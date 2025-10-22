Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Un agente de la Ertzaintza realiza una detención.

130 personas han sido detenidas varias veces por el mismo motivo en Gipuzkoa hasta agosto

El 60% de los reincidentes que arresta la Ertzaintza fue por delitos contra el patrimonio o de lesiones, un dato que en Donostia sube a siete de cada diez

Oskar Ortiz de Guinea

Oskar Ortiz de Guinea

San Sebastián

Miércoles, 22 de octubre 2025, 02:00

Un total de 130 personas han sido detenidas por la Ertzaintza en más de una ocasión por el mismo motivo en Gipuzkoa durante los ... ocho primeros meses de 2025, lo que significa que se mantiene el volumen de reincidiencia delictiva registrado el año pasado. Nuevamente, los delitos contra el patrimonio –en especial hurtos y robos con fuerza o violencia– y los de lesiones predominan en esta estadística policial, ya que engloban seis de cada diez arrestos de infractores recurrentes por hechos semejantes. En Donostia, este tipo de ilícitos acaparan siete de cada diez repetidores que acaban en los calabozos de la ertzain-etxea de Ondarreta.

