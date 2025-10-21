Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Fachada de Ternua con las marcas impresas. Morquecho
Proceso concursal de Ternua Group

Ya solo falta Astore: Lorpen también se salva de la quema y sobrevive junto a Loreak Mendian y Ternua

La enseña de calcetines técnicos con planta en Navarra continuará su actividad gracias a sus trabajadores, que la han adquirido por 400.000 euros

Imanol Lizasoain

Imanol Lizasoain

San Sebastián

Martes, 21 de octubre 2025, 11:48

Comenta

El proceso concursal del histórico Ternua Group alcanza un nuevo hito con la autorización judicial para la venta de la unidad productiva Lorpen, especializada en ... calcetines técnicos y prendas térmicas, a la sociedad Artain25 S.L., integrada por veinticinco trabajadores vinculados a la planta de Etxalar (Navarra). El Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Donostia-San Sebastián, mediante un auto de 13 de octubre de 2025, ha dado luz verde a la operación, valorada en 400.000 euros, más la asunción de compromisos laborales y financieros adicionales que elevan su impacto económico total. La marca se salva así de la quema como ya ha sucedido con Loreak Mendian y Ternua.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Localizada la menor de 17 años desaparecida en Irun
  2. 2 Fallece la nutricionista que dio a luz en casa y sus amigos abren una recaudación de fondos para su bebé y su marido
  3. 3 La Oreja de Van Gogh agota en una hora las entradas para Donostia y actuará también el 1 de agosto
  4. 4 Una marca parisina y una zapatería estadounidense desembarcan en San Sebastián con una nueva tienda
  5. 5 Un motorista británico cruza Europa para comprar en una pescadería de Gipuzkoa: «Vino de Londres, paró a por pescado y siguió su ruta»
  6. 6 Un inquilino se niega a abandonar su vivienda alquilada con prórroga indefinida y el Supremo le da la razón frente al propietario del piso
  7. 7 La renta media de los 88 municipios de Gipuzkoa, al detalle: de los 21.000 euros de Pasaia a los 34.000 de Orendain
  8. 8 La tienda que reabre en San Sebastián con concierto en su fiesta de inauguración
  9. 9

    El GOe abre las puertas de su universo gastronómico
  10. 10 El camping de autocaravanas de Oriamendi ya tiene licencia de obra y abrirá en verano de 2027

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Ya solo falta Astore: Lorpen también se salva de la quema y sobrevive junto a Loreak Mendian y Ternua

Ya solo falta Astore: Lorpen también se salva de la quema y sobrevive junto a Loreak Mendian y Ternua