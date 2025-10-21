Consulta el programa del festival Umore El primer festival internacional de comedia de San Sebastián se celebrará entre el 4 y el 8 de marzo de 2026

El Teatro Amaia de Irun acogerá el show de improvisación de 'Corta el Cable Rojo'

DV Martes, 21 de octubre 2025, 12:39 | Actualizado 12:44h.

El festival internacional de comedia de San Sebastián Umore celebrará su primera edición del 4 al 8 de marzo de 2026. El proyecto surge de la alianza entre DeComedia -participada por Galder Varas, Goyo Jiménez, Luis Piedrahita y la productora Etiqueta Negra-, y El Diario Vasco.

Las entradas saldrán a la venta el jueves 23 de octubre a las 11.30 horas en la web oficial del festival Umore así como en las plataformas de las sedes colaboradoras. Este es el programa completo, día a día:

Miércoles 4 de marzo

La inauguración de Umore tendrá lugar en Lekuona Fabrika de Errenteria, con el espectáculo de Mikel Bermejo 'Eureka' (20.00 horas)

Jueves 5 de marzo

Doble cita con el festival en Donostia y Tolosa. Goyo Jiménez presenta en el Victoria Eugenia su show 'America Forever' (19.30 horas) y David Cepo lleva al Leidor su espectáculo 'No cruces los brazos' (20.00 horas).

Viernes 6 de marzo

'Mentes peligrosas', uno de los espectáculos de comedia más importantes del momento que acumula ya 150.000 entradas vendidas desde que comenzó su gira llega al Kursaal con Álex Clavero, David Cepo, J. J. Vaquero y Ana Mogarde (22.00 horas).

El Teatro Amaia de Irun acogerá el show de improvisación 'Corta el Cable Rojo' (20.00 horas), uno de los últimos descubrimientos en cuanto al humor se refiere.

Sábado 7 de marzo

Doble cita en San Sebastián. Por la tarde, el público del Kursaal disfrutará de Estirando el chicle: El Show de Mentira y Traición (18.00 horas). Por la noche, el festival se desplazará a la Sala Cámara ubicada en el propio Kursaal, para recibir a Hovik con su aclamado monólogo Grito' (20.00 horas).

Domingo 8 de marzo

Jornada de clausura que se abrirá con una propuesta fresca y generacional: El Show de la Fantasy House, con creadores digitales como AlesGF, Animalize21, Pablete Pablitor y El Cuchillas, en el Auditorio Kursaal (12.00 horas) Como cierre de la edición, el mismo escenario acogerá la gran gala 'Bonitos del norte' (19.30 h.), dirigida y protagonizada por Luis Piedrahita, Galder Varas y Goyo Jiménez, en la que se rendirá homenaje a una figura de la comedia española, cuyo nombre se anunciará próximamente.