Ternua vende por partes su negocio para afrontar la deuda y Loreak Mendian ya tiene comprador

La reconocida textil arrasatearra Ternua Group –que engloba las marcas Ternua, Loreak Mendian, Astore y Lorpen– sigue avanzando en su proceso concursal con el propósito ... de asegurar la continuidad del proyecto y proteger el empleo. Para ello, el grupo está negociando la venta por partes de sus cuatro unidades de negocio con distintos inversores, según fuentes solventes conocedoras de la negociación consultadas por DV. Y de hecho, la marca de ropa de moda Loreak Mendian ha sido ya vendida a una empresa guipuzcoana, Borobitex, según las mismas fuentes.

La venta de esta conocida marca ha sido aprobada ya por la juez del concurso de acreedores y la administradora concursal, ha superado el plazo de alegaciones y está ya solo a falta de la firma notarial que certifique el traspaso. De esta forma, Borobitex salvará 18 empleos en una operación de la que se desconoce la cantidad invertida.

La compañía trabaja en distintas fórmulas y ofertas destinadas a garantizar la viabilidad de sus cuatro unidades comerciales, siempre con la premisa de encontrar un inversor que preserve «la actividad, pero también la cultura y los valores de la empresa». Fuentes de la empresa señalan que el trabajo continúa de forma intensa en los despachos, con el objetivo de cerrar las mejores propuestas posibles para los otros tres negocios (Ternua, Astore y Lorpen) y alcanzar una salida ordenada que satisfaga a todas las partes implicadas en el proceso.

En este complicado escenario, una parte de la plantilla –compuesta por 180 personas– ha optado ya por emprender nuevos caminos profesionales en otras compañías del sector textil, tal y como ha podido confirmar este periódico, mientras que el resto aguarda a la resolución del proceso para valorar si existe posibilidad de seguir vinculados al proyecto o integrarse en alguna de las iniciativas que se están articulando. El grupo mantiene su actividad comercial y de diseño, con las colecciones de otoño-invierno ya en el mercado y la de primavera-verano de 2026 en desarrollo.

«Valores» de la compañía

En cualquier caso, la compañía no considera el concurso, presentado el pasado 13 de junio ante el Juzgado de lo Mercantil número 2 de San Sebastián, como un cierre, sino como una herramienta para reordenar la actividad y buscar soluciones duraderas que aseguren la continuidad del grupo, algo que ha logrado con Loreak Mendian. Todo ello bajo la premisa de que los futuros inversores mantengan tanto la actividad industrial como los valores que han caracterizado a la compañía.

La decisión final sobre las tres unidades de negocio pendientes recaerá en el juzgado, que resolverá en función de los informes elaborados por la administración concursal, a cargo de la auditora vizcaína Salaverria y Uzkudun (Mazarredo Auditores). La compañía, con sede en Arrasate y planta de fabricación en Etxalar, arrastra una deuda de 16 millones.

El grupo, en cualquier caso, ya atravesaba una fase delicada desde 2023, cuando registró ingresos superiores a los 34 millones de euros pero volvió a cerrar en negativo. Durante este tiempo, ha intentado refinanciar su deuda, ajustar costes y reorientar su estrategia, sin lograr el respaldo del mercado. En el último ejercicio facturó 29,2 millones, lo que confirmó la tendencia descendente.