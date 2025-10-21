Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las 10 noticias clave de la jornada

Repasa las principales informaciones de este martes

DV

Martes, 21 de octubre 2025, 21:14

Cultura: Luis Piedrahita, Goyo Jiménez, J.J. Vaquero, Ana Morgade o Hovik Keuchkerian, algunos de los grandes nombres del festival Umore

Aeropuerto: Hondarribia perderá casi un centenar de vuelos este invierno por los recortes a Barcelona y Madrid

Gipuzkoa: Mendoza advierte de que las catas para el TAV acceden a Aralar y acusa al Gobierno de incumplir el acuerdo

Gipuzkoa: 130 personas han sido detenidas varias veces por el mismo motivo en Gipuzkoa hasta agosto

Europa: Sarkozy ingresa en la prisión de La Santé por la financiación irregular de su campaña

Economía: Ya solo falta Astore: Lorpen se salva gracias a sus trabajadores y sobrevive junto a Loreak Mendian y Ternua

Banco de alimentos: «Volveremos a llenar las baldas»

Salud: Salud advierte de la llegada de la primera ola de la gripe a Euskadi: el triple de casos que hace un año

Real Sociedad Femenino: La Real Sociedad recibirá al Athletic de Bilbao el domingo 16 a las 12.00 horas en Anoeta

Deportes: Entre bisturís y piedras de 100 kilos, la cirujana harrijasotzaile que se ha proclamado campeona de Euskadi

Top 50
  1. 1 Fallece la nutricionista que dio a luz en casa y sus amigos abren una recaudación de fondos para su bebé y su marido
  2. 2

    Hernani se queda sin Cabalgata de Reyes por primera vez en 25 años: «No se dan las condiciones»
  3. 3 Localizada la menor de 17 años desaparecida en Irun
  4. 4 «Eres mi víctima número ocho»: el mensaje que permitió a la Policía hallar en Irun a una menor que desapareció en Jaén
  5. 5 Una marca parisina y una zapatería estadounidense desembarcan en San Sebastián con una nueva tienda
  6. 6 La renta media de los 88 municipios de Gipuzkoa, al detalle: de los 21.000 euros de Pasaia a los 34.000 de Orendain
  7. 7 Un inquilino se niega a abandonar su vivienda alquilada con prórroga indefinida y el Supremo le da la razón frente al propietario del piso
  8. 8

    Urola Kosta desbanca a Donostialdea como la comarca con la renta media más alta
  9. 9 Un motorista británico cruza Europa para comprar en una pescadería de Gipuzkoa: «Vino de Londres, paró a por pescado y siguió su ruta»
  10. 10 Las patatas vascas que enamoran a Mercadona: las vende por toneladas y este año ha encargado una cifra récord

