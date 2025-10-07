Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Exterior de las oficinas de Ternua Group de Arrasate, con las marcas Astore, Ternua y Lorpen en la fachada del edificio. Morquecho

Ternua vende por partes su negocio para afrontar la deuda y Loreak Mendian ya tiene comprador

El grupo de Arrasate negocia con distintos inversores para salir del concurso de acreedores,y la empresa Borobitex se hace con la conocida marca de moda

Mikel Calvo

Mikel Calvo

Martes, 7 de octubre 2025, 23:57

Comenta

La reconocida textil arrasatearra Ternua Group –que engloba las marcas Ternua, Loreak Mendian, Astore y Lorpen– sigue avanzando en su proceso concursal con el propósito ... de asegurar la continuidad del proyecto y proteger el empleo. Para ello, el grupo está negociando la venta por partes de sus cuatro unidades de negocio con distintos inversores, según fuentes solventes conocedoras de la negociación consultadas por DV. Y de hecho, la marca de ropa de moda Loreak Mendian ha sido ya vendida a una empresa guipuzcoana, Borobitex, según las mismas fuentes.

