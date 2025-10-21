Ya solo falta Astore: Lorpen también se salva de la quema y sobrevive junto a Loreak Mendian y Ternua

El proceso concursal del histórico Ternua Group alcanza un nuevo hito con la autorización judicial para la venta de la unidad productiva Lorpen, especializada en ... calcetines técnicos y prendas térmicas, a la sociedad Artain25 S.L., integrada por veinticinco trabajadores vinculados a la planta de Etxalar (Navarra). El Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Donostia-San Sebastián, mediante un auto de 13 de octubre de 2025, ha dado luz verde a la operación, valorada en 400.000 euros, más la asunción de compromisos laborales y financieros adicionales que elevan su impacto económico total. La marca se salva así de la quema como ya ha sucedido con Loreak Mendian y Ternua.

La nueva sociedad adquirente, Artain25 S.L., se constituye con el objetivo de mantener la actividad productiva y el empleo en la comarca. Según recoge la resolución, la empresa estará compuesta mayoritariamente por trabajadores de Lorpen, cumpliendo los requisitos para su reconocimiento como Sociedad Limitada Laboral, figura jurídica que goza de preferencia legal en los procesos de adjudicación cuando garantiza la continuidad empresarial y el mantenimiento del empleo.

El perímetro de la venta incluye la nave industrial de Etxalar, más de treinta y cinco máquinas tejedoras e instalaciones completas, así como los activos intangibles —marcas, patentes, know-how, software de gestión y la web corporativa lorpen.com—. La oferta contempla además la subrogación de 28 trabajadores, manteniendo íntegramente sus condiciones, antigüedad y derechos laborales.

La operación había sido impugnada por varias entidades financieras —Banco Santander, BBVA, Caja Rural de Navarra y Luzaro EFC—, que alegaban un precio insuficiente y falta de transparencia en el proceso. Sin embargo, el Juzgado ha rechazado los argumentos, considerando que la propuesta de Artain25 S.L. es la única oferta viable y comprometida recibida en el marco de la liquidación, y que el valor de 400.000 euros se ajusta al valor real de mercado en contexto concursal. El auto subraya que la venta maximiza el valor global de la masa activa al evitar indemnizaciones laborales superiores a 640.000 euros, conservar el empleo y garantizar la continuidad de una marca consolidada en el sector textil técnico.

Impaco social y económico en la comarca

La sentencia destaca la dimensión social de la decisión: «La operación cumple con los principios de celeridad, conservación del valor y continuidad empresarial, pilares del régimen concursal actual». Además, el Juzgado reconoce el mérito de los trabajadores promotores del proyecto, que «han demostrado solvencia técnica y voluntad de preservar el tejido productivo de Etxalar». La resolución también autoriza la cancelación de las cargas registrales y la subrogación en los contratos, licencias y autorizaciones necesarias para el desarrollo de la actividad, ordenando la formalización de la escritura pública en un plazo máximo de quince días.

La aprobación de la venta de Lorpen completa prácticamente el mapa de operaciones de reestructuración de Ternua Group, declarado en concurso el pasado mes de junio con una deuda cercana a 16 millones de euros. Tras la venta de Loreak Mendian a Borobitex S.L. y la adjudicación de Ternua a la cooperativa Dikar S. Coop., la continuidad de Lorpen supone un tercer rescate laboral con sello vasco, impulsado esta vez desde dentro de la propia plantilla. Por su parte, Astore —históricamente vinculada al deporte y al equipamiento técnico— continúa a la espera de una solución definitiva.

Con esta operación, Lorpen —marca con más de cuatro décadas de historia— encara una nueva etapa bajo control de sus propios empleados, consolidando un ejemplo de autogestión y compromiso industrial en un sector especialmente castigado por la deslocalización y la competencia global.