Las 10 noticias clave de la jornada Repasa las principales informaciones de este martes

Martes, 21 de octubre 2025, 21:14

Cultura: Luis Piedrahita, Goyo Jiménez, J.J. Vaquero, Ana Morgade o Hovik Keuchkerian, algunos de los grandes nombres del festival Umore

Aeropuerto: Hondarribia perderá casi un centenar de vuelos este invierno por los recortes a Barcelona y Madrid

Gipuzkoa: Mendoza advierte de que las catas para el TAV acceden a Aralar y acusa al Gobierno de incumplir el acuerdo

Gipuzkoa: 130 personas han sido detenidas varias veces por el mismo motivo en Gipuzkoa hasta agosto

Europa: Sarkozy ingresa en la prisión de La Santé por la financiación irregular de su campaña

Economía: Ya solo falta Astore: Lorpen se salva gracias a sus trabajadores y sobrevive junto a Loreak Mendian y Ternua

Banco de alimentos: «Volveremos a llenar las baldas»

Salud: Salud advierte de la llegada de la primera ola de la gripe a Euskadi: el triple de casos que hace un año

Real Sociedad Femenino: La Real Sociedad recibirá al Athletic de Bilbao el domingo 16 a las 12.00 horas en Anoeta

Deportes: Entre bisturís y piedras de 100 kilos, la cirujana harrijasotzaile que se ha proclamado campeona de Euskadi