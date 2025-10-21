Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Una mujer espera a que le inyecten el suero. IREKIA

Salud advierte de la llegada de la primera ola de la gripe a Euskadi: el triple de casos que hace un año

En total, 1.120 personas han sido diagnosticadas en las tres primeras semanas, una cifra que triplica los registros de los dos años anteriores cuando se alcanzaron los 410 casos en 2024 y los 331 en 2023

B.Campuzano

Martes, 21 de octubre 2025, 14:45

La gripe ha llegado antes de lo habitual a Euskadi y lo está haciendo con una intensidad inusual para estas fechas. Apenas tres semanas después ... del inicio de la campaña de vacunación, el Departamento de Salud ha avisado de la llegada de la primera ola de contagios, que ya se está dejando notar tanto en los centros de salud como en los hospitales vascos.

