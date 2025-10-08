Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Ropa de moda de Loreak Mendian y, en detalle, Víctor Serna. DV

Uno de los fundadores de Loreak Mendian rescata la marca en el proceso concursal de Ternua

La compañía Borobitex, creada por Víctor Serna y otros dos socios, compra la firma por 800.00 euros y se hará cargo de los 18 empleados de la plantilla de la marca de ropa

Jorge Sainz
Mikel Calvo

Jorge Sainz y Mikel Calvo

San Sebastián

Miércoles, 8 de octubre 2025, 14:03

Comenta

La reconocida marca de ropa urbana Loreak Mendian, antes perteneciente al grupo textil guipuzcoano Ternua Group, ha dado un paso decisivo para asegurar su continuidad. ... El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Donostia-San Sebastián autorizó en un auto fechado el 15 de septiembre la venta de la unidad productiva de la flor a favor de Borobitex S.L. por un importe que asciende a los 800.000 euros. Se trata de una sociedad limitada de nueva creación con sede en Irun constituida en junio de este año por tres trabajadores vinculados a la marca, entre ellos Víctor Serna, uno de los fundadores de Loreak Mendian, según la resolución judicial y los datos del Boletín Oficial del Registro Mercantil que confirman la noticia adelantada hoy por DV en exclusiva.

