Las galletas de Errenteria que triunfan en el mercado navideño de San Sebastián La caseta de 'BakerBoyz' en el paseo del Urumea ha cautivado a los donostiarras con sus tartas, brownies y 'cookies' de Nutella, frutos rojos, pistacho y oreo

M. S. Sábado, 6 de diciembre 2025, 14:49 Comenta Compartir

La caseta de 'BakerBoyz' en el mercado navideño de San Sebastián en el paseo del Urumea ha cautivado a los donostiarras. Y es que sus 'cookies' de Nutella, frutos rojos, pistacho y oreo, se han convertido en unos de los dulces más demandados de esta Navidad.

Los jóvenes Wil Gómez y Óscar Fernández, se conocieron en el Basque Culinary Center y decidieron abrir en junio de este año en Foru Plaza de Errenteria este establecimiento de repostería, que desde entonces ha cautivado a los vecinos con sus tartas de queso, zanahoria, chocolate y red velvet, además de con sus brownies y bollos de canela.

El viernes 28 de noviembre tuvo lugar el encendido de luces y el inicio del Mercado Navideño de San Sebastián, en el que Fernández atiende en una de las casetas de madera. «Ese fin de semana fue una pasada, para nosotros fue un momento muy especial porque es nuestro primer año aquí, ya que queríamos llevar nuestras 'cookies' más allá de Errenteria», admite el joven en un vídeo subido a sus redes.

Las galletas que triunfan en el mercado navideño de San Sebastián

«Mucha gente nos ha dicho que no habían podido venir a la tienda en Errenteria, así que ver cómo se acercaban a la caseta a probar nuestras 'cookies' nos hizo mucha ilusión», admite mientras puede verse a varias personas en la caseta de madera ubicada en el paseo de Francia.

«Ha sido un ritmo intenso, pero estamos muy agradecidos a todas las personas que han venido, ya sea a probar algo o simplemente a saludarnos y darnos apoyo», agradece el joven emprendedor.

«Estaremos aquí en la caseta hasta el 19 de diciembre», anuncia Fernández, quien atiende en la caseta de lunes a jueves de 11.30 a las 14.00 horas y de 16.30 hasta las 20.00 horas y de viernes a domingo de 11.30 horas a las 14.00 horas y de 16.30 hasta las 20.30 horas.