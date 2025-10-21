Salud advierte de la llegada de la primera ola de la gripe a Euskadi: el triple de casos que hace un año

La gripe ha llegado antes de lo habitual a Euskadi y lo está haciendo con una intensidad inusual para estas fechas. Apenas tres semanas después ... del inicio de la campaña de vacunación, el Departamento de Salud ha avisado de la llegada de la primera ola de contagios, que ya se está dejando notar tanto en los centros de salud como en los hospitales vascos.

Los datos así lo demuestran. Y es que en la segunda semana de la campaña se detectaron 506 casos de gripe, frente a los 166 registrados en el mismo periodo de 2024 y los 105 de 2023. En total, 1.120 personas han sido diagnosticadas en las tres primeras semanas, una cifra que triplica los registros de los dos años anteriores cuando se alcanzaron los 410 casos en 2024 y los 331 en 2023.

Este aumento sugiere un adelantamiento de la curva epidemiológica. Las consecuencias de los contagios por gripe también se están notando en la presión hospitalaria, que está aumentando. Hasta ahora, se han producido 131 ingresos relacionados con la gripe, una cifra que el año pasado no se alcanzó hasta casi un mes más tarde.

Por ello, desde el Departamento de Salud insisten en la importancia de la vacunación, especialmente entre los colectivos más vulnerables mayores de 60 años, población infantil, embarazadas y personas de riesgo, e invitan a hacerlo cuanto antes, ya que se espera que a lo largo de las próximas semanas la incidencia de la gripe vaya progresivamente en aumento.

Desde que el pasado 6 de octubre arrancara la campaña de vacunación antigripal, un total de 202.015 personas han sido inmunizadas, y hay citadas 80.000 más para recibir el suero en los próximos días, según ha dado conocer Salud. Entre la población infantil, la vacunación también avanza a buen ritmo y ya se han administrado un total de 7.145 dosis en menores de entre seis meses y menos de 5 años.