La cooperativa Dikar de Grupo Mondragon confirma la compra de Ternua y salva la marca del concurso

La marca Ternua continuará operativa en Euskadi. La cooperativa Dikar S. Coop., con sede en Arrasate e integrada en la Corporación Mondragon, ha confirmado este ... jueves la adquisición de la marca Ternua, aprobada por el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Donostia-San Sebastián, un interés adelantado por este periódico, y salva a la reconocida enseña vasca del proceso concursal en el que esta inmerso el grupo textil Ternua Group desde el 13 de junio. La compañía explica que la operación se enmarca en su estrategia de diversificación y crecimiento dentro del sector 'outdoor', donde ya contaba con experiencia en la fabricación de equipamiento, textil técnico y armas deportivas.

En una nota oficial, Dikar subraya que su objetivo con esta integración es mantener «los valores, la identidad y el compromiso medioambiental que han caracterizado a Ternua desde su creación, así como preservar los puestos de trabajo y la continuidad industrial del proyecto». Con la integración de Ternua, Dikar refuerza su «posicionamiento en el sector de la ropa y equipamiento para montaña y aventura, un nicho en el que aspira a crecer tanto mediante el desarrollo interno como a través de adquisiciones complementarias».

La operación supone también una garantía de estabilidad para la plantilla de Ternua, formada por unos 180 trabajadores, y permite dar continuidad a una marca que ha sido referente en innovación textil, sostenibilidad y compromiso social, reconocida con el sello internacional B Corporation por su impacto positivo en el entorno.

Dentro de este proceso, Ternua Group ya ha cerrado también otra operación relevante. El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Donostia autorizó el 15 de septiembre la venta de la unidad productiva de Loreak Mendian a favor de Borobitex S.L. por un importe de 800.000 euros, según consta en la resolución judicial a la que ha tenido acceso este periódico. Borobitex es una sociedad limitada de nueva creación con sede en Irun, constituida en junio por tres trabajadores vinculados a la marca, entre ellos Víctor Serna, uno de sus fundadores.

Continuidad

La operación garantiza la continuidad de 18 empleos y contempla la subrogación de los contratos laborales, así como la transmisión de la propiedad industrial e intelectual, el 'know-how', los archivos comerciales, las bases de datos, el fondo de comercio y el inmovilizado material. También se mantienen los arrendamientos de las tiendas de Madrid, Donostia y Bilbao, junto con las licencias necesarias para operar. Además, la compradora asumirá ciertos créditos laborales y obligaciones con la Seguridad Social.

El auto judicial detalla que Borobitex cuenta con compromisos firmes de financiación externa por parte de El Calero Inversiones S.L. y Warriors Inversiones S.L., dos inversores independientes que aportarán hasta 1,5 millones de euros para el pago de la adquisición y el relanzamiento del negocio. Este respaldo, acreditado mediante carta formal, refuerza «la continuidad, solvencia y capitalización del proyecto», según el propio texto judicial.

En cualquier caso, la adquisición de Ternua por parte de Dikar surge en un momento clave para el grupo textil de Arrasate, que desde el 13 de junio se encuentra en concurso voluntario de acreedores ante el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Donostia-San Sebastián, con una deuda global cercana a 16 millones de euros. La compañía, que agrupaba las marcas Ternua, Loreak Mendian, Astore y Lorpen, busca ahora asegurar la continuidad de su actividad de las dos últimas enseñas, Astore y Lorpen, objetivo con el que trabaja la administración concursal, ejercida por Salaverria y Uzkudun (Mazarredo Auditores).