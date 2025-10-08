Uno de los fundadores de Loreak Mendian rescata la marca en el proceso concursal de Ternua

La reconocida marca de ropa urbana Loreak Mendian, antes perteneciente al grupo textil guipuzcoano Ternua Group, ha dado un paso decisivo para asegurar su continuidad. ... El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Donostia-San Sebastián autorizó en un auto fechado el 15 de septiembre la venta de la unidad productiva de la flor a favor de Borobitex S.L. por un importe que asciende a los 800.000 euros. Se trata de una sociedad limitada de nueva creación con sede en Irun constituida en junio de este año por tres trabajadores vinculados a la marca, entre ellos Víctor Serna, uno de los fundadores de Loreak Mendian, según la resolución judicial y los datos del Boletín Oficial del Registro Mercantil que confirman la noticia adelantada hoy por DV en exclusiva.

La operación, contemplada en el marco del concurso de acreedores de Ternua Group, cuya deuda global asciende a los 16 millones, contempla la subrogación en contratos laborales, garantizando los puestos de 18 empleados que continuarán en sus puestos con las mismas condiciones. Además, la venta también incluye la propiedad industrial e intelectual de la marca, el know-how, los archivos comerciales, el fondo de comercio, bases de datos y la infraestructura tecnológica, así como el inmovilizado material, locales y existencias de la temporada otoño-invierno 2025-2026. Se mantiene asimismo la validez de los arrendamientos de tiendas en Madrid, Donostia y Bilbao, y las licencias administrativas necesarias para operar.

El precio base de la operación se fijó en 800.000 euros, a los que se suma el valor de las existencias existentes al momento de la transmisión. La compradora, Borobitex S.L., asumirá además ciertos créditos laborales y pagos pendientes a la Seguridad Social, cumpliendo con las obligaciones legales y garantizando la continuidad económica de la unidad. Aunque algunos acreedores presentaron objeciones sobre el precio, el juez consideró la oferta «razonable» y ajustada a la legalidad, y subrayó que no existían alternativas que garantizaran la preservación del empleo y la actividad.

Esta venta se enmarca en un momento delicado para Ternua Group, que desde el 13 de junio de este año se encuentra en concurso voluntario de acreedores, gestionado por la administradora concursal Salaverria y Uzkudun (Mazarredo Auditores). La decisión del juzgado permite a la compañía asegurar la continuidad de al menos una de sus cuatro marcas, mientras se exploran posibles soluciones para las demás unidades productivas, incluido el grupo Lorpen, con planta de fabricación en Etxalar (Navarra) y la propia Ternua. Según pudo confirmar este periódico, parte de la plantilla ya ha optado por nuevas oportunidades profesionales, mientras el resto espera las resoluciones que definan su futuro laboral.

Desde su fundación, Loreak Mendian se ha consolidado como un referente de la moda urbana vasca, combinando estilo, sostenibilidad y un fuerte vínculo con su entorno. Según fuentes próximas a la dirección de Ternua Group, la decisión de vender la marca a una sociedad creada por trabajadores responde a la prioridad de proteger tanto la actividad como los valores que han definido a Loreak Mendian durante décadas.

El grupo, en cualquier caso, ya atravesaba una fase delicada desde 2023, cuando registró ingresos superiores a los 34 millones de euros pero volvió a cerrar en negativo. Durante este tiempo, ha intentado refinanciar su deuda, ajustar costes y reorientar su estrategia, sin lograr el respaldo del mercado. En el último ejercicio facturó 29,2 millones, lo que confirmó la tendencia descendente.