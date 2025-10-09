Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Fachada de la sede de Ternua Group de Arrasate. Morquecho

La cooperativa Dikar de Grupo Mondragon confirma la compra de Ternua y salva la marca del concurso

La operación tiene como objetivo preservar «la industria, el empleo y el arraigo de una enseña vasca», señala la empresa

Mikel Calvo

Mikel Calvo

Jueves, 9 de octubre 2025, 13:15

La marca Ternua continuará operativa en Euskadi. La cooperativa Dikar S. Coop., con sede en Arrasate e integrada en la Corporación Mondragon, ha confirmado este ... jueves la adquisición de la marca Ternua, aprobada por el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Donostia-San Sebastián, un interés adelantado por este periódico, y salva a la reconocida enseña vasca del proceso concursal en el que esta inmerso el grupo textil Ternua Group desde el 13 de junio. La compañía explica que la operación se enmarca en su estrategia de diversificación y crecimiento dentro del sector 'outdoor', donde ya contaba con experiencia en la fabricación de equipamiento, textil técnico y armas deportivas.

