclamo navideño
  7. 7 Los cinco municipios más jóvenes de Euskadi están en Gipuzkoa
  8. 8 Una trabajadora vasca recibirá 10.000 euros después de que su empresa la llamara «zumbada» en dos transferencias bancarias
  9. 9

    Multikirola pierde 5.200 niños tras la sentencia contra el modelo de deporte escolar de la Diputación de Gipuzkoa
  10. 10 La madre de la niña de cuatro años salvó la vida de su hija al no hacer caso al anestesista y llevarla al hospital

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Largas colas en la AP-8 y la GI-636 en dirección a la muga

Largas colas en la AP-8 y la GI-636 en dirección a la muga