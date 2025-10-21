Mendoza advierte de que las catas para el TAV acceden a Aralar y acusa al Gobierno de incumplir el acuerdo

La conexión del Tren de Alta Velocidad (TAV) entre Euskadi y Navarra vuelve a generar un nuevo choque interinstitucional. Y la réplica de la Diputación ... Foral de Gipuzkoa al secretario de Estado de Transportes no se ha hecho esperar.

Apenas un días después de que José Antonio Santano precisase que la alternativa que estudia ya el Gobierno central para conectar ambas comunidades «se basa» en la propuesta que presentó el Ejecutivo vasco en 2018 -«aunque no es exactamente la misma», concretó el exalcalde de Irun- Eider Mendoza ha advertido contundente de que las catas para determinar si la conexión debe discurrir por Ezkio-Itsaso, y que aún no han comenzado, «se prevén realizar conforme al trazado anterior, es decir, sin bordear Aralar».

Mendoza ha acusado así directamente al Gobierno central de incumplir el acuerdo sobre la tercera vía por Ezkio, y ha asegurado que, a pesar de que Santano afirmase ayer que las catas se realizarán lejos del macizo central de Aralar, «el contrato de adjudicación de dichos trabajos no bordea Aralar a su paso por Gipuzkoa». «Se afirma que se toma como base la propuesta realizada por el Gobierno Vasco en sus alegaciones del 2018, pero observamos sobre el papel que las catas propuestas ahora no coinciden con el trazado recogido en dicho documento de alegaciones, un trazado alternativo que bordearía en su totalidad Aralar y que dieron por bueno analizar. Un acuerdo que ahora no respetan», ha lamentado la diputada general, que ya ha trasladado su posición al respecto al Ministerio de Transportes.

Desde la Diputación foral tildan de «inquietantes» las declaraciones públicas realizadas ayer por Santano ya que, según alega Mendoza, «las catas ahora previstas en Gipuzkoa se situarían en el trazado anterior y no en el propuesto por el Gobierno Vasco en 2018». «Esa modificación -ha advertido- exige una explicación clara y concisa». Mendoza, de hecho, ha pedido «seriedad, rigor y transparencia» en todo lo relativo a la conexión del TAV con Navarra. Y ha vuelto a defender nuevamente Ezkio como mejor alternativa a Vitoria.

De hecho, la diputada general ha reiterado que, para la «funcionalidad y competitividad» de la infraestructura, resulta de «vital importancia» que dicha conexión se realice por Ezkio-Itsaso y ha pedido que las catas «arranquen cuanto antes, pero que arranquen bien». «Ofrecemos nuestra colaboración leal y sincera al Ministerio, pero debemos ser exigentes y lo seremo porque está en juego el futuro de Gipuzkoa y de nuestro país», ha defendido Mendoza, para recordar después de que la llegada del TAV «acumula un histórico retraso que afecta directamente a la vertebración, a la descarbonización y a la competitividad de Gipuzkoa y Euskadi».