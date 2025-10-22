130 personas han sido detenidas varias veces por el mismo motivo en Gipuzkoa hasta agosto

Un total de 130 personas han sido detenidas por la Ertzaintza en más de una ocasión por el mismo motivo en Gipuzkoa durante los ... ocho primeros meses de 2025, lo que significa que se mantiene el volumen de reincidiencia delictiva registrado el año pasado. Nuevamente, los delitos contra el patrimonio –en especial hurtos y robos con fuerza o violencia– y los de lesiones predominan en esta estadística policial, ya que engloban seis de cada diez arrestos de infractores recurrentes por hechos semejantes. En Donostia, este tipo de ilícitos acaparan siete de cada diez repetidores que acaban en los calabozos de la ertzain-etxea de Ondarreta.

Este centenar largo sitúa a Gipuzkoa como el territorio vasco con mayor número de detenidos múltiples: contabiliza 13 casos más que Bizkaia (117) y 93 más que Álava, que se queda en 37. De esta forma, durante los ocho primeros meses del año se han contabilizado 284 casos en todo Euskadi, lo que extrapolado a fin de año daría un total de 426. Sería el menor registro desde 2022, cuando se tocó techo (571), para ir descendiendo en dos los años siguientes a 473 y 460. Gipuzkoa también alcanzó su dato más alto hace tres años (239) para bajar en 2024 a 192. De seguir su progresión, cerraría el año con 195.

Es la segunda vez en los últimos siete años que tanto Gipuzkoa como su capital encabezan esta estadística de reincidencia

Por capitales, también San Sebastián (51) supera a Bilbao (46) y Vitoria (30). Es, de hecho, la segunda vez en los últimos siete años que tanto Gipuzkoa como su capital encabezan esta estadística de reincidencia facilitada esta semana por el consejero vasco de Seguridad, Bingen Zupiria, en respuesta a una información solicitada por la parlamentaria del Grupo Popular Vasco Ainhoa Domaica. En su petición, Domaica también pide conocer cuántas de estas personas con varias detenciones en su haber han sido puestas a disposición judicial desde 2019, pero el jeltzale responde que «de manera genérica» «la gran mayoría» debe comparecer ante un juzgado, aunque «resulta imposible extraer el dato» exacto.

Reincidentes por homicidio

Según el tipo de delito, los que experimentan mayor índice de repetición son los delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico, que en Gipuzkoa suponen 57 de los 130 detenidos en más de una ocasión (43,84%), entre los que destacan los 22 arrestados por robos con violencia, los 18 por hurtos y los 12 por robos con fuerza. En segundo lugar están los 21 delitos de lesiones (16,15%). Entre ambos tipos delictivos agrupan a seis de cada diez reincidentes. A gran distancia se sitúan ya los 5 contra la seguridad colectiva y los 2 por torturas y malos tratos. También hay un epígrafe de otras infracciones (45).

Por el contrario, no se ha dado ningún caso de reincidencia por intento de homicidio, hecho por el que hubo sendos casos en 2021 y 2023, los dos únicos registrados en Euskadi desde 2019.