Hallan un revólver en el domicilio de un detenido por maltrato en Donostia

La Ertzaintza se ha incautado de un revólver durante la inspección de una vivienda en el barrio donostiarra de Amara, una operación policial desarrollada la ... semana pasada en la que fue arrestado un hombre de 70 años tras ser denunciado por su mujer, de movilidad reducida y en situación de dependencia.

Fuentes del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco han confirmado a este periódico que los hechos tuvieron lugar el pasado lunes 24 de noviembre. Fue a primera hora de la mañana cuando se personó en dependencias de la policía autonómica en Donostia la mujer, de 77 años, en compañía de su hija mayor de edad, quien relató los presuntos malos tratos que venía sufriendo a manos de su pareja.

Según detalló, su pareja «no le atendía, ni se preocupaba por su alimentación e higiene», además de sucederse los «insultos y un trato vejatorio», según trasladan a este periódico fuentes próximas a la investigación.

La mujer solicitó por todo ello una orden de alejamiento, una medida que finalmente se le ha impuesto al varón, estableciendo un perímetro de 200 metros de distancia con su víctima.

Las «bengalas» guardadas en casa

Tras tener constancia de lo ocurrido, una patrulla de la Ertzaintza se desplazó al domicilio familiar, en el barrio donostiarra de Amara, donde procedieron a la detención del varón como presunto autor de un delito de violencia de género.

El hombre acusado de infligir malos tratos fue posteriormente puesto a disposición del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Donostia.

Según las mismas fuentes, la sorpresa saltó cuando la víctima informó a los agentes de que su marido tenía guardadas «varias bengalas en casa».

Una patrulla inspeccionó la habitación de matrimonio donde los agentes hallaron un revólver –«posiblemente del calibre 22», según indicaron las fuentes–, junto con un arma de fogueo, un cuchillo y una navaja, un material que fue ocupado, tras lo cual se informó de lo ocurrido al juzgado.