Nace Umore, un festival con los humoristas «más relevantes nacionales e internacionales» Organizado por El Diario Vasco de la mano de los monologuistas Goyo Jiménez, Galder Varas, Luis Piedrahita, se celebrará el próximo marzo y las entradas se pueden adquirir desde este jueves

Teresa Flaño Martes, 21 de octubre 2025, 12:20 | Actualizado 13:17h. Comenta Compartir

Cine, música en sus distintas variantes, teatro, danza… todos los géneros cuentan en Donostia con su propio festival o festivales. Pero se echaba en falta el humor como una entidad propia. Esa carencia se solventará a partir del año que viene porque nace Umore, el primer festival internacional de comedia de San Sebastián que se celebrará entre el 4 y el 8 de marzo de 2026. El proyecto surge de la alianza entre DeComedia -participada por Galder Varas, Goyo Jiménez y Luis Piedrahita-, la productora Etiqueta Negra-, y El Diario Vasco.

Este nuevo festival buscará situar el humor en el centro de la vida cultural donostiarra y guipuzcoana, no solo como entretenimiento, sino como motor de bienestar y encuentro. Nace con una vocación clara: «Reunir las propuestas de comedia más relevantes del panorama nacional e internacional, atraer nuevos públicos y convertir a la ciudad y al territorio en referencia del humor contemporáneo». J.J. Vaquero, Ana Mogarde, Hovik Keuchkerian o Mikel Bermejo son algunos de los nombres más relevantes programados, además de los tres humoristas de DeComedia, que este mediodía han presentado en Donostia el festival.

«Donostia presume, con razón, de cine, gastronomía y una agenda cultural vibrante. Pero faltaba un gran espacio estable dedicado al humor. Umore cubre ese vacío con la ambición de traer a nuestra tierra lo mejor de la comedia y celebrar la risa como algo que nos hace más sanos, más libres y más cercanos», resume el equipo artístico del nuevo festival.

Las instituciones vascas han querido sumarse a la propuesta e impulsarla. El Gobierno Vasco, a través de Basquetour, destaca el papel que jugará el festival para conectar a distintos municipios y dar visibilidad al territorio. Por su parte, el Departamento foral de Cultura considera que se trata de un proyecto estratégico que refuerza el papel del humor dentro de las artes escénicas y la vida cultural vasca. El Ayuntamiento donostiarra participará a través de Fomento porque, a su entender, se trata de una apuesta por promover espacios de conexión con jóvenes y eventos singulares e innovadores en la ciudad. Además, varios ayuntamientos guipuzcoanos apoyan el festival cediendo espacios donde se representarán los espectáculos.

Luis Piedrahita, maestro del ingenio cotidiano, ha construido una carrera transversal que abarca televisión, radio, literatura y teatro, combinando humor y sensibilidad con una marcada impronta autoral. Goyo Jiménez, pionero del stand up en España, ha desarrollado universos cómicos icónicos y levantado producciones teatrales que se han convertido en auténticos fenómenos de público, además de una extensa trayectoria en televisión, cine y radio. Galder Varas, una de las voces más potentes de la nueva generación, ha irrumpido con fuerza en teatros y plataformas digitales, convirtiéndose en un fenómeno de masas y demostrando un talento singular tanto dentro como fuera del escenario. A su lado, El Diario Vasco se suma a la organización de este evento, junto a Etiqueta Negra, que aporta el músculo organizativo, la experiencia en giras y la estructura de producción necesaria para materializar eventos culturales de gran formato.

Esta unión no solo simboliza la colaboración entre artistas de distintas generaciones, sino también «una nueva forma de entender la comedia como industria cultural». Los tres humoristas han destacado siempre por su capacidad de conectar con el público y por una visión emprendedora que les ha llevado a crear y producir sus propios proyectos con enorme éxito. DeComedia es, en definitiva, «la suma de creatividad, experiencia y capacidad empresarial, una plataforma concebida para diseñar, producir y proyectar los grandes acontecimientos del humor que España y el mundo demandan. Umore es su primera gran creación conjunta: una apuesta decidida por convertir Donostia en una de las capitales del humor».

En distintos municipios

Una de las características de este festival es su descentralización, porque recorrerá distintos municipios guipuzcoanos. Por ejemplo, la inauguración, que será el 4 de marzo, tendrá lugar en Lekuona Fabrika de Errenteria, con el espectáculo de Mikel Bermejo. Al día siguiente, la oferta será doble con David Cepo y su 'No cruces los brazos' en Leidor Aretoa de Tolosa, y Goyo Jiménez con 'America Forever', en el Teatro Victoria Eugenia de Donostia.

'Mentes peligrosas', uno de los espectáculos de comedia más importantes del momento que acumula ya 150.000 entradas vendidas desde que comenzó su gira, está programado para el 6 de marzo en el Kursaal con Álex Clavero, David Cepo, J.J. Vaquero y Ana Mogarde. Ese mismo día habrá otra oferta en el Amaia KZ de Irun que acogerá el show de improvisación de Corta el Cable Rojo, uno de los últimos descubrimientos en cuanto al humor se refiere.

El sábado 7 será un día doblemente especial: por la tarde, el público del Kursaal disfrutará de Estirando el chicle: El Show de Mentira y Traición, mientras que, ya por la noche, el festival se desplazará a la Sala Cámara ubicada en el propio Kursaal, para recibir a Hovik con su aclamado monólogo 'Grito'.

El domingo 8 de marzo, jornada de clausura, se abrirá con una propuesta fresca y generacional: El Show de la Fantasy House, con creadores digitales como AlesGF, Animalize21, Pablete Pablitor y El Cuchillas, en el Auditorio Kursaal. Como cierre de la edición, el mismo escenario acogerá la gran gala 'Bonitos del norte', dirigida y protagonizada por Luis Piedrahita, Galder Varas y Goyo Jiménez, en la que se rendirá homenaje a una figura de la comedia española, cuyo nombre se anunciará próximamente.

Además de la estructura troncal, se irán desvelando a medida que se vaya acercando la fecha del festival, otras actividades paralelas que irán ocurriendo en diferentes espacios de la ciudad, para que el humor recorra todas las calles.

La venta de entradas dará comienzo este jueves, 23 de octubre, a las 11.30h. Los canales oficiales de venta son la web oficial del festival Umore así como las plataformas de las sedes colaboradoras.